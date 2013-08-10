LG G2: Yeni nesil süper telefon tüm detaylarıyla video incelememizde

LG'nin yeni nesil süper telefonu G2'yi, Amerika'daki lansmanında test ettik. 5.2" Full HD True HD IPS+ ekranı, Snapdragon 800 işlemcisi, Adreno 330 grafik birimi, 3000mAh pili, yazılım tabanlı özel teknolojiler, optik görüntü sabitleme özellikli 13MP kamerası ile akıllı telefon dünyasına liderlik iddiası ile gelen LG G2'nin tasarımı, yazılımı, özel teknolojileri, test sonuçları, oyun performansı, kamera başarımı ve hakkında merak edilen diğer her şey bu videomuzda.

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