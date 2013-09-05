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LED flaşlı Neptune akıllı saat ön siparişe sunuldu

5 yıl
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12
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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LED flaşlı Neptune akıllı saat ön siparişe sunuldu

İlk başlarda sadece mobil cihazlara bağlanarak bildirimleri ekranına yansıtmaya yarayan akıllı saat konsepti, artık başlı başına bir akıllı telefon olma yolunda ilerliyor. Bunun son örneği ise Neptune.

Gerçek akıllı saat sloganı ile ön siparişe başlayan Neptune, 2G ve 3G ağlarına destek vermesi ile dikkat çekiyor. Ayrıca arka kamera için bir LED flaş konumlandırılmış. WIMM One modeline benzer şekilde cihaz orijinalinde kayışsız olarak geliyor. İsteğe bağlı olarak kola takılabiliyor veya boyuna asılabiliyor.

Modelin 2.4 inçlik dokunmatik ekranında 320x240 piksel çözünürlük yer alıyor. Cortex-A5 tabanlı 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir Snapdragon S4 işlemci modele güç verirken, sistem belleği ise 512MB.

Arka tarafta 5MP çözünürlükte bir kamera, ön tarafta VGA görüntülü görüşme kamerası, Android 4.0 işletim sistemi, Bluetooth 4.0, WiFi, GPS, 900mAh batarya, 16GB/32GB depolama kapasitesi, microSIM girişi şeklinde diğer özellikler mevcut.

Modelin 16GB kapasiteli versiyonu 335$ iken, 32GB kapasiteli versiyonu ise 395$. Modelin sevkiyatına ise Aralık ayında başlanacağı belirtiliyor. 

http://www.neptunepine.com/pre-order.html Yorum Yaz
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ufuks36 5 yıl en beğenilen
alicoooo
Bence bu tutmaz.. Telefon işlevi telefonda olmalı..Hadi akıllı saat dediler cağrı sms facebook iletileri felan eyvallah da bu kadarını kesinlikle son kullanıcı kabul etmez

Ömrümüz vefa ederse, 5" ekranı önce esnek ve yatay olarak kolumuzda sonra retinamızın bilmem neresinde görücez, son kullanıcı ister kabul etsin ister etmesin.
alicooooBence bu tutmaz.. Telefon işlevi telefonda olmalı..Hadi akıllı saat dediler cağrı sms facebook iletileri felan eyvallah da bu kadarını ...
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onsos1100 5 yıl
bu saat galaxy gear ı 8 le çarpar 4 e böler.
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JoeyBane 5 yıl
Samsung'tan iyi Sony'den kötü
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thestell 5 yıl
O pille flaş açacak cesareti olan varsa buyursun ne diyelim
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OverClocK1ng 5 yıl
Pil ömrü hakkında bir şey yazmıyor. Kaç saat gidiyor acaba...
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Zuko 5 yıl
"Arka tarafta 5MP çözünürlükte bir kamera" ?
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DH Misafiri 5 yıl
tasarımı böyle olcaksa super bence..samsungtan tasarım olarak güzel..sony le yarısabılcek duzeyde...alcak olsam bu ıkısı arasında tercıh yapardım..apple wactch konsept tasarımına benzemiş..
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okan_cehapelioglu 5 yıl
şu akıllı saatlerin arasında en adam akıllı sony smartwatch2
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BigBanTR 5 yıl
Bence böyle saatlerde sim girişi olmalı. Param olursa telefonu yenileyeceğim. Telefon yerine bunu alabilirim.
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alibakirhan 5 yıl
GÜZEL OLMUŞ BENCE KAPASİTİF TUŞLAR ŞIK GÖRÜNMÜŞ CORTEX A5 İYİ SEÇİM BAKALIM BUNU KAÇ GÜNDE 1 ŞARJ EDECEZ
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ufuks36 5 yıl en beğenilen
alicoooo
Bence bu tutmaz.. Telefon işlevi telefonda olmalı..Hadi akıllı saat dediler cağrı sms facebook iletileri felan eyvallah da bu kadarını kesinlikle son kullanıcı kabul etmez

Ömrümüz vefa ederse, 5" ekranı önce esnek ve yatay olarak kolumuzda sonra retinamızın bilmem neresinde görücez, son kullanıcı ister kabul etsin ister etmesin.
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forumlarabak 5 yıl
onsos1100
bu saat galaxy gear ı 8 le çarpar 4 e böler.

Bu da demek oluyor ki 2 kat daha iyi :)
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JoeyBane 5 yıl
Samsung'tan iyi Sony'den kötü
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