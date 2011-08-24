LG Electronics'den dünyanın ilk tarayıcı entegreli faresi: LSM-100

Dün Japonya merkezli Elecom firmasının, alışılagelmişin dışında tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan faresi Kandenchi ile ilgili yayınladığımız haberimizde, son dönemlerde teknoloji dünyasında yaşanan süratli gelişmelerin, bilgisayar kullanımı esnasında elimizin altından düşmeyen fareleri de etkilediğinden bahsetmiştik. Hem teknik açıdan hem de ergonomi açısından değişime uğrayan farelere firmalar tarafından daha sonra yeni yeni fonksiyonlar ekleme denemeleri yapılmaya başlanmıştı. Brando'nun ağırlık ölçebilen faresi, elektrik süpürgeli fare veya Canon'un hesap makineli faresi buna örnek olarak gösterilebilir.

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden LG Electronics yakında bambaşka bir ürünle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor: Dünyanın tarayıcı (scanner) entegreli ilk faresi LSM-100



LG Electronics'in bugün resmi olarak duyurduğu LSM-100 sayesinde ofislerde sıkça kullanılan tarayıcılar daha da küçülmüş oluyor. Farenin üzerindeki ''scan'' tuşuna basılı tutularak dilediğiniz dökümanı tarayabiliyorsunuz ve taradığınız dökümanları PNG, JPEG, TIFF, BMP, XLS, DOC veya PDF formatlarında bilgisayarınıza kaydedebiliyorsunuz.

LG LSM-100'ün bünyesinde barındırdığı Optik Karakter Tanıma Teknolojisi sayesinde de tarattığınız yazıları Microsoft Word belgesi şekilde bilgisayarınıza aktarıp daha sonra yazılarda dilediğiniz düzenlemeleri yapabiliyorsunuz.



A3 boyutuna kadar kağıtları rahatça tarayabildiği belirtilen lazer sensörlü LG LSM-100'ün fiyatı ve çıkış tarihi şu an için belirsizliğini koruyor.

