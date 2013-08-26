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LG G Pad tablet modeli, Snapdragon 600 işlemci taşıyabilir

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G Pad tablet modeli, Snapdragon 600 işlemci taşıyabilir

Uzun bir süredir global tablet pazarında izlerini göremediğimiz LG'nin G Pad adındaki yeni bir modelle geri dönüşe hazırlandığı farklı kaynaklardan gündeme geliyor. Optimus adıyla girdiği tablet pazarında G isimlendirmesine geçen LG'nin modelinde yer vereceği özellikler hakkında yeni bilgiler geldi.

LG G Pad modelinde yeni bilgilere göre sanılanın aksine Snapdragon 800 değil Snapdragon 600 çözümüne yer verilecek. HTC One gibi modellerde gördüğümüz Snapdragon 600 çözümü güçlü bir yongaseti olsa da neredeyse bir yılı devirmek üzere. Üst seviye tablet modellerinde Snapdragon 800 ve Tegra 4 gibi çözümlere geçişin planlandığı son dönemde, Snapdragon 600 çözümü G Pad'in bir anda rekabetin gerisinde kalmasına neden olabilir.

G Pad'in 8.3 inçlik IPS ekranda Full HD çözünürlük sunacağı zaten biliniyor. Bunun yanında diğer özellikleri hakkında detaylı bilgiler yok. Ancak RAM, depolama kapasitesi, bağlantı seçenekleri gibi özelliklerin hali hazırdaki modellerden büyük bir farkının olmayacağı belirtiliyor. 

G Pad tablet modelinin gelecek ay itibariyle piyasada olması bekleniyor. Bu da muhtemel bir IFA 2013 lansmanını gündeme getiriyor. Bunun yanında modelin fiyatlandırması da merakla beklenen diğer bir unsur. Android tarafında çok fazla yeni tablet olmamasına rağmen, Xperia Tablet Z gibi Full HD sınıfındaki rakipler ile rekabet edecek seviyede olması şart. Bu arada LG de yeni tableti ile ilgili YouTube üzerinden bir video paylaştı.

http://www.androidheadlines.com/2013/08/lgs-g-pad-to-ship-with-snapdragon-600-8-3-inch-display.html Yorum Yaz
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join 5 yıl
Telefon için üretilen s600 işlemciyi tablete; tablet için üretilen s800 işlemciyi telefona koy. Çok garip, sanırım tablet satışları öyle aman aman değil rekabet yok sırf olsun diye çıkartıyorlar. Telefonda ise rekabet hat safhada olduğu için ne bulsalar koyuyorlar suyundan da koy. :)
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okan_cehapelioglu 5 yıl
android tabletlerde artık öncelik fiyat kriteri xperia tablet z ye bakın su toz gecirmez full hd 8mp kamera tasarım vs herşey var ama fiyat yüzünden tutulmadı
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burakesan 5 yıl
carnador
Telefon tabletten güçlü. Buradan androidli tabletlerin ne kadar kötü olduğunu anlamak pek şaşırmadım.

Dilimize yabancısınız herhalde? "Telefon tabletten güçlü" ve "...android'li tabletlerin ne kadar kötü olduğunu anlamak pek şaşırmadım." Kötülediğiniz işletim sisteminin logosundaki robottan betersiniz.
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Bytekno 5 yıl
Aslında ilk yorum biraz haklı örneğin appleın tabletlerinde kullandığı işlemci telefondakilerden daha iyidir ama ANDROİD piyasasında işler farklı

s4 pro çıkınca çok sevinmiştim telefonlarda kullanmaya başlanınca tamam dedim yakında tabletede gelir ama anca qualcomm yeni yongalar çıkartınca bir tablette kullanıldı o da tablet Z

bu nedenle ilk yorumu yapan arkadaş türkçesini saymassak haklı
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Meakka 5 yıl
e-Militarist
erci501 Adam akıllı bi tane tablet üretin ey android üreticileri...
Katılıyorum. + 1 Adam akıllı bir tane androidli tablet üretilsin de yiGenlerim rahat rahat angry birds oynayabilsinler kasmadan, donmadan.

Dead Trigger gibi FPS oyunlarını gamepadle oynamak ayrı bir zevk veriyor da iOS gardaş.
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St Batuhan 5 yıl
Pardon s600 1 seneyi mi dolduruyor neredeyse? O nasıl oluyor yahu anlayamıyorum, tabi gönül isterdi s800 ve özellikle adreno330 olsun, sonuçta tablet ve limitler daha geniş ama maalesef koymamışlar, şimdi kalkıp s600 kullanıyor diye s600ü de 1 seneyi dolduruyor neredeyse demek nedir? Kaldı ki Tablet Z'de de s4 pro var, o 1 seneyi dolduruyor aslında. He derseniz ki s600 ile s4 pro arasında fark olmadığı için (küçük geliştirmeler dışında) temel mimari 1 seneyi dolduruyor diyoruz, o zaman anlarım, anlarım da bunu anlamayan bir çok kişi de var sonuçta. Eh bu yüzdendir ki s600 ya da s4 pro beklenen bir şey değil, android tabletlerin üst çıtası yine aynı kaldı anlaşılan, s800lü güzel bir tablet olsa kapış kapış giderdi bence normal bir fiyatlandırmayla.
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__BadblooD__ 5 yıl
G pad pad pad altili yedili g pad pad
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erci501 5 yıl
Adam akıllı bi tane tablet üretin ey android üreticileri...
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e-Militarist 5 yıl erci501
erci501

Adam akıllı bi tane tablet üretin ey android üreticileri...

Katılıyorum. + 1 Adam akıllı bir tane androidli tablet üretilsin de yiGenlerim rahat rahat angry birds oynayabilsinler kasmadan, donmadan.
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THESTER 5 yıl
LG satış rakamlarını düşük tutmak için elinden geleni yapıyor. Sen el kadar telefona S800 koymasını bilirsin ama tablete gelince s600 koyarsın. Zaten s800 özellikle tabletler için değil miydi???
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Guest-F8946C419 5 yıl
Telefon tabletten güçlü. Buradan android'li tabletlerin ne kadar kötü olduğunu anlamak pek şaşırmadım.
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