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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Mobile, 2011 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Apple, Sony Ericsson ve Nokia'nın ardından Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile, 2011 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.
Açıklamalara göre LG Mobile, dünya çapında 24.8 milyon cep telefonu dağıtımı gerçekleştirerek  3 milyar dolar gelir elde etmiş. Firmanın satışlarının ilk çeyreğe göre %11 arttığı, buna karşın 2010 yılının ikinci çeyreğine göre %5 düşük seyrettiği ifade ediliyor.

49.8 milyon dolar faaliyet zararlarının bulunduğunu belirten firma geçen çeyrekte zararın 96.3 milyon dolar, 2010 yılının ikinci çeyreğinde ise zararın 114.5 milyon dolar seviyesinde olduğunun altını çizmekte.
Bakalım, 2011'in ikinci yarısında boy göstermesi beklenen birbirinden yeni cep telefonlarıyla LG Mobile kısa sürede kâr durumuna geçebilecek mi?

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nuricomx 7 yıl
xxxx1
Lg nin monitör ve tv deki başarısı malesef mobilde yok...mobilde prestij sahibi olmak ve iyi işler cıkarmak için uzamanlık ve tecrübe esastır...Ericsson,Motorola bu işin bilirkişileridir...

Dikkatini çekerim yaptıkları başarı değilse nasıl dünyada saumsungdan sonra 3. olabiliyorlar ?
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die_caprio 7 yıl
sen git 1 ghz işlemcili,nova ekranlı,4 inc ekranlı,2.3 upgradeable li telefonu 900 TL ye sat ,diğer rakiplerin 1500 liraya saterken.. Oh olsun sana LG
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OverClocK1ng 7 yıl
Valla çok güzel demişsin napolyon94.
Hele ki şu Adreno konusunda var ya. Ben 205 gördüğümde bile tüylerim diken diken oluyor. 220 varken veya Tegra varken salak salak GPU lar koyuyorlar. Froyo konusu da öyle. 2 çekirdek ama Froyo var. Çekirdek ne yapıyor? Boş boş oturuyor , çekirdek çitliyor. Daha beter olmadan akıllanmaz bunlar...
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xxxx1 7 yıl
Lg nin monitör ve tv deki başarısı malesef mobilde yok...mobilde prestij sahibi olmak ve iyi işler cıkarmak için uzamanlık ve tecrübe esastır...Ericsson,Motorola bu işin bilirkişileridir...
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napolyon94 7 yıl
sen git tegra 2 li tel yap ama froyo lu olsun çekirdeklerden biri kullanılamasın ram i de 512 yap,yada gidip 1000 tl lik tele adreno 200 koy ahanda böyle olursun
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DH Misafiri 7 yıl
Beter olsunlar. Sen akıllı cihaz yap ram 512 olsun rakiplerın 1 GB. işlemcin 1 .GHZ olsun rakipler 1,2 GHZ, sen bu kafayla daha cok kaybedersin LG efendi.
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sezermsk 7 yıl
oh olsun lg ye.
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