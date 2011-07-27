LG Mobile, 2011 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Apple, Sony Ericsson ve Nokia'nın ardından Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile, 2011 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.

Açıklamalara göre LG Mobile, dünya çapında 24.8 milyon cep telefonu dağıtımı gerçekleştirerek 3 milyar dolar gelir elde etmiş. Firmanın satışlarının ilk çeyreğe göre %11 arttığı, buna karşın 2010 yılının ikinci çeyreğine göre %5 düşük seyrettiği ifade ediliyor.







49.8 milyon dolar faaliyet zararlarının bulunduğunu belirten firma geçen çeyrekte zararın 96.3 milyon dolar, 2010 yılının ikinci çeyreğinde ise zararın 114.5 milyon dolar seviyesinde olduğunun altını çizmekte.



Bakalım, 2011'in ikinci yarısında boy göstermesi beklenen birbirinden yeni cep telefonlarıyla LG Mobile kısa sürede kâr durumuna geçebilecek mi?

