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LG G5 Türkiye fiyatı belli oldu

LG G5’in Türkiye fiyatını ilk kez Donanım Haber açıklıyor. Rakipleri ile kıyaslandığında 500TL daha ucuza Türkiye pazarına girecek olan cihaza dair önemli kaynaklardan aldığımız duyum yazımızda:
3 yıl
32,8b
1
225
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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MWC 2016’nın heyecan verici akıllı telefonlarından olan LG G5’in ülkemizdeki fiyatı merakla bekleniyordu. G2 ile birlikte seriye dahil tüm akıllı telefonlarında kullanıcıları memnun edecek rekabetçi bir fiyat politikası belirleyen LG, rakipleri ile kıyaslandığında G5 modelinde de yine tüketicilerin yüzünü güldürecek bir rakama imza atmış.

LG’ye yakın kaynaklardan edindiğimiz sağlam bilgilere göre LG G5 2299TL fiyat ile ülkemize giriş yapacak. Bu fiyat resmi olarak doğrulanmış değil elbette ancak ciddi bir etken olmazsa pek yakında cihazı raflarda bu fiyattan görmeye başlayacağız.

Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan LG G5 lansmanında DonanımHaber olarak yer alacağız ve gelişmeleri sizlere en yetkili ağızlardan aktarmaya devam edeceğiz. 

Güncelleme: Son gelen bilgilerde 2299TL rakamının operatörler üzerinden kontratlı alımlarda geçerli olabileceği, satış fiyatının ise 2700 seviyesinde olacağı iddiası gündeme geldi.

Rakiplerde Durum Ne?

LG G5’in en büyük rakibi hiç kuşkusuz Samsung Galaxy S7 olacak. Geçtiğimiz günlerde ön siparişe açılan ve mağazalarda demo stantlarında yer almaya başlayan Galaxy S7, 2799TL’den ülkemize giriş yapmıştı. S7 Edge modeli ise 3299TL’den tüketicilerle buluşuyor. Tabi bu fiyatlar resmi distribütör fiyatları. Paralel ithalat ürünler giriş yaptığında piyasada daha farklı rakamlar görebileceğiz.

LG G5’e Fiyat Olarak Yakın Modeller Neler? 

LG G5’e fiyat olarak yakın konumlandırılmış cihazlar ise şu şekilde: 

  • HTC One M9 – 2299TL
  • Sony Xperia Z5 – 2299TL
  • Samsung Galaxy Note 5 – 2399TL
  • Samsung Galaxy S6 Edge – 2499TL
  • Microsoft Lumia 950 XL – 2599TL
  • iPhone 6 16GB – 2699TL
Aşağıdaki videodan hazırladığımız LG G5 incelemesini izleyebilirsiniz.

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Guest-C1BF783EF 3 yıl en beğenilen Kotaless
Kotaless

Çok değil 2-3 sene önce G2 1600 TL'den duyurulunca neler söylenmişti bu forumda, şimdi 2300 TL normal karşılanır olmuş. Bizi bu duruma getirenleri güzelce anıyorum.

3 sene önce dolar 1.8 1600tl = 900$
şimdi dolar 2,9 2300tl = 800$

fiyat son derece başarılı. başarısız olan hükümet

edit : bu fiyat peşin değil de kontratlı fiyatıysa samsung LG'yi gömer


edit 2 : gömdükten sonra diriltir tekrar gömer
KotalessÇok değil 2-3 sene önce G2 1600 TL'den duyurulunca neler söylenmişti bu forumda, şimdi 2300 TL normal karşılanır olmuş. Bizi bu ...
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3 Yanıt Yanıtla +209
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Kotaless 3 yıl
Çok değil 2-3 sene önce G2 1600 TL'den duyurulunca neler söylenmişti bu forumda, şimdi 2300 TL normal karşılanır olmuş. Bizi bu duruma getirenleri güzelce anıyorum.
Çok değil 2-3 sene önce G2 1600 TL'den duyurulunca neler söylenmişti bu forumda, şimdi 2300 TL normal karşılanır olmuş. Bizi bu duruma getirenleri güzelce anıyo...
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1 Yanıt Yanıtla +105
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javaprof 3 yıl
s7 ile arasında 500 lira fark var bu fiyat s7 isteyene g5 aldırır.
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Captain_Ivy 3 yıl
yorumlar gene fiyat-ülke ekonomi endeksine göre yer alıyor
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musdappo 3 yıl
amazon.co.uk/...
Avrupa fiyati 500€ burda 2700 civarlarinda cikarsa hic satamaz paralel ithalatcilar 1700 1800 e satarlar artik
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cmlunrssl 3 yıl musdappo
Demek ingiltere fiyatı 2100 tl, ordan alsak türkiye de kayıt parası 150 tl, eder 2350. Maksimum 2499tl türkiye için normal fiyat.
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cmlunrssl 3 yıl musdappo
Bu arada o fiyat euro değil, hocam sterlin, ingiltere de euro kullanılmıyor... 1£ = 4.2TL
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seker1adam 3 yıl
çarşıya gittim 2299
eve geldim 2799
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mu5tafa 3 yıl
Kaldır bu haberi donanımhaber. 500 tl daha pahalı olacak g5..
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TheKinslayer 3 yıl
Hani 2299 TL'den çıkacaktı? 2799 TL fiyatı. Bundan sonra da LG Türkiye iflas..
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MeTaL_KnighT 3 yıl TheKinslayer
Valla Haziranda 2300 Tl'ye düşer o telefon.Zaten mecburen düşürecekler yoksa ellerinde patlar malları
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Zeze1 3 yıl
2 gün lg g4 almış biriyim ve 1400 tlye getirdim şöyle bir alıcı gözle baktığım da g5 in gene gideri yok 2800 tlye. g4 bile çıktığı zaman 2300 den cıktı ve kısa zamanda fiyatı müthiş indi paralel ithalat da olsa alınır yani bir cihaz.Bu cihaz paralel ithalatı bile pahalı olur tıpkı şuan samsung s6 nın paralelinin 1700 tlye olduğu gibi.
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samtiger 3 yıl
Vay arkadaş bu nedir yav
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hakangündüz 3 yıl
bu telefona 2799 tl verip alacak olanları şimdiden tebrik edip başarılar diliyorum
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burki_rock 3 yıl
Vatanbilgisayar'da "Ticari kredi kartı ile taksit" seçeneğinde 2700 yazıyordu bugün 2799'a yükseldi. Aslında bir kaç gündür vardı 2700 bugün başka bir sitenin haberinden sonra fark etti insanlar. LG fiyatı açıklamayarak ciddi anlamda kendine zarar veriyor ve bunun farkında değil işin kötüsü. Sosyal medya hesaplarına yazılan yazılara ancak politik cevap verebiliyorlar. Şuan LG fiyatını beklemeye dayanamayıp S7 siparişi veren arkadaşlarım olduı ve bu sayı daha da artacak gibi. Hatta 2799'u duyunca Iphone alanlar var.
"Daha yeni lanse edildi" cevabı da çok saçma. Bu kadar büyük bir firmanın bu kadar politik yaklaşması da üzücü. Sayfalar dolusu fiyat tartışması oldu. Bende bir Türk şirketinde Marka-Pazarlama sorumlusuyum ve bu durumu garipsiyorum. Bir lansmana çıkıyorsan o gün olmasa dahi o hafta fiyatını açıklayabilecek şekilde hazırlanmalısın.
"Apple pahalı ama çok satıyor!" satar tabi! Adam lansman yaptığı cihazların, nerede, ne zaman, ne kadar çıkacağını net söylüyor en azından.
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MeTaL_KnighT 3 yıl
Ulan bu piyasa beni delirtiyor. alt tarafı akıllı telefon Nedir bu aşırı manyakça fiyatlar.... Başta 3500 Tl veririm diyordumda(evet o kadar para biriktirdim telefon için) şimdide inat değilmi 2300 Tl olana kadar almayacam lan LG G5..Hadi bakalım !!!


Arkadaşlar lütfen rica ediyorum bu fahiş fiyata satan adamların ekmeğine yağ sürmeyin....
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AdnanSolak 3 yıl
Vatan bilgisayar da 2799TL. Listelendi diyorlar ama mobilden siteye girdim yok öyle bişey kaldırıldı sanırım, umarım fiyat o kadar olmaz.
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