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LG G6'nın basın davetiyesi büyük ekran ve ince bir çerçeveye işaret ediyor

LG’nin yaklaşık iki hafta sonra tanıtılacak G6 modeli için gönderilen basın davetiyelerine bakılırsa, yeni amiral gemisi büyük bir ekran ve oldukça ince bir çerçeve ile geliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarının en önemli oyuncularından olan LG’nin üst segment ailesi giderek genişlemeye devam ediyor. Bir süredir hakkında sızıntı niteliğinde haberlerin yayınlandığı ve kısmen tasarım hatlarının da ortaya çıktığı G6 modeli de artık resmiyet kazanmak üzere.
Ayrıca Bkz. "Avrupa Birliği mobil operatörlerdeki dolaşım ücretlerini kaldırıyor"
Barselona’da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacak cihaz için basın davetiyeleri de gelmeye başladı. Görsellerde "büyük ekran" ve "sığıyor" ifadelerini kullanan Güney Koreli üreticinin ince çerçeveli bir cihaz tasarladığı belirtiliyor. Şirkete yakın kimi kaynaklar ise davetiyenin özellikle sağ tarafındaki görselin çerçevesiz telefonun habercisi olabileceği görüşünde.

2840x1880 piksel çözünürlüğünde 5,7 inç ekran ile geleceği ifade edilen LG G6, 18:9 görüntü oranı sunacak. Sızdırılan bilgilere göre gücünü Snapdragon 821 işlemciden alacak amiral gemisinde 6 GB RAM, 12 MP ön kamera ve F/1.8 diyaframa sahip çift kamera bulunacağı biliniyor. 3000 TL bandından ülkemize giriş yapması beklenen LG G6, 26 Şubat Pazar günü Türkiye saati ile 14:00'da tanıtılacak.

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Patren 2 yıl en beğenilen
S8 4000 tl olursa g6 3000 tl cok satar
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GoldPunch 2 yıl
LG'nin telefonlarinda halletmesi gereken ilk sey ekrani. Ekranı cok guc tuketiyor, cayır cayır yaniyor. Ayrica bana gore ekrani cok soluk. Renkleri canli degil bu da albenisini goturuyor. Misal V20.
LG gibi televizyonlarda Samsung ile birlikte pazari domine edebilen bir firmaya yakismiyor.
LG'nin telefonlarinda halletmesi gereken ilk sey ekrani. Ekranı cok guc tuketiyor, cayır cayır yaniyor. Ayrica bana gore ekrani cok soluk. Renkleri canli degil...
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Roque_Jn 2 yıl
Dünya kadar sızıntı çıktı hepsinde de çerçeveler dans ediyordu.. Bence bu lansman davetiyesini çok farklı yorumluyorlar.. Çerçevenin kralı var telefonda..
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KalemKolik 2 yıl
Snapdragon 835 olması gerekti. 821 performans olarak pek geri değil ama snapdragon 835 için bile tanıtımlarda performansa dikkat çekilmedi çünkü 835 performansdan ziyade çok büyük teknolojik yeniliklere sahip. Çok ciddi farklar var ve bu fark performans farkı değil çok daha önemli farklar. Fiyat 821 olunca çokmu düşük olacak tam bir kandırmaca. Samsungun yaptığı tam şerefsizlik ne yazıkki tapuladı işlemciyi.
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alaz1903 2 yıl
3 yıldır kullandığım ve tüm bağlantı seçenekleri (4g, bluetooth, gps, nfs, sync) açıkken dahi şarjı 1 günü rahatlıkla çıkarmaya devam eden Lg G2 gibi "ölmeyen" bir telefon yaparlarsa fiyat performaans tutkunlarının yeni gözdesi olur ve piyasayı domine eder. "G2 artık ölse de artık ben de yeni bir telefon deneyimi yaşasam" diye düşünürken telefon ısrarla ilk günkü performansında çalışmaya devam ediyor.
Yok G2 sonrası çıkardıkları her telefon gibi fiyaskoyla sonuçlanırsa (aslında G5 iyi gibiydi ama tipten kaybetti fikrimce) G2 ile yaşamaya devam eder gönlümü çelecek telefonun çıkmasını beklerim.
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Alpha Centauri 2 yıl
bootloop & ghostscreen olmasın yeter kafi
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UML 2 yıl
Ekran üreticisi olarak bu modelde Ghost Screen sorununu çözmüş olsun bari.
Başka kronik sorunu da olmazsa fiyatı düşünce paralel ithalat almak mantıklı olabilir.
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kadirirdem 2 yıl
Bu sefer gümbür gümbür geliyor , ama s8 varken ne olur zamanla göreceğiz...
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EnemyDestroyeD 2 yıl
Aklı olan LG almaz LG G5 aldım 4 aydır yaşamadığım sorun kalmadı forumlara bakıyorum genelde herkes şikayetçi..
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Whippoorwill 2 yıl
Sorunsuz bir telefon olursa Snapdragon 821 vs bakmaz pek çok kimse ancak fiyatı 3699 TL olarak tahmin ediyorum.
Snapdragon 835'in tek çekirdek Geekbench skorları ile Snapdragon 821'in çokta yüksek fark barındırmıyor iddialara göre. Her şey bu demek değil elbet ama en azından kendi içerisinde bir ölçüt.
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onsos1100 2 yıl
Bu sene Türkiye piyasasında Huawei P10 rekor kıracak gibi geliyor.
Kamerası işlemcisi kalitesi ve fiyatı ile çok satacaktır. Özellikle giriş seviyesi 506 dolardan gelirse tüm telefonlardan ucuz olacaktır.
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ilkerk88 2 yıl
S8 varken sen kimsin?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Captain_Ivy 2 yıl
samsung ve iphone ile aynı gitsin diye ismini g7 yapmadılar. (bkz: note 6 yerine 7)
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