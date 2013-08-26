LG G Pad tablet modeli, Snapdragon 600 işlemci taşıyabilir





Uzun bir süredir global tablet pazarında izlerini göremediğimiz LG'nin G Pad adındaki yeni bir modelle geri dönüşe hazırlandığı farklı kaynaklardan gündeme geliyor. Optimus adıyla girdiği tablet pazarında G isimlendirmesine geçen LG'nin modelinde yer vereceği özellikler hakkında yeni bilgiler geldi.





LG G Pad modelinde yeni bilgilere göre sanılanın aksine Snapdragon 800 değil Snapdragon 600 çözümüne yer verilecek. HTC One gibi modellerde gördüğümüz Snapdragon 600 çözümü güçlü bir yongaseti olsa da neredeyse bir yılı devirmek üzere. Üst seviye tablet modellerinde Snapdragon 800 ve Tegra 4 gibi çözümlere geçişin planlandığı son dönemde, Snapdragon 600 çözümü G Pad'in bir anda rekabetin gerisinde kalmasına neden olabilir.





G Pad'in 8.3 inçlik IPS ekranda Full HD çözünürlük sunacağı zaten biliniyor. Bunun yanında diğer özellikleri hakkında detaylı bilgiler yok. Ancak RAM, depolama kapasitesi, bağlantı seçenekleri gibi özelliklerin hali hazırdaki modellerden büyük bir farkının olmayacağı belirtiliyor.





G Pad tablet modelinin gelecek ay itibariyle piyasada olması bekleniyor. Bu da muhtemel bir IFA 2013 lansmanını gündeme getiriyor. Bunun yanında modelin fiyatlandırması da merakla beklenen diğer bir unsur. Android tarafında çok fazla yeni tablet olmamasına rağmen, Xperia Tablet Z gibi Full HD sınıfındaki rakipler ile rekabet edecek seviyede olması şart. Bu arada LG de yeni tableti ile ilgili YouTube üzerinden bir video paylaştı.

http://www.androidheadlines.com/2013/08/lgs-g-pad-to-ship-with-snapdragon-600-8-3-inch-display.html