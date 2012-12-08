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LG Nexus 4 modelinde USB üzerinden çevre birimleri bağlanamadığı ortaya çıktı

6 yıl
3,1b
1
65
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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En güçlü akıllı telefon sloganıyla tanıtılan ve Qualcomm tasarımı APQ8064 yongada sistemini üzerinde barındıran LG Optimus G, biraz makyajlanarak Nexus 4 adıyla Google referans cihazları arasına katıldı.  
8GB/16GB hafıza seçenekleri ve yükseltilemeyen depolama kapasitesi ile oldukça uygun fiyatlardan kullanıcı ile buluşan Nexus 4, beklenenden fazla talep gördü. 

Ancak satış stratejisi gereği olduğu düşünülen bir ayrıntı, Google'ın Nexus 4 yardım sayfalarında ortaya çıktı. Verilen bilgilere göre, Nexus 4 modelinde USB OTG desteği bulunmuyor. On the Go olarak adlandırılan bu teknoloji; cihaza USB üzerinden harici bellek, fare, klavye, oyun kumandası gibi çevre birimlerin uyumlu adaptör ile bağlanmasını sağlıyor. 

Çevre birimlerinin Bluetooth üzerinden bağlanması standart. Ancak USB tarafının kullanıma kapatılması kullanıcıya bellek artırımı konusunda harici de olsa izin verilmediği yorumlarının yapılmasına neden oluyor. 

8GB belleğin yetersiz geleceğini düşünenlerin 16GB kapasiteli olan versiyonu tercih etmesi gerekiyor. Bu tür satışlarda genelde en düşük hafızalı model maliyetine satılırken, diğer seçenekler kar koyularak satılıyor. 

OTG desteğinin donanımsal olarak verilmediği, yazılım müdahalesi ile bir sonuç alınamayacağı belirtiliyor. OTG desteği bir kısım kullanıcı için olmazsa olmaz şartlardan değil. Ancak donanım olarak artık bilgisayarların seviyesine çıkan cihazlarından ofis işlemlerini yapanlar için eksiklik olacaktır. 

http://www.talkandroid.com/143946-nexus-4-doesnt-actually-have-usb-otg-support-and-may-never-have-it Yorum Yaz
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xxxx1 6 yıl en beğenilen
drserk
nexus 10 tablette de aynısı söz konusu mu acaba? anlamadığım bir şey; yazılım desteği olmaması söz konusu değilken ne nexus4 ne de nexus10 da donanım olarak arttırılabilir hafıza özelliği olmaması fiyatta ciddi bir kar mı sağlıyor da bu özellik olmuyor

tamamen keyfi,hiç bir ticari getisi yok sd kart slotunun maliyeti 1 dolar bile değil,İphone özentisi hareketler bunlar...
drserknexus 10 tablette de aynısı söz konusu mu acaba? anlamadığım bir şey; yazılım desteği olmaması söz konusu değilken ne nexus4 ne de nexus1...
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Fourtagraph 6 yıl
O paraya o dananima sahip bir cihazda varsin olmasin. Insanoglu cok garip ne versen yaranamazsin 5 versen 10 ister 10 versen 15 ister.. Olmasi gerekirdi ama yok..
O paraya o dananima sahip bir cihazda varsin olmasin. Insanoglu cok garip ne versen yaranamazsin 5 versen 10 ister 10 versen 15 ister.. Olmasi gerekirdi ama yok...
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No Way Out 6 yıl
Ne USB OTG yok mu? Şaka yapıyor olmalılar...
Benim için Nexus 4 bitmiştir.
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar nexus 4 ile otg kullanımı mumkündür yanlız kullanacağınız kablo y kablo olmalı. herşey mümkün bu cihaz ile, fazla konuşmaya gerek yok, google ve lg, iphone ve samsungu bariz ezdi. nexus ve kullanıcıları arasında müthiş bir aşk var :)
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esmer23s 6 yıl
Hevesim kaçtı.
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El_domingo 6 yıl
fiyatı 1000 tl nin altında satılsında turkiyede..varsın pili de değişmesin micr sd si olması otg yi desteklemesin...:DDD
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depeche35 6 yıl El_domingo
El_domingo

fiyatı 1000 tl nin altında satılsında turkiyede..varsın pili de değişmesin micr sd si olması otg yi desteklemesin...:DDD

