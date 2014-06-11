LG G Watch akıllı saatinin özellikleri ortaya çıktı





LG'nin akıllı saatlere yönelik Android Wear işletim sistemi ile piyasaya çıkacak G Watch adlı akıllı saati için pek çok reklam yayımlanmış ancak net olarak donanım detayları hakkında bilgi verilmemişti. Saatin içerisinde neler olduğu dün internete sızdırıldı.





1.65 inçlik TFT LCD ekrana sahip olan LG G Watch modelinde 280x280 piksel çözünürlük yer alıyor. 4GB depolama kapasitesine sahip olan modelin RAM boyutu da 512MB olarak not düşülmüş. Modele gücünü Snapdragon 400 APQ8026 yongaseti veriyor.





37.9 x 46.5 x 9.95 mm ölçüleri ve 61gr ağırlığı olan cihazda Bluetooth 4.0 LE, zaman gösterimi, sesli notlar, SMS desteği, kronometre, çoklu dil seçeneği gibi diğer özellikler mevcut.





Modelin hayal kırıklığı oluşturabilecek noktası ise 400mAh gücündeki bataryası. 36 saat kullanım imkanı sunan saatin yaklaşık 2 saat gibi uzun bir sürede şarj olabildiği belirtiliyor. Android Wear ile akıllı saatlere ciddi oranda batarya ömrü takviyesi geleceği düşünülürken, G Watch'ın kullanım ömrü bunu yalanlar nitelikte. Bu haliyle Smartwatch 2, Samsung Gear 2 gibi rakiplerinden de pek bir farkı kalmıyor.





LG G Watch'ın bir ihtimal Android Wear ile yapabilecekleri ilgi oluşturabilir. Google'ın da önemli yatırımlar yaptığı Android Wear sürümünün ilk örneklerinin ay sonundaki I/O 2014 konferansında tanıtılması bekleniyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/06/lg-g-watch-specs-leaked.html