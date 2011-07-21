LG, Optimus 2X (P999 G2X) problemlerinden dolayı kolektif bir davayla karşı karşıya

Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın ''Dünyanın ilk çift çekirdekli işlemciye sahip akıllı telefonu'' olarak lanse ettiği Optimus 2X, bu özelliği sayesinde aynı zamanda Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmiş durumda.

LG Mobile, Amerika'daki T-Mobile kullanıcıları için Optimus 2X'i, P999 G2X adı altında, sözleşme karşılığında 250$'a, ilkbahar mevsiminde satışa sunmuştu. Ancak bazı P999 G2X sahipleri daha ilk günden veya zamanla çeşitli problemlerle yüzleşmeye başladı. Bu problemler arasında P999 G2X'in ekranında ışık sızıntıları oluşması, akıllı telefonun beklenmedik şekilde kapanması, durduk yere yaşanan kitlenmeler vardı.

Ancak kullanıcıların yaşadığı problem bunlarla kısıtlı değildi. Problemin temelini LG Mobile'ın yaşanan problemlerden haberdar olmasına rağmen herhangi bir müdahalede bulunmaması oluşturuyordu. Bu durumun üzerine Plaintiff Terry Horvarth, LG Mobile'a California'da kolektif bir dava açmaya kadar verdi. LG Mobile'ın, tüketicilerin mağduriyetlerini gidermezse kısa süre sonra mahkemeye gitmek zorunda kalacağı söyleniyor.

