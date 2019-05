LG Nexus 4 modelinde USB üzerinden çevre birimleri bağlanamadığı ortaya çıktı

En güçlü akıllı telefon sloganıyla tanıtılan ve Qualcomm tasarımı APQ8064 yongada sistemini üzerinde barındıran LG Optimus G, biraz makyajlanarak Nexus 4 adıyla Google referans cihazları arasına katıldı.

8GB/16GB hafıza seçenekleri ve yükseltilemeyen depolama kapasitesi ile oldukça uygun fiyatlardan kullanıcı ile buluşan Nexus 4, beklenenden fazla talep gördü.





Ancak satış stratejisi gereği olduğu düşünülen bir ayrıntı, Google'ın Nexus 4 yardım sayfalarında ortaya çıktı. Verilen bilgilere göre, Nexus 4 modelinde USB OTG desteği bulunmuyor. On the Go olarak adlandırılan bu teknoloji; cihaza USB üzerinden harici bellek, fare, klavye, oyun kumandası gibi çevre birimlerin uyumlu adaptör ile bağlanmasını sağlıyor.





Çevre birimlerinin Bluetooth üzerinden bağlanması standart. Ancak USB tarafının kullanıma kapatılması kullanıcıya bellek artırımı konusunda harici de olsa izin verilmediği yorumlarının yapılmasına neden oluyor.





8GB belleğin yetersiz geleceğini düşünenlerin 16GB kapasiteli olan versiyonu tercih etmesi gerekiyor. Bu tür satışlarda genelde en düşük hafızalı model maliyetine satılırken, diğer seçenekler kar koyularak satılıyor.





OTG desteğinin donanımsal olarak verilmediği, yazılım müdahalesi ile bir sonuç alınamayacağı belirtiliyor. OTG desteği bir kısım kullanıcı için olmazsa olmaz şartlardan değil. Ancak donanım olarak artık bilgisayarların seviyesine çıkan cihazlarından ofis işlemlerini yapanlar için eksiklik olacaktır.

http://www.talkandroid.com/143946-nexus-4-doesnt-actually-have-usb-otg-support-and-may-never-have-it