LG G Pad serisi için Lollipop güncellemeleri başlıyor

Son dönemde Lollipop güncellemeleri gündemi yoğun bir şekilde meşgul ederken bu kez sevindirici bir haber LG G Pad tablet kullanıcıları için geldi. Kore'li teknoloji devi tüm seri için aynı anda Lollipop güncellemesini başlattı.

Güncelleme öncelikle Güney Kore için başlatılırken kısa bir süre sonra global anlamda cihazların Lollipop'a kavuşacağı belirtiliyor. Dağıtılan güncellemeler ile birlikte G Pad 8.3, G Pad 7, G Pad 8 , ve G Pad 10.1 tabletlerin tamamı Android 5.0'a yükseltilecek. G Pad 8.3 Google Play Edition modelinin güncellemeyi bir kaç ay önce aldığını hatırlatalım.

G Pad 8.3 modeli 2013 yılının sön dönemlerinde çıkmasına rağmen günümüze göre orta seviyede değerlendirilebilecek bir donanıma sahip. Bu bakımdan 4.2.2 sürümü ile çıkan cihazın çıkışından yaklaşık 1.5 yıl sonra Android 5.0 güncellemesine kavuşması olumlu bir gelişme. Ayrıca G Pad 7 ve 8 Modellerinin de giriş-orta seviye diyebileceğimiz Snapdragon 400 işlemci ve 1 GB sistem belleği ile Lollipop güncellemesi alması da kullanıcıları için sevindirici bir haber.