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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Mobile, 2012 yılı birinci çeyrek finansal raporunu yayımladı

7 yıl
7,8b
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6
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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LG Mobile, 2012 yılı birinci çeyrek finansal raporunu yayımladı
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Nokia, Apple ve HTC'nin ardından Güney Kore'nin ikinci büyük cep telefonu üreticisi LG Mobile, 2012 yılı birinci çeyrek finansal raporunu yayımladı.
Yayımlanan rapora göre LG Mobile, 2012'nin birinci çeyreğinde 2.14 milyar dolarlık cep telefonu satışı gerçekleştirmiş. Satışlardan elde edilen faaliyet karı 34.1 milyon dolar seviyesinde. Satış gelirlerinin 2011'in dördüncü çeyreğine kıyasla %9, 2011'in birinci çeyreğine kıyasla %14 civarında düştüğü görülüyor. Ancak 2011'in dördüncü çeyreğinde faaliyet karı 8.76 milyon dolar iken, 2011'in birinci çeyreğinde faaliyet zararı 88.5 milyon dolar civarındaydı.
LG'nin tüm bölümleri (ev elektroniği, beyaz eşya vb) göz önünde bulundurulduğunda ise satış geliri 10.8 milyar dolar, faaliyet karı 396.1 milyon dolar olarak gerçekleşmiş.

LG Mobile, 2012 yılı birinci çeyrek finansal raporunu yayımladı
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darkaura 7 yıl en beğenilen
yeni dinamikleri biraz dogu analiz edip modellerinde basit ama onemli eksikler birakmamis olaydi, akilli telefon pazarinda samsung ile ayni cikisi cok rahat yakaliyabilirdi. yoksa lg ekran ve donanim olarak kaliteli modeller uretebiliyor.
yeni dinamikleri biraz dogu analiz edip modellerinde basit ama onemli eksikler birakmamis olaydi, akilli telefon pazarinda samsung ile ayni cikisi cok rahat yak...
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iismailcu 7 yıl
güncelleme ve yazılım destegi yok daa cook düşer
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E_Aydin35 7 yıl
Neden efsane firmalar bu kadar yerlerde diye düşünüyorum hep ama, aklımdada hep bir cevap var yenilikçi değiller, adlarını uzun süre hafızamıza kazıyıcak yenilikleri yok, sektörlerindeki eski başarıları kalmamış bir nevi yorgun efsanevi futbolcular Ronaldinho olabilirler..:) Sadece buda değil elbet sıkı,dişli yeniilikçi birçok rakibleri var.. :/
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ObjektifPoint.Net 7 yıl
LG geçen sene yazılım konusunda dersini aldın sayıyorum ve optimus serisine bakıyorum...Yazılımda sorun yaşama ve yaşatma ne olursun...
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phandroid 7 yıl
lgnin samsung taklidi olmayan telefonlarının tasarımı hoşuma gidiyor.donanım ve ekran olarakda herhangibir eksiği yok.yazılım sorununuda hallederlerse htc,samsung,sony gibi telefonlrı iyi satılabilir.
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xLmNt13 7 yıl
telefonda yazılım desteği sıfır :(
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darkaura 7 yıl en beğenilen
yeni dinamikleri biraz dogu analiz edip modellerinde basit ama onemli eksikler birakmamis olaydi, akilli telefon pazarinda samsung ile ayni cikisi cok rahat yakaliyabilirdi. yoksa lg ekran ve donanim olarak kaliteli modeller uretebiliyor.
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