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LG G Pad serisi için Lollipop güncellemeleri başlıyor

4 yıl
3,1b
1
20
Taşınabilir Bilgisayarlar
Oğuz Avcı
Editör
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LG G Pad serisi için Lollipop güncellemeleri başlıyor

Son dönemde Lollipop güncellemeleri gündemi yoğun bir şekilde meşgul ederken bu kez sevindirici bir haber LG G Pad tablet kullanıcıları için geldi. Kore'li teknoloji devi tüm seri için aynı anda Lollipop güncellemesini başlattı.

Güncelleme öncelikle Güney Kore için başlatılırken kısa bir süre sonra global anlamda cihazların Lollipop'a kavuşacağı belirtiliyor. Dağıtılan güncellemeler ile birlikte  G Pad 8.3, G Pad 7, G Pad 8 , ve G Pad 10.1 tabletlerin tamamı Android 5.0'a yükseltilecek. G Pad 8.3 Google Play Edition modelinin güncellemeyi bir kaç ay önce aldığını hatırlatalım.
G Pad 8.3 modeli 2013 yılının sön dönemlerinde çıkmasına rağmen günümüze göre orta seviyede değerlendirilebilecek bir donanıma sahip. Bu bakımdan 4.2.2 sürümü ile çıkan cihazın çıkışından yaklaşık 1.5 yıl sonra Android 5.0 güncellemesine kavuşması olumlu bir gelişme. Ayrıca G Pad 7 ve 8 Modellerinin de giriş-orta seviye diyebileceğimiz Snapdragon 400 işlemci ve 1 GB sistem belleği ile Lollipop güncellemesi alması da kullanıcıları için sevindirici bir haber. 

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vaskin77 4 yıl
LG g pad 8.3 kullanıyorum. Güncelleme hala gelmemiş. Haberden de birşey anlaşılmıyor. Türkiyeye ne zaman gelecek? Bu konuda bir bilgi var mı?
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frux 4 yıl
Benim G pad V400 - 7.0 modeli var.
Kitkat'tan da memnunum, 10 saati geçen ekran kullanım süresi, lollipop 5.0 ile düşerse diye hemen güncellemeyi düşünmüyorum.
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FreeRun 4 yıl
galaxy tab 3 10.1'' 4.2 de kaldı, şunu anladım ki samsung müşteriyi zerre düşünmüyor, yeni model çıkaralım eskiler çöpe politikası. en büyük android üreticisi falan hepsi hikaye üçkağıtcı firmanın teki.
1 Yanıt Yanıtla
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turkeytv 4 yıl FreeRun
FreeRun
galaxy tab 3 10.1'' 4.2 de kaldı, şunu anladım ki samsung müşteriyi zerre düşünmüyor, yeni model çıkaralım eskiler çöpe politikası. en büyük android üreticisi falan hepsi hikaye üçkağıtcı firmanın teki.

Samsung pişmanlıktır
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yokbeolumbe 4 yıl
TAB 4 için bekliyorum
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turkeytv 4 yıl yokbeolumbe
-Pilavjob-
TAB 4 için bekliyorum

Size iyi beklemeler

1 Yanıt Yanıtla +1
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homebird 4 yıl
6 aydır 8 inçlik gpad modelini kullanıyorum çok memnunum . Ekranı işlemcisi sağlamlığı ile on numara. Sabah akşam benim haylazların elinde; başka tablet olsa parçasını bulamazdık. Lolipop ile performansı daha da artacaktır.
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mcgul 4 yıl
8gb çok sıkıntı güncelleme ile hafıza kartına uygulama yükleyebiliriz inşallah...
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babaeski39 4 yıl
sonunda beklenen güncelleme geldi umarım 5.1 de alırda bellek sorunu yaşamayız gerçi 4.4.2 de sorun yoksa neyse
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ounomaus 4 yıl
merak ediyorum qualcom yongalar çok rahat güncelleme alıyorlar ama üreticiler bu yavaş veriyor ama sisteyen üretici hızlı bir şekilde verebiliyor nexus cihazlar görebiliyoz ama asıl soru şimdi galaxy s4 exynos serisi andorid 5.0 görebilecek mi cyanogen rom vs atmadan kendi güncellemesi ile
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Elsa 4 yıl
LG G2 ve Flex'e de Z1den önce verirse benim kafamda bir adım öne geçer.
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szr1907 4 yıl
İçimde ukde kalan bir tablet. 10 saat ekran süresi ile muazzam. Birde lollipop alıyor. Ne diyeyim Allah ateşler salsın huawei güncelleme departmanına :)
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a_y_k_u_t 4 yıl
Kılıf hediyesiyle beraber 249 liraya aldığın bir tabletin lollipop güncellemesi alması kadar güzel bir şey olamaz herhalde :)))
2 Yanıt Yanıtla +3
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yekilord 4 yıl a_y_k_u_t
a_y_k_u_t

Kılıf hediyesiyle beraber 249 liraya aldığın bir tabletin lollipop güncellemesi alması kadar güzel bir şey olamaz herhalde :)))

+1 çok sevindim vallahi
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turkeytv 4 yıl a_y_k_u_t
a_y_k_u_t
Kılıf hediyesiyle beraber 249 liraya aldığın bir tabletin lollipop güncellemesi alması kadar güzel bir şey olamaz herhalde :)))

200tlye geldi aslında kılıfı saymazsak bu fiyata bu performansta tablet yok tek bence yılın fırsatı olmaya aday
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