LED arka kapaklı Alcatel A5 LED Türkiye’de

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Alcatel, ışıklı arka kapağa sahip Alcatel A5 LED’i Türkiye’de satışa sundu. Alcatel A5 LED, farklılaşmak isteyenlere çeşitli ritim ve ışık oyunları sunuyor.

Akıllı telefonlarda LED teknolojisi bugüne kadar bildirim uyarış ve aydınlatma için kullanıldı. Alcatel A5 ise LED ışıkları kişiselleştirme için kullanıyor. A5 LED’in arka kapağı boydan boya LED ışıklar ile donatılmış. Farklı renklerde yanabilen LED ışıklar ile dilediğiniz renk tasarımını oluşturabiliyor, müziğin ritmine uyum sağlayabiliyor ve bildirimleri arka kapağa yansıtabiliyorsunuz.

Telefonun donanımsal özelliklerine baktığımızda 5.2 inç ekran, 8 MP arka kamera, MT6753 işlemci ve 3 GB RAM kullanıldığını görüyoruz. Kutudan Android 6.0 işletim sistemi ile çıkıyor.

Alcatel A5 LED Fiyatı

LED arka kapağının yanında metalik siyah ve metalik gri renkte arka kapak seçeneği sunulan Alcatel A5 LED’i 1099 TL fiyat etiketi ile satın alabilirsiniz.