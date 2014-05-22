LG G3'ün çember ekranlı kılıfı lanse edildi





Henüz LG G3 resmi olarak lanse edilmiş değil ancak özellik tablosu çoktan internete sızdırıldı ve aksesuarları da görücüye çıkmaya başladı.





Geçen yıl LG G2 ile QucikWindow adlı küçük bir kontrol ekranına sahip kılıf aksesuarına şahit olmuştuk. Bu yıl ise G3 ile birlikte firma QuickCircle adlı bir kılıf aksesuarını piyasaya sürecek.





Adından da anlaşılacağı üzere kılıfın üzerinde bu kez daire şeklinde bir ekran bizi bekliyor olacak. Bu ekrandan bildirimlere ulaşmak, zamanı kontrol etmek, arama yapmak, mesaj göndermek, müziği kontrol etmek, fotoğraf çekmek mümkün olacak.





Bildirim geldiği zaman veya kapak açılıp kapandığı zaman ekranın çerçevesi parlamaya başlıyor. Bu aynı zamanda bir 3D efekt oluşmasına da neden oluyor.





Kılıfın diğer bir önemli özelliği ise Qi kablosuz şarj standardına destek vermesi. Bu sayede herhangi bir Qi uyumlu adaptör ile G3 cihazını şarj edebilmeniz mümkün hale geliyor.





LG kılıf için ekstra özellikler geliştirilebileceğine inanıyor ve bunun için bir yazılım geliştirme aracını da ilerleyen aylarda kullanıma sunacak. LG QuickCircle beş farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor. Diğer detaylar ise haftaya yapılacak lansmanda belli olacak.







http://www.androidheadlines.com/2014/05/quickcircle-case-lg-g3-unveiled-phones-official-launch.html