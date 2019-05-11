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LG, G8 ThinQ’nun pilini değiştirilmemek üzere sabitlemiş!

LG'nin amiral gemisi G8 ThinQ'yu parçalarına ayıran ünlü YouTube kanalı "JerryRigEveyrthing", telefonun pilini yerinden çıkarırken çok zorlandı. Firma, pilin yerinden çıkarılmasını sanki istememiş.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
12,3b
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Cep Telefonları
Gökhan G.
Editör
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Gün geçmiyor ki LG telefonlar tuhaf bir sorunla ya da ilginç bir konuyla gündeme gelmesin. LG’nin de içinde bulunduğu telefon firmalarının, çıkarılabilir arka kapak modasını bırakması üzerinden çok uzun bir zaman geçmesine rağmen şirketin G8 ThinQ model telefonu bir sorunla karşılaştığında pilinin çıkarılmaması uyarısında bulunuyor. LG’nin geçmişte kaldığı izlenimi uyandıran uyarısının ise bu sefer maalesef rahatsız edici bir haklılık payı var.

Günümüzde satılan neredeyse bütün telefonların pilleri bir şekilde yapışkan bir malzemeyle sabitlenmiş durumda. Ancak çoğu zaman kolay bir biçimde kasadan ayrılabilen pil, istendiği takdirde meraklı kullanıcılar tarafından bile değiştirilebiliyor.

LG’nin G8’de kullandığı pili kasaya sabitleme yöntemi ise biraz abartılmış gibi gözüküyor. Firmanın kullandığı yapıştırıcı o kadar sağlam ki şirket kullanıcılara sanki, “sıkıysa pili yerinden çıkarın” şeklinde meydan okumuş.

Telefon kilitlendiğinde ekrana gelen, “pili yerinden çıkarmaya çalışmayın” uyarısını sonuna kadar haklı çıkaran uygulama ve bu kapsamda yapılan deneme YouTube kanalı JerryRigEveyrthing’den Zack tarafından gerçekleştirilmiş. Aşağıda videosunu izleyebileceğiniz sökme videosunda Zack, pilin çıkarılmaması konusunda uyarıda bulunuyor.

Pil haricinde ise oldukça tertipli tasarlanan telefonun diğer parçalarının ise kolay ulaşılabilir olduğu ve bir ihtiyaç halinde ortaya çıkacak parça değiştirme işleminin zorluk çekmeden yapılabileceği belirtilmiş.


https://www.gsmarena.com/lg_g8_thinqs_battery_is_permanently_sealed_no_replacements_possible_in_any_way-news-36975.php Yorum Yaz
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mu5tafa 4 hf. en beğenilen
Bir firma nasıl kullanıcı dostu olmaz..
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OverClocK1ng 4 hf.
Sonra LG Mobile bölümü her sene zarar açıklar. Samsung bile kullanıcıyı dinleyip en büyük eksisi olan Touchwiz denilen, telefonu yavaşlatan arayüzünü değiştirip OneUI gibi çok daha verimli bir arayüze geçti.
LG de, kullanıcıya ne zorluk çıkartır da zararımı arttırırım diye yeni yeni şeyler icat edip kendi ayağına sıkıyor...
Sonra LG Mobile bölümü her sene zarar açıklar. Samsung bile kullanıcıyı dinleyip en büyük eksisi olan Touchwiz denilen, telefonu yavaşlatan arayüzünü değiştirip...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Virtual Reality 4 hf.
LG ve Sony telefonlar Amerikan arabaları gibidir. Bir alırken sevinirsin birde satarken !
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sinanozk 3 hf.
G3 ile birlikte lg olayı benim için bitmişti. Bir de değişemeyen batarya mı... Hayırlı işler!
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Angel of the Lord 3 hf.
Aslında LG en farklı şeyleri deneyen firmalardan biri. En başarılısı G2 oldu ama. İlk olarak donanımsal tuşları arkaya aldılar ve aslında gayet de güzel bir deneyim sundu. Sonra G4 ve G flex (sanırım buydu adı) ile hafif eğik ekranlı telefonlar çıkardılar. V10 serisi de yine diğerlerinden ayrılan telefonlardı. G5 ile modüler telefon denediler, ellerinde patladı. G8'de de bazı tuabf yazılımsal özellikler var. Ön kameraya bazı el hareketleri göstererek ses açma kapama gibi özellikler var. Bu kadar farklı şeye rağmen hala bazı sorunları çözemedikleri için ne yazık ki yalan oluyor bu özellikler.
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DH Misafiri 3 hf.
kesinlikle sony için dediklerine katılmıyorum
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derkaiser9591 3 hf.
O sekilde yamulttugu pili geri koydu gerci kendide diyor bu sekilde heran yanabilir/patlayabilir diye.
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bamberg 3 hf.
lg'nin mobil departmanını bir grup maymun yönetse bu kadar kötü kararlar vermezdi.
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cebo01 3 hf.
S10'da da aynı. Sadece biraz daha az yapıştırıcı var.
Ayrıca S10'da type-c port ve hoparlör de anakarta monte şekilde ve değiştirilemiyor. S10 genel olarak daha da kötü yani.
Firmalar gittikçe Apple'laşıp tamiratı zorlaştırıyorlar. Telefonlar artık çok uç noktalara ulaştı ve insanlar eskisi kadar fazla telefon değiştirmiyorlar. O yüzden de bu tarz çakallıklara bulaşıyorlar.

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Eric Cartman. 3 hf.
Modern firma ahlaksızlıkları vol. bilmem kaç. Biri yazılımla telefonları yavaşlatır ve ortaya çıkınca da hala zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışır, biri batarya çöp olunca millet yeni telefon alsın diye bataryayı sabitler, birinin müşteriyi zaten tınladığı yok, diğeri sadece 2 jenerasyona güncelleme desteği verir ve sonrasında üvey evlat muamelesi yapar. Yazmaya devam etsem daha çok şey yazarım da, neyse... Herhalde şu anda en kullanıcı dostu, kullanıcılarını en çok dinleyen firma, Oneplus gibi...
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ozansirinn 3 hf.
Lg telefonları güzel ve ekran kalitesi kamera kalitesi çok iyi g4 vardı bende 2K ekranı vardı tek sorunu pil onada çözüm bulamadılar
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saint42 3 hf.
Lg g3 g4 ve g5 sıkıntı yaşamamış daha telefona el sürmemiş insanların kulaktan dolma şöyle sağlam böyle sağlam diyenlerin ağzına kürekle vurasım geliyor g3 sayfasına gidin ve bir göz atın 6.000 sayfa varsa 5.999 tanesi telefonun ne kadar rezil bir durumda olduğunu görürler şebeke gitmesi wifi çökmesi bootlop sorunu şarj problemi işlemci bacak atması ekran sararması ve en büyük sorunu ısınma normal ara yüzde bile gezerken takılmalar daha bilmediğim sorunlar resmen insanları salak yerine koydular cihazı resmen kullanılmasın diye üretmişler.
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alemburda34 3 hf.
Çıkartırken pil yamuldu yinede yapıştırıcı bırakmadı.
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