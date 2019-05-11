LG, G8 ThinQ’nun pilini değiştirilmemek üzere sabitlemiş!

Gün geçmiyor ki LG telefonlar tuhaf bir sorunla ya da ilginç bir konuyla gündeme gelmesin. LG’nin de içinde bulunduğu telefon firmalarının, çıkarılabilir arka kapak modasını bırakması üzerinden çok uzun bir zaman geçmesine rağmen şirketin G8 ThinQ model telefonu bir sorunla karşılaştığında pilinin çıkarılmaması uyarısında bulunuyor. LG’nin geçmişte kaldığı izlenimi uyandıran uyarısının ise bu sefer maalesef rahatsız edici bir haklılık payı var.

Günümüzde satılan neredeyse bütün telefonların pilleri bir şekilde yapışkan bir malzemeyle sabitlenmiş durumda. Ancak çoğu zaman kolay bir biçimde kasadan ayrılabilen pil, istendiği takdirde meraklı kullanıcılar tarafından bile değiştirilebiliyor.

LG’nin G8’de kullandığı pili kasaya sabitleme yöntemi ise biraz abartılmış gibi gözüküyor. Firmanın kullandığı yapıştırıcı o kadar sağlam ki şirket kullanıcılara sanki, “sıkıysa pili yerinden çıkarın” şeklinde meydan okumuş.

Telefon kilitlendiğinde ekrana gelen, “pili yerinden çıkarmaya çalışmayın” uyarısını sonuna kadar haklı çıkaran uygulama ve bu kapsamda yapılan deneme YouTube kanalı JerryRigEveyrthing’den Zack tarafından gerçekleştirilmiş. Aşağıda videosunu izleyebileceğiniz sökme videosunda Zack, pilin çıkarılmaması konusunda uyarıda bulunuyor.

Pil haricinde ise oldukça tertipli tasarlanan telefonun diğer parçalarının ise kolay ulaşılabilir olduğu ve bir ihtiyaç halinde ortaya çıkacak parça değiştirme işleminin zorluk çekmeden yapılabileceği belirtilmiş.

https://www.gsmarena.com/lg_g8_thinqs_battery_is_permanently_sealed_no_replacements_possible_in_any_way-news-36975.php