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LG G2: Yeni nesil süper telefon tüm detaylarıyla video incelememizde

5 yıl
122,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin yeni nesil süper telefonu G2'yi, Amerika'daki lansmanında test ettik. 5.2" Full HD True HD IPS+ ekranı, Snapdragon 800 işlemcisi, Adreno 330 grafik birimi, 3000mAh pili, yazılım tabanlı özel teknolojiler, optik görüntü sabitleme özellikli 13MP kamerası ile akıllı telefon dünyasına liderlik iddiası ile gelen LG G2'nin tasarımı, yazılımı, özel teknolojileri, test sonuçları, oyun performansı, kamera başarımı ve hakkında merak edilen diğer her şey bu videomuzda.
 

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mustafa1300 5 yıl en beğenilen
şu sanal tuşları neden kullanıyorlar anlamış değilim artısı varmı bunların neden ekrandan çalıyorsun oyun açıkken nasıl kötü görünüyor koy alta ne gerek var ekranını kapatıyorsun
şu sanal tuşları neden kullanıyorlar anlamış değilim artısı varmı bunların neden ekrandan çalıyorsun oyun açıkken nasıl kötü görünüyor koy alta ne gerek var ek...
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Yanıtla +109
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1OOOOOO 5 yıl
Benim anlamadığım snapdragon 800 2.27 ghz işlemci var 2 gb ram var lg aylardır yazılımda çalışıyor. Ama gel gör ki ayarlar menüsünde scroll yapınca takılıyor. Ondan sonra android niye böyle. Bu bir ikincisi, nerede optimus g ve optimus g pro için güncellemeler? 1800 liraya giriş yaptı birsürü insan aldı daha mart ayında optimus g yi. hala 4.1.2 nerede 4.2 ? nerede 4.3 tarihi? LG nin yazılım bölümünden bi cacık olmaz. Onu geç 2.27 ghz işlemcide eğer ayarlar bölümünde takılıyorsa androidden de bir cacık olmaz. Bu telefona da 2000 lira verilmez arkadaş. Buraya yazıyorum maximum 3-4 aya Optimus g2 gugıl edition diye bunun 3 gb ramlisi çıkar.
Benim anlamadığım snapdragon 800 2.27 ghz işlemci var 2 gb ram var lg aylardır yazılımda çalışıyor. Ama gel gör ki ayarlar menüsünde scroll yapınca takılıyor. ...
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4 Yanıt Yanıtla +63
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fx57 5 yıl
Arkadaşlar,

LG yetkililerinden Amerika'da aldığım bilgiye göre, G2 piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra Android 4.3 güncellemesini de alacak.

Merak edenler için paylaşmış olalım.

Teşekkürler.
Arkadaşlar,LG yetkililerinden Amerika'da aldığım bilgiye göre, G2 piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra Android 4.3 güncellemesini de alacak.
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2 Yanıt Yanıtla +37
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DH Misafiri 1 ay
Merhabs Lg g2 telefonunda gps i calişmiyor ne yapabilirim
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berkwinchester 1 yıl
Elimde birinin ici acilmis , kurcalanmis . Digerinin de ekrana goruntusu gelmeyen 2 tane G2 var. Acilmis olan 32gb , ekrani gelmeyen 16 gb. Ha bu arada ici acilmis olanin da ekranina goruntu gelmiyor. Bunlar harici telefonda cizik dahi yok. Almak isteyen olursa ucuza verebilirim.
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ONUR_345241 1 yıl
Kamera tırt , dokunmatik sorunu oluyor ekranin bazi kısımlarında , arayüzü harika.
Ekran sararmasi ben yaşamadım ama cok kullanıcı yaşmış.
Şuan kisitli bütçem olursa alirmiyim evet alırım. O fiyata son çıkan sıfır telefonları alacağıma g2 alirim. Kamerayla pek işim olmadığı için. Dokunmatik o kadar dert değil arada oluyordu.
Asil efsane cihaz G4 dü kronik sikintilari olmasaydi. G4 şuana kadar kullandigim cihazlar arasinda en keyif aldigim telefondu. Kronik sıkıntılarıni duyduktan sonra elimden çıkarmıştım
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The Incredibles 1 yıl
harika telefondur,hala da kullanırım
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BOOOOOOOOOOO 1 yıl
Gerçekten F/P canavarı mükemmel telefon performans açısından günümüz hatta çıkacak amiral gemilerinden ne farkı var şu telefonun canavar canavar
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SeagateWD 1 yıl
Gözümde canlanır koskoca mazi
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Omisis046 1 yıl
Hala kullandığım telefondur.
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One True King 1 yıl Omisis046
Ben de hala kullanıyorum hocam. Telefona bağlandım resmen.

Geçen internette baktım da fiyatı 500 liraya kadar düşmüş
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Zafer Korkmaz 1 yıl
Konuyu hortlamışlar söylüyim
Oyun Geliştirici olarak bir çok telefonda test ediyorum
LG G2 oyun performansı S7 den üstün.
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hareketliperde 1 yıl
vay be ne cihazdi. tek eksiği sd kart girişi bence. hala 2.elde alınabilir
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imreqicide 3 yıl
Geç de olsa LG G2 ile tanıştım arkadaşlar.

Bu telefon ile ilgili birkaç sorum var; yardımcı olursanız memnun olurum.

1) Android 4.4.2 ile geldi ve şu an rehber sorunu yaşıyorum: Çoğu rehbere girişimde rehberdeki kişiler görünmüyor. Ayarlardan tüm kişileri göster diyorum.
632 kişi var diyor ama görünmüyor. Telefonu kapatıp açarsam kişiler geliyor. Ve çoğu aramada arayan kişi listede olmasına rağmen isim olarak çıkmıyor, kimi zaman da çıkıyor. Aynı problemi mesajlarda da yaşıyorum. Bu sorunu nasıl çözerim ?

2) PC Suite üzerinden lollipop güncellemesi yapacağım. Lollipop güncellemesi ne kadar sürüyor? Güncelleme ile birlikte telefon rehberi siliniyor mu ? Galerideki fotograflar, uygulamalar siliniyor mu ? Bazı arkadaşlar güncellemeden sonra kasma problemi yaşadıklarını ve fabrika ayarlarına dönerek bu sorunu çözdüklerini belirtmişler. Fabrika ayarlarına dönünce android 4.2.2 ye geri dönülmüş olmuyor mu?

Şimdiden teşekkürler.
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