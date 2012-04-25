Nokia, Apple ve HTC'nin ardından Güney Kore'nin ikinci büyük cep telefonu üreticisi LG Mobile, 2012 yılı birinci çeyrek finansal raporunu yayımladı.

Yayımlanan rapora göre LG Mobile, 2012'nin birinci çeyreğinde 2.14 milyar dolarlık cep telefonu satışı gerçekleştirmiş. Satışlardan elde edilen faaliyet karı 34.1 milyon dolar seviyesinde. Satış gelirlerinin 2011'in dördüncü çeyreğine kıyasla %9, 2011'in birinci çeyreğine kıyasla %14 civarında düştüğü görülüyor. Ancak 2011'in dördüncü çeyreğinde faaliyet karı 8.76 milyon dolar iken, 2011'in birinci çeyreğinde faaliyet zararı 88.5 milyon dolar civarındaydı.

LG'nin tüm bölümleri (ev elektroniği, beyaz eşya vb) göz önünde bulundurulduğunda ise satış geliri 10.8 milyar dolar, faaliyet karı 396.1 milyon dolar olarak gerçekleşmiş.





