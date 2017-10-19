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LED arka kapaklı Alcatel A5 LED Türkiye’de

Alcatel'in LED arka kapağa sahip mobil disko ve parti telefonu yakıştırmaları yapılan telefonu Alcatel A5 LED ülkemizde satışa sunuldu. İşte Alcatel A5 LED özellikleri ve fiyatı:
1 yıl
4,7b
1
19
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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LED arka kapaklı Alcatel A5 LED Türkiye’de
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Alcatel, ışıklı arka kapağa sahip Alcatel A5 LED’i Türkiye’de satışa sundu. Alcatel A5 LED, farklılaşmak isteyenlere çeşitli ritim ve ışık oyunları sunuyor.

Akıllı telefonlarda LED teknolojisi bugüne kadar bildirim uyarış ve aydınlatma için kullanıldı. Alcatel A5 ise LED ışıkları kişiselleştirme için kullanıyor. A5 LED’in arka kapağı boydan boya LED ışıklar ile donatılmış. Farklı renklerde yanabilen LED ışıklar ile dilediğiniz renk tasarımını oluşturabiliyor, müziğin ritmine uyum sağlayabiliyor ve bildirimleri arka kapağa yansıtabiliyorsunuz.

Telefonun donanımsal özelliklerine baktığımızda 5.2 inç ekran, 8 MP arka kamera, MT6753 işlemci ve 3 GB RAM kullanıldığını görüyoruz. Kutudan Android 6.0 işletim sistemi ile çıkıyor.

Alcatel A5 LED Fiyatı

LED arka kapağının yanında metalik siyah ve metalik gri renkte arka kapak seçeneği sunulan Alcatel A5 LED’i 1099 TL fiyat etiketi ile satın alabilirsiniz.


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OyunDelisi 1 yıl en beğenilen
Tam pavyon telefonu.
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shadowmexo 1 yıl
Çöp'ün ışıklısı
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innformatics 1 yıl
Fransada 39€ 49€ 59€ etiketleriyle, farkli saticilarda 100€ Alcatel indirimi ile satista olan yanar dönerli Çöp Turkiye'de 1099TL!
Breh! breh! brehh!
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Johan Elmander 1 yıl
RGB

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fatihburak95 1 yıl
Telefonun da RGB si çıktı hadi hayırlısı... Hedef RGB işlemci macunu
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draw1907 1 yıl
MediaTek e mi yansak, yoksa androis 6.0'a mı? Gerçekten 3. dünya ülkesi muamelesi görüyoruz.
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alemburda34 1 yıl
Satamadilar heralde bize iteleyecekler. Ulan bu telefon tum dunyada ne satmiski bizde ne bekliyorlar. Adam akilli telefonlar getirin be
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alemburda34 1 yıl
Satamadilar heralde bize iteleyecekler. Ulan bu telefon tum dunyada ne satmiski bizde ne bekliyorlar. Adam akilli telefonlar getirin be
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BlackeR 1 yıl
anca genç hanımlar alır. bir erkeğin elinde düşünemiyorum bile.
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WarSaw 1 yıl
boş iş
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Kerim5100 1 yıl
Manukyan bunu görse gözleri yaşarırdı :D
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innformatics 1 yıl
Fransada 39€ 49€ 59€ etiketleriyle, farkli saticilarda 100€ Alcatel indirimi ile satista olan yanar dönerli Çöp Turkiye'de 1099TL!
Breh! breh! brehh!
Yanıtla +6
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12 Angry Men 1 yıl
Çok saçma bir telefon olmuş.
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