LG, Android tabanlı tablet bilgisayarını son çeyrekte pazara sunacak

Apple iPad'de kullanılan IPS panelli ekranların ana tedarikçisi olan LG, tablet bilgisayar pazarına yönelik hazırlıklarına devam ediyor. Akıllı telefon segmenti için Windows Phone 7 tabanlı yeni nesil modeller üzerinde çalışan LG, tablet bilgisayar pazarında ise Android işletim sistemine ağırlık vermeyi planlıyor. Gelen yeni bilgilere göre LG, Android platformunu kullanan tablet bilgisayarını, son çeyrekte (Ekim-Kasım-Aralık dönemi) pazara sunmayı planlıyor.

Apple iPad ile birlikte Samsung ve Asus gibi üreticilere rakip olmayı planlayan LG, yeni tabletini muhtemelen Optimus markası altında lanse edecek. İlk olarak Kore pazarında satışa sunulması beklenen tablet bilgisayarın, yurt dışında tüketim çılgınlığının yaşandığı noel dönemine uluslararası pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor.