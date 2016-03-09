LG G5 Türkiye fiyatı belli oldu





MWC 2016’nın heyecan verici akıllı telefonlarından olan LG G5’in ülkemizdeki fiyatı merakla bekleniyordu. G2 ile birlikte seriye dahil tüm akıllı telefonlarında kullanıcıları memnun edecek rekabetçi bir fiyat politikası belirleyen LG, rakipleri ile kıyaslandığında G5 modelinde de yine tüketicilerin yüzünü güldürecek bir rakama imza atmış.

LG’ye yakın kaynaklardan edindiğimiz sağlam bilgilere göre LG G5 2299TL fiyat ile ülkemize giriş yapacak. Bu fiyat resmi olarak doğrulanmış değil elbette ancak ciddi bir etken olmazsa pek yakında cihazı raflarda bu fiyattan görmeye başlayacağız.

Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan LG G5 lansmanında DonanımHaber olarak yer alacağız ve gelişmeleri sizlere en yetkili ağızlardan aktarmaya devam edeceğiz.

Güncelleme: Son gelen bilgilerde 2299TL rakamının operatörler üzerinden kontratlı alımlarda geçerli olabileceği, satış fiyatının ise 2700 seviyesinde olacağı iddiası gündeme geldi.

Rakiplerde Durum Ne?

LG G5’in en büyük rakibi hiç kuşkusuz Samsung Galaxy S7 olacak. Geçtiğimiz günlerde ön siparişe açılan ve mağazalarda demo stantlarında yer almaya başlayan Galaxy S7, 2799TL’den ülkemize giriş yapmıştı. S7 Edge modeli ise 3299TL’den tüketicilerle buluşuyor. Tabi bu fiyatlar resmi distribütör fiyatları. Paralel ithalat ürünler giriş yaptığında piyasada daha farklı rakamlar görebileceğiz.

LG G5’e Fiyat Olarak Yakın Modeller Neler?

LG G5’e fiyat olarak yakın konumlandırılmış cihazlar ise şu şekilde:

HTC One M9 – 2299TL

Sony Xperia Z5 – 2299TL

Samsung Galaxy Note 5 – 2399TL

Samsung Galaxy S6 Edge – 2499TL

Microsoft Lumia 950 XL – 2599TL

iPhone 6 16GB – 2699TL

Aşağıdaki videodan hazırladığımız LG G5 incelemesini izleyebilirsiniz.