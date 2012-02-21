LG, 3 yeni Optimus modelini daha MWC 2012 fuarında tanıtmaya hazırlanıyor

Geçtiğimiz yıl Optimus serisi akıllı telefonlarıyla iyi bir satış rakamı elde eden LG, kısa süre önce tanıttığı 5 inçlik Optimus Vu modelinden sonra Optimus ailesine ekleyeceği 3 yeni modeli daha resmi olarak duyurdu.

LG'nin tasarıma odaklandığı modeller L-Style adını taşıyor ve L harfi ile tanımlanıyor. Geçmişte tasarım odaklı Chocolate ve Shine modelleri popüler olan LG, aynı çizgileri L serisinde de sunmayı planlıyor. Firma, MWC 2012 fuarında sergileyeceği modeller hakkında detaylı bir açıklama yapmadı.

Serinin ilk üyesi Optimus L3. 3.2 inçlik ekrana sahip L3 modeli Android 3.2 işletim sistemi taşıyor ve Mart ayında Avrupa'da piyasada olacak.

İkinci model Optimus L5. 4 inçlik ekran ve Android 4.0 işletim sistemi ile L5 modeli yılın ilk yarısında Avrupa'da piyasada olacak.

Üçüncü model Optimus L7. Yeni bir amiral gemisi olacağı izlenimi uyandıran modelde 4.3 inç ekran ve Android 4.0 işletim sistemi bulunuyor. Model yine yılın ilk yarısında Avrupa'da pazara sunulacak.

Fiyatlandırma ve diğer detayların fuarda açıklanması bekleniyor.

