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LG Electronics'den dünyanın ilk tarayıcı entegreli faresi: LSM-100

7 yıl
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Dün Japonya merkezli Elecom firmasının, alışılagelmişin dışında tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan faresi Kandenchi ile ilgili yayınladığımız haberimizde, son dönemlerde teknoloji dünyasında yaşanan süratli gelişmelerin, bilgisayar kullanımı esnasında elimizin altından düşmeyen fareleri de etkilediğinden bahsetmiştik. Hem teknik açıdan hem de ergonomi açısından değişime uğrayan farelere firmalar tarafından daha sonra yeni yeni fonksiyonlar ekleme denemeleri yapılmaya başlanmıştı. Brando'nun ağırlık ölçebilen faresi, elektrik süpürgeli fare veya Canon'un hesap makineli faresi buna örnek olarak gösterilebilir.
Güney Kore'nin teknoloji devlerinden LG Electronics yakında bambaşka bir ürünle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor: Dünyanın tarayıcı (scanner) entegreli ilk faresi LSM-100
LG Electronics'in bugün resmi olarak duyurduğu LSM-100 sayesinde ofislerde sıkça kullanılan tarayıcılar daha da küçülmüş oluyor. Farenin üzerindeki ''scan'' tuşuna basılı tutularak dilediğiniz dökümanı tarayabiliyorsunuz ve taradığınız dökümanları PNG, JPEG, TIFF, BMP, XLS, DOC veya PDF formatlarında bilgisayarınıza kaydedebiliyorsunuz.
LG LSM-100'ün bünyesinde barındırdığı Optik Karakter Tanıma Teknolojisi sayesinde de tarattığınız yazıları Microsoft Word belgesi şekilde bilgisayarınıza aktarıp daha sonra yazılarda dilediğiniz düzenlemeleri yapabiliyorsunuz.
A3 boyutuna kadar kağıtları rahatça tarayabildiği belirtilen lazer sensörlü LG LSM-100'ün fiyatı ve çıkış tarihi şu an için belirsizliğini koruyor.

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DH Misafiri 7 yıl
kablolu mouselardan tam da yeni kurtulmuştuk.
Japonca tarandığı zaman onu da yazıya dökebiliyor mu ? kullanan var mı.
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t_Android 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

kablolu mouselardan tam da yeni kurtulmuştuk.

Japonca tarandığı zaman onu da yazıya dökebiliyor mu ? kullanan var mı.



yüzküsür dil tanımlı world dosyasına aktarım yapılabiliyormuş

incemek isteyenler için
facebook.com/...
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arel.gr 7 yıl
LG LSM - 100 Laser Mouse 89-109 euro araliklarinda satiliyor.
tarama verimliligi ve kullanimi eski avuc scannerlerle alakasi yok.
bircogumuz zamanla bu performansta bi urun olsaydi demisizdir. nextag.com/...
yukarida sadece tek amacli kullanilan business card scanner fiyat ve ebatlarina bir bakin.
A3 boyutlarinda scan edebiliyor. technozein.pathfinder.gr/...
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photo sir 7 yıl
ohaaa, resmen tarayıcılı yazıcıları bitirmiş adamlar, helal olsun. Uygun olursa alırım mutlaka
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ishguzar 7 yıl
Şu anda Türkiye'de olsa en az 35-40 adet sadece ben alırım. Çok akıllıca ve çok işe yarar bir ürün kesinlikle.
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Farwynd 7 yıl
Akıllıca değil işte baaa eskiden bir alet vardı ve el tarayıcısı diye aynı çin malları gibiydi ve elinizi titrettiğiniz an görüntü bozulurdu.
Elini titretmeyeceğini düşünen?
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mr.fatih 7 yıl
e abi fareyi kaç yıl kullandık titretmeyiz heralde
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mehmetgirgin 7 yıl
akıllıca
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Capt. Awesome 7 yıl
Görünüşü cidden hoş ama fiyatı da bi'hoş olacak gibi, en azından Türkiye'de.
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Stanislas Xavier 7 yıl
Son zamanlarda çıkan saçma çalışmalardan sonra sonunda elle tutulur bir fikir ortaya çıktı ...
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mr.fatih 7 yıl Stanislas Xavier
sis xvier

Son zamanlarda çıkan saçma çalışmalardan sonra sonunda elle tutulur bir fikir ortaya çıktı ...


doğrudur mouse çok elle tutulur bişey :D
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refko 7 yıl
Güzel olmuş. Mouse'un boş alanları bir işe yaramaya başladı.
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jehan 7 yıl
en az 500 lira olur gelse de
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Volkanbaba 7 yıl
Değişik bir ürün ama fiyatı pahalı olacağı için gereksiz biraz.
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DH Misafiri 7 yıl
Ofisler için pratik olabilir :)
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umut_baris 7 yıl
Mesut Abi de yok şimdi kim inceleyecek?

NEREDESİN MESUT REYİZZ
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