LED flaşlı Neptune akıllı saat ön siparişe sunuldu





İlk başlarda sadece mobil cihazlara bağlanarak bildirimleri ekranına yansıtmaya yarayan akıllı saat konsepti, artık başlı başına bir akıllı telefon olma yolunda ilerliyor. Bunun son örneği ise Neptune.





Gerçek akıllı saat sloganı ile ön siparişe başlayan Neptune, 2G ve 3G ağlarına destek vermesi ile dikkat çekiyor. Ayrıca arka kamera için bir LED flaş konumlandırılmış. WIMM One modeline benzer şekilde cihaz orijinalinde kayışsız olarak geliyor. İsteğe bağlı olarak kola takılabiliyor veya boyuna asılabiliyor.





Modelin 2.4 inçlik dokunmatik ekranında 320x240 piksel çözünürlük yer alıyor. Cortex-A5 tabanlı 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir Snapdragon S4 işlemci modele güç verirken, sistem belleği ise 512MB.





Arka tarafta 5MP çözünürlükte bir kamera, ön tarafta VGA görüntülü görüşme kamerası, Android 4.0 işletim sistemi, Bluetooth 4.0, WiFi, GPS, 900mAh batarya, 16GB/32GB depolama kapasitesi, microSIM girişi şeklinde diğer özellikler mevcut.





Modelin 16GB kapasiteli versiyonu 335$ iken, 32GB kapasiteli versiyonu ise 395$. Modelin sevkiyatına ise Aralık ayında başlanacağı belirtiliyor.

http://www.neptunepine.com/pre-order.html