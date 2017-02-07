LG G6'nın basın davetiyesi büyük ekran ve ince bir çerçeveye işaret ediyor

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Akıllı telefon pazarının en önemli oyuncularından olan LG’nin üst segment ailesi giderek genişlemeye devam ediyor. Bir süredir hakkında sızıntı niteliğinde haberlerin yayınlandığı ve kısmen tasarım hatlarının da ortaya çıktığı G6 modeli de artık resmiyet kazanmak üzere.Ayrıca Bkz. "Avrupa Birliği mobil operatörlerdeki dolaşım ücretlerini kaldırıyor"
Barselona’da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacak cihaz için basın davetiyeleri de gelmeye başladı. Görsellerde "büyük ekran" ve "sığıyor" ifadelerini kullanan Güney Koreli üreticinin ince çerçeveli bir cihaz tasarladığı belirtiliyor. Şirkete yakın kimi kaynaklar ise davetiyenin özellikle sağ tarafındaki görselin çerçevesiz telefonun habercisi olabileceği görüşünde.
2840x1880 piksel çözünürlüğünde 5,7 inç ekran ile geleceği ifade edilen LG G6, 18:9 görüntü oranı sunacak. Sızdırılan bilgilere göre gücünü Snapdragon 821 işlemciden alacak amiral gemisinde 6 GB RAM, 12 MP ön kamera ve F/1.8 diyaframa sahip çift kamera bulunacağı biliniyor. 3000 TL bandından ülkemize giriş yapması beklenen LG G6, 26 Şubat Pazar günü Türkiye saati ile 14:00'da tanıtılacak.
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LG gibi televizyonlarda Samsung ile birlikte pazari domine edebilen bir firmaya yakismiyor.