Ağzından bal akıyor, 2 tane alırım o fiyata
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engurlu 6 yıl
Samsung boşuna KRAL olmadı ..
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Ciddi Kedii 6 yıl
şaşırdık mı? hayır
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anilsanli 6 yıl
Arkadaş Ben telefonu aldım ne diyorlarsa yalan. Pil sorunu hariç telefonun hiç bir sorunu yok diyebilirim USB OTG yok diye kim çıkarttı onuda anlamadım. Hayatımda ilk kez LG marka birşey kullanıyorum ve hiç pişman değilim Muazzam bir telefon. Arkadaşımın İphone 5 iyle karşılaştırdık herif Nexus 4 almayı düşünüyor şimdi. ben tavsiye ederim arkadaşlar
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HeavenLife 6 yıl
En baştan şaşırmıştım lg nasıl böyle mükemmel bir telefon yapar diye.
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meego 6 yıl
Hafıza kart girişi olmaması zaten sinirimi bozuyordu,USB OTG olmaması şaka gibi geldi, zaten htcde bu şakayı yaşamıştık şimdide lg mi yapıyor.
Bu USB On the go yu bir tek samsungmu yapıyor. Yuh lg ve htcye.
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depeche35 6 yıl
Ya arkadaşlar 4.2.1 den sonra otg desteği kesildi diye birşey gerçekten var mı ? Kesin bilen bir arkadaş kaynağı ile birlikte cevaplarsa seviniriz
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ALBAY 6 yıl meego
meego

Hafıza kart girişi olmaması zaten sinirimi bozuyordu,USB OTG olmaması şaka gibi geldi, zaten htcde bu şakayı yaşamıştık şimdide lg mi yapıyor.
Bu USB On the go yu bir tek samsungmu yapıyor. Yuh lg ve htcye.

O kimsenin beğenmediği dandik (!) Nokia N8 de bile hem OTG hem HDMI girişi vardı.
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psyshock 6 yıl
Demekki nexus almak anlamsizmis ilk update i aliyor sonra oturana kadar zaten diger firmalarda veriyor o update i ne anlami kaldi burda da custom rom bekliyceksek zaten diger telefonlara da custom romlarla yeni update ler geliyor 4.2 cikti sonra 4.2.1 belki diger sirketler cikarana kadar 4.2.5 cikicak bizr yine en son stabil surum gelicek nexus kullananlar bir nevi denek oluyor sanki samsung sizinti romlar yapip sabirsiz kisiler uzerinde denemesi gibi
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waltran 6 yıl
tanıtım cihazı gibi birşey o zaman. hafıza yok, ek birim yok. ilaç firmaları bedava dağıtıyor tanıtım ilaçlarını google... madem tanıtım yapacaksın bedava yap
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disq 6 yıl
Kaynak?

Bulduğum tüm kaynaklar Google'ın support sayfasında gidiyor, haliyle o sayfa da mevcut rom için geçerli.
Donanım üreticisinden resmi bir açıklama ya da donanım olarak OTG olamayacağını gösteren bir bulgu yok.

Buradaki mesajımda detaylar ve kaynaklar mevcut.
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abdulmusavvir 6 yıl
Bunun düzelmeyeceğine dair kesin konuşmak için erken, cihazı alıp biraz kafa yormak lazım önce.
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El Sonidito 6 yıl
Telefon zaten maximum 16gb.Markette adam gibi bir oyun 2gb hadi diyelim telefona öyle adam gibi oyun yüklemediniz şöyle 100-200mblık oyunlar yüklediniz.Geriyede birkaçtane filim atsanız az da müzik dedikmi pat hafıza doldu.Ee otgde yoksa biz ne yapıcaz ?
Resmen rezillik ya.
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S.Soylu 6 yıl
Arkdaşlar herkes sd kart niye takılmıyor diyor. Teknolojiden pek anlamayan biri alıp Class 4 kart takıcak vay efendim bu telefon yavaş diyecek. Bence birazda böyle olmamasından dolayı bu mantıkla çıkartılıyor. Ayrıca Klavye mouse bağlanmıyomuş. Aman ne büyük kayıp bu fiyata ne bekliyorsunuz herşeyiyle dört dörtlük olsa bu fiyat mı olur ?
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mamomi57 6 yıl
google playde micro usb yazıyo ama

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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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depeche35 6 yıl S.Soylu
S.Soylu

Arkdaşlar herkes sd kart niye takılmıyor diyor. Teknolojiden pek anlamayan biri alıp Class 4 kart takıcak vay efendim bu telefon yavaş diyecek. Bence birazda böyle olmamasından dolayı bu mantıkla çıkartılıyor. Ayrıca Klavye mouse bağlanmıyomuş. Aman ne büyük kayıp bu fiyata ne bekliyorsunuz herşeyiyle dört dörtlük olsa bu fiyat mı olur ?

Arkadaşım böylesine güçlü bir cihazı , televizyona takıp internete girip hd filmi 40' bir TV 'de izlemek üst seviye bir telefon için normal olmalıydı. Şimdi düşünüyorum. HTC Butterfly 1080hd bir telefon, hafıza kartı da var.40' bir TV'ye bağlayıp HD izlemenin kefini 1600TL verdikten sonra niye yaşamıyalım ki ? Az para mı ? otg olmaması artık daniskanın daniskası oldu, ki Nexus4'ün en savunan kişilerden biriydim ben
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