LG, Optimus 2X (P999 G2X) problemlerinden dolayı kolektif bir davayla karşı karşıya

Haber Editörü
Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın ''Dünyanın ilk çift çekirdekli işlemciye sahip akıllı telefonu'' olarak lanse ettiği Optimus 2X, bu özelliği sayesinde aynı zamanda Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmiş durumda.
LG Mobile, Amerika'daki T-Mobile kullanıcıları için Optimus 2X'i, P999 G2X adı altında, sözleşme karşılığında 250$'a, ilkbahar mevsiminde satışa sunmuştu. Ancak bazı P999 G2X sahipleri daha ilk günden veya zamanla çeşitli problemlerle yüzleşmeye başladı. Bu problemler arasında P999 G2X'in ekranında ışık sızıntıları oluşması, akıllı telefonun beklenmedik şekilde kapanması, durduk yere yaşanan kitlenmeler vardı.
Ancak kullanıcıların yaşadığı problem bunlarla kısıtlı değildi. Problemin temelini LG Mobile'ın yaşanan problemlerden haberdar olmasına rağmen herhangi bir müdahalede bulunmaması oluşturuyordu. Bu durumun üzerine Plaintiff Terry Horvarth, LG Mobile'a California'da kolektif bir dava açmaya kadar verdi. LG Mobile'ın, tüketicilerin mağduriyetlerini gidermezse kısa süre sonra mahkemeye gitmek zorunda kalacağı söyleniyor.
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uzun lafın kısası, şu tlfu nasıl açarım bilen varsa söylesin :)
root etmekmiş driver yüklemekmiş bunları geçelim açılmıyor çünkü ve bu tlfu root etmeden ilave uygulama yüklemeden stabil kullanmak mümkün olmayacakmı, herkes root etmek tlf garanti dışında bırakmak zorunda değil, tavsiyem uzak durun LG kim smartphone yapmak kim, rekorlar kitabına en çok ve en çabuk arıza veren cihaz olarakta girecek gibi :)
Sana bir misal vereyim. Deniz suyundan herkes kapasitesi miktarınca alır, biri gelir bir avuç alır, biri bir tas alır, bir diğeri bir kova, başkası ise tanker ile alır. Fakat bu alış kapasitelerinin az veya çok olması denizin suyunun miktarının çokluğuna gölge düşürür mü? Ben şuana kadar çok pda kullandım, şuan da Galaxy Nexus kullanıyorum. Lg O2x in yeri apayrı. Hiçbiri Lg'nin kalitesinin yerini tutamaz. Senin probleminin çözümü basit fakat sen iyi araştırmamışsın. Biraz daha dikkatli oku forumu, ben de dahil olmak üzere bu telefonu brik edemedik ve uyandırmanın anlatımını birçok yerde yaptık, telefonun açılmamak üzere kapanması imkansız. Ben 10 dakikada uyandırdım, anlatımını da ben de yaptım başka arkadaşlar da yaptı. ama sen biraz ara, zahmetsizlik iyi bir şey değil. Biraz çaba harca ki öğren.
Ve son olarak elindeki telefondan daha hızlı bir çift çekirdekli telefon yok, kamera pro yükleyince kamera kalitesine yetişebilen 8mp telefon da yok, şebeke bağlantı üzerinden görüntülü görüşme de yapabileceğin 2 markadan ve birkaç modelden birisidir. Neyse android cahili olduğun için telefona mok çalıyorsun belli ki. Lg optimus 2x ana konusuna bak orada 58. sayfada şahanemir'in nvflash anlatımı var, sende uygun flash dosyasını xda'dan indirir ve aynı anlatımla uyandırırsın.
İyi forumlar.
Evimizde 3 tane smartphone var.Nokia C7, google nexus s ve lg optimus P999.Esim nokiadan hic memnun degil.Ilk firsatta satip LG almak istiyor.Yukarida bahsedilen sorunlarin hicbirini yasamadim.Kanadadan wifi ya da 3G surekli turkiyeyeyle gorusuyorum.beni hic utandirmadiSurekli gazete okuyorum.Kizlarim birsuru app yukledi.Hepsi tikir tikir calisiyor.Kizim google nexus `a bayiliyor ama internette gezinti icin LG`nin eline su dokemez hic bir telefon.Daha dokunmatikler turkiyeye yeni geldiginde kizima LG KU990 getirtmistim Isvicreden(o donem turkiyedeydim).O zaman 5 MP telefon yoktu ortada.Hala tas gibi kucuk kizim fotograf makinasi niyetine kullaniyor.Uzun lafin kisasi elektronik esyalar sans isidir.Birkac kisinin kotu tecrubesi var diye bana gore muhtesem olan bu telefonu bosa kotulemeyin.Dunyanin ilk cift cekirdekli telefonu ve bu ozelligiyle diger telefonlara fark atiyor.Ayrica kamerasi da hic fena degil.Ben elektronikle arasi fena olmayan bir ev hanimi olarak siddetle herkese tavsiye ederim.
Yok artık o kadarda değil.
ilk çift çekirdekli smartphone olarak guinness kitabına geçen bir ürün için bence bu kadar kötülemek yanlış...
her telefonda sorunlar çıkıyor.. DH Misafiri ve Toprak arkadaşlarımızın dediği gibi güncelleme ile sorun ortadan kalkabilir.. Şans vermek lazım...
Düzeltilmeyecek tek şeyin ölüm olduğunu unutmayalım...
Bütün yorumları okudum herkes kendince bir şeyler yazmış saygı duyarım, ben de kendimce bir şeyler yazacağım.
Öncelikle Toprak arkadaşa yaptığı yapıcı ve sağduyulu yorumu için teşekkür ederim, çok bilgilice ve kaliteli bir yorum olmuş.
Optimus'a gelince; öncelikle şu konuda dikkatinizi çekmek isterim ki haberde Optumus'un Amerika'da T-Mobile için üretileni olan G2X P999'dan bahsediliyor.
Hadi diyelim ki P990 ve P999 tamamen aynı telefonlar. Şunu söylemeliyim ki hiçbir zaman hiçbir konuda genelleme yapmamak gerekir. Her insanın iyisi kötüsü olduğu gibi bir ürünün de problemlisi, ya da tıkır tıkır uzun yıllar çalışanı olabilir. Size bunu da örneklerle ispatlayacağım. Örneklerime geçmeden önce şunu söylemeliyim ki elektroniğin her türlüsü ile (Cep telefonu, Masaüstü, Dizüstü, Ipad, Iphone, Mp3 Players, PSP, PS3, PC oyunları, oyun konsolları vs.)ilgilenen birisiyim ve güncel bir şekilde de takip etmeye çalışırım.
Örnekler: Yaklaşık 7 yıl önce 3G'li LG telefonum vardı şu anda da var. 9 gün sonra elimde bir tane daha olacak halihazırda satın aldığım. Bu zamana kadar kullandığım 2 LG telefondan en ufak bir şikayetim olmadı. Ne telefonlardan ne de teknik servislerden. Teknik serviste ne için var telefon çok iyiyse diyecekseniz. Dedim ya telefonlarla çok ilgiliyim diye. Telefona Temaydı, şu eklentiydi flaş atmaktı formattı derken defalarca zarar verdim. Bir tanesinde dahi bu telefon kurcalanmış garanti kapsamı dışında kalmış demediler. Temiz bir şekilde çok kısa sürede tamir edip verdiler. Sadece yazılımsal hatalardı bunlar. Her neyse konuyu dağıtmaya gerek yok. İlk LG telefonumu bir