Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, 3 yeni Optimus modelini daha MWC 2012 fuarında tanıtmaya hazırlanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,1b
1
31
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz yıl Optimus serisi akıllı telefonlarıyla iyi bir satış rakamı elde eden LG, kısa süre önce tanıttığı 5 inçlik Optimus Vu modelinden sonra Optimus ailesine ekleyeceği 3 yeni modeli daha resmi olarak duyurdu.
LG'nin tasarıma odaklandığı modeller L-Style adını taşıyor ve L harfi ile tanımlanıyor. Geçmişte tasarım odaklı Chocolate ve Shine modelleri popüler olan LG, aynı çizgileri L serisinde de sunmayı planlıyor. Firma, MWC 2012 fuarında sergileyeceği modeller hakkında detaylı bir açıklama yapmadı.
Serinin ilk üyesi Optimus L3. 3.2 inçlik ekrana sahip L3 modeli Android 3.2 işletim sistemi taşıyor ve Mart ayında Avrupa'da piyasada olacak.
İkinci model Optimus L5. 4 inçlik ekran ve Android 4.0 işletim sistemi ile L5 modeli yılın ilk yarısında Avrupa'da piyasada olacak.
Üçüncü model Optimus L7. Yeni bir amiral gemisi olacağı izlenimi uyandıran modelde 4.3 inç ekran ve Android 4.0 işletim sistemi bulunuyor. Model yine yılın ilk yarısında Avrupa'da pazara sunulacak.
Fiyatlandırma ve diğer detayların fuarda açıklanması bekleniyor.
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
nickenegerekvar 7 yıl en beğenilen
En sağdaki galaxy s 2 ye ne kadar da benzio.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shunter 7 yıl
sagdaki hatun cok hos:-))
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xLmNt13 7 yıl
Lg güzel modeller yapıyor ama yazılım desteği çok zayıf
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
PaFuS
bu intel en iyisini yapsın en ucuza satsın yine almam arkadaş... nedense bena herşeyiyle ofsayt

Intel derken.!?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vetivet 7 yıl
Yuvarlak yapsa iphonenin yuvarlak hali diyeceksiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 7 yıl
Yemisim telefonu hatuna gel. Çok ateşli bakıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcebi001 7 yıl
en öndeki güzelmiş.......


























cihazdan bahsediyorum.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 7 yıl
turbo-powwer
juseppefrknsmyr sagdaki hatun cok hos:-))
Katılıyorum :D

soldaki görünmüyor ki nerden anladınız sağdakinin daha güzel olduğunu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
South Korea 7 yıl
kızlar neden koreli değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turbo-powwer 7 yıl
juseppefrknsmyr
sagdaki hatun cok hos:-))

Katılıyorum :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdullah4 7 yıl
Telefonlardan umut yok bayanlar gerçekten hoş işin şakasını geçersek lg yazılım desteği vermeyen bir firma parasını aldıktan sonra kadarsın diyor.Hiç destek vermiyor km900 arena telefonumu 1 yıl önce almıştım :D gerçekten pişmanım lg direk uygulama desteğini kesti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shunter 7 yıl
sagdaki hatun cok hos:-))
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rpm7200 7 yıl
Hatun güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymatloshan 7 yıl
Tasarımı cezbedici değil o kadarda,özellikler hakkında detay yok.Tanıtsın bakalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xLmNt13 7 yıl
Lg güzel modeller yapıyor ama yazılım desteği çok zayıf
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dark Shade 7 yıl
hepside takoza benziyo... özellikleri köşeleri falan çok küt duruyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sangreal_1905 7 yıl
Sağdaki iyimiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4116 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg mobile
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Plextor PX-256M3 256 GB SSD video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim