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LG G3'ün çember ekranlı kılıfı lanse edildi

5 yıl
1,9b
1
53
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G3'ün çember ekranlı kılıfı lanse edildi

Henüz LG G3 resmi olarak lanse edilmiş değil ancak özellik tablosu çoktan internete sızdırıldı ve aksesuarları da görücüye çıkmaya başladı.

Geçen yıl LG G2 ile QucikWindow adlı küçük bir kontrol ekranına sahip kılıf aksesuarına şahit olmuştuk. Bu yıl ise G3 ile birlikte firma QuickCircle adlı bir kılıf aksesuarını piyasaya sürecek. 

Adından da anlaşılacağı üzere kılıfın üzerinde bu kez daire şeklinde bir ekran bizi bekliyor olacak. Bu ekrandan bildirimlere ulaşmak, zamanı kontrol etmek, arama yapmak, mesaj göndermek, müziği kontrol etmek, fotoğraf çekmek mümkün olacak. 

Bildirim geldiği zaman veya kapak açılıp kapandığı zaman ekranın çerçevesi parlamaya başlıyor. Bu aynı zamanda bir 3D efekt oluşmasına da neden oluyor.

Kılıfın diğer bir önemli özelliği ise Qi kablosuz şarj standardına destek vermesi. Bu sayede herhangi bir Qi uyumlu adaptör ile G3 cihazını şarj edebilmeniz mümkün hale geliyor. 

LG kılıf için ekstra özellikler geliştirilebileceğine inanıyor ve bunun için bir yazılım geliştirme aracını da ilerleyen aylarda kullanıma sunacak. LG QuickCircle beş farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor. Diğer detaylar ise haftaya yapılacak lansmanda belli olacak.



http://www.androidheadlines.com/2014/05/quickcircle-case-lg-g3-unveiled-phones-official-launch.html Yorum Yaz
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bebex 5 yıl en beğenilen
Her şeye çöp diyen insanlar sanırım çöplükte yaşıyorlar.Çünkü gördükleri ve yazdıkları tek şey çöp!
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ten_don 5 yıl mehmedaltair
mehmedaltair
ten_don
Htc'nin 350 liralık ne işe yaradığı belli olmayan kılıfından daha işlevsel o kesin.

Yok ya bu çok mu işe yarıyor ona göre


O alna bi şaplakta ben atayım!
Lg bunları yanında bedava veriyor genelde..
mehmedaltairten_donHtc'nin 350 liralık ne işe yaradığı belli olmayan kılıfından daha işlevsel o kesin.Yo...
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2 Yanıt Yanıtla +34
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ten_don 5 yıl
Htc'nin 350 liralık ne işe yaradığı belli olmayan kılıfından daha işlevsel o kesin.
1 Yanıt Yanıtla +29
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1 Avatar
Tom Hagen 4 yıl
işlevsel ama o tarz açıklı kılıflar antipatik geliyor bana..
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tevfikkavil 4 yıl
G2 bile şuan yağ gibi akarken g3 ü düşünemiyorum perfect
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Schnitter 4 yıl
Yakında kılıfa ekran takıp satacaklar.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
bence çok güzel düşünülmüş ama o dairede msj nasıl yazılcak onu merak ediyorum
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hell line 4 yıl okan_cehapelioglu
Sadece bildirim ve multimedya amaçlı kullanım sunacak.

Note3 s-view de böyle , bunda da böyledir.
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Captain_Ivy 4 yıl
ilginç
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bluebest 5 yıl
G2 kullandığım dönemde orijinal beyaz kılıfım vardı. İşlevsellik, tasarım ve malzeme kalitesi çok iyiydi. LG çok iyi yolda, G3 eminim çok tutulacak.
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Pulstar 5 yıl
LG G2 cihazımda yaklaşık 1 aydır akıllı kılıf kullanıyorum ve neredeyse her seferinde kendime, "şimdiye kadar neden kullanmadın?" diye soruyorum.

Gerçekten büyük rahatlık ve umarım LG G2'de bu ekrana daha fazla özellik eklenir.
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cherkesomer 5 yıl
birileri htc nin kılıfıyla kıyaslamış :))))) bu kılıfı lg beda verir vermezse çinliler 5 dolara verir.. htcnin kılıfının taklidini bile yapamadılar.. ve htc 350tl ye satıyor diyen arkadaşlar! htc değil türkiyedeki çakallar 350ye satıyor.. ben 140a satıyorum kar ediyorum 350 ye satanlara siz ne dersiniz bilmem..
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PHI 5 yıl
G2'nin kılıfından daha işlevsel ve güzel olmuş di,yebilirim.
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DH Misafiri 5 yıl
Kabınıza da kılıfınıza da... Telefon almışım rahat rahat kullanıyım bırakın da. Yok çizilir yok kırılır. Niye verdim o kadar parayı
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ouzqan 5 yıl
Ne güzel kılıf yapmış adamlar bedava vermeleride mümkün halen daha çöp diyorlar.
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Topkara28 5 yıl
Her yönüyle bir başka güzel
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