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LG G Watch akıllı saatinin özellikleri ortaya çıktı

4 yıl
317
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12
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G Watch akıllı saatinin özellikleri ortaya çıktı

LG'nin akıllı saatlere yönelik Android Wear işletim sistemi ile piyasaya çıkacak G Watch adlı akıllı saati için pek çok reklam yayımlanmış ancak net olarak donanım detayları hakkında bilgi verilmemişti. Saatin içerisinde neler olduğu dün internete sızdırıldı.

1.65 inçlik TFT LCD ekrana sahip olan LG G Watch modelinde 280x280 piksel çözünürlük yer alıyor. 4GB depolama kapasitesine sahip olan modelin RAM boyutu da 512MB olarak not düşülmüş. Modele gücünü Snapdragon 400 APQ8026 yongaseti veriyor. 

37.9 x 46.5 x 9.95 mm ölçüleri ve 61gr ağırlığı olan cihazda Bluetooth 4.0 LE, zaman gösterimi, sesli notlar, SMS desteği, kronometre, çoklu dil seçeneği gibi diğer özellikler mevcut.

Modelin hayal kırıklığı oluşturabilecek noktası ise 400mAh gücündeki bataryası. 36 saat kullanım imkanı sunan saatin yaklaşık 2 saat gibi uzun bir sürede şarj olabildiği belirtiliyor. Android Wear ile akıllı saatlere ciddi oranda batarya ömrü takviyesi geleceği düşünülürken, G Watch'ın kullanım ömrü bunu yalanlar nitelikte. Bu haliyle Smartwatch 2, Samsung Gear 2 gibi rakiplerinden de pek bir farkı kalmıyor. 

LG G Watch'ın bir ihtimal Android Wear ile yapabilecekleri ilgi oluşturabilir. Google'ın da önemli yatırımlar yaptığı Android Wear sürümünün ilk örneklerinin ay sonundaki I/O 2014 konferansında tanıtılması bekleniyor.  

http://www.androidheadlines.com/2014/06/lg-g-watch-specs-leaked.html Yorum Yaz
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-BraveHeart- 4 yıl en beğenilen
LG G Watch akıllı saatinin özellikleri ortaya çıkmış olabilir.
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ardarda45 4 yıl
Moto 360
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xmasx 4 yıl
Bu pil teknolojisiyle akilli saat yapmak akil karı degil.
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Virtual Reality 4 yıl
Ekran sürekli açık ve aydınlıksa 36 saat çok çok iyi bir değer.
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alito 4 yıl
Kısacası "Akıllı Saat" denen şey hala bir çöp.
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matmuhendisi 4 yıl
En az iki yılı var akıllı saatlerin .. sony sw4 veya 5 güzel olur ..
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mehmedaltair 4 yıl
Bu durumda

Çare Moto 360
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St Batuhan 4 yıl
Gear 2 ti tam anlamıyla incelemedim ama şu durumda SW2 den geri kalıyor, 36 saat çok az zira SW2'nin de ekranı her daim aktif ve 3-4 günü çıkarıyor gayet güzel bir şekilde. Neyse resmi lansman yapılsın ve ardından incelemeleri görelim yurt dışında, o zaman tam kanıya varırız ama şu ana kadar bi SW2 bi Moto 360 ciddi manada saat hisseriyatını veriyor. Şıklık ön planda ve diğer yönden de işi götürebilecek yapıları var. Moto 360 hakkında çok bir şey olmasa da güven veriyor yine de.
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ardarda45 4 yıl
Moto 360
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Freddy.Krueger 4 yıl ardarda45
ardarda45

Moto 360


çok şık eğer türkiyeye gelirse ucuz geliceğini düşünüyorum
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-BraveHeart- 4 yıl en beğenilen
LG G Watch akıllı saatinin özellikleri ortaya çıkmış olabilir.
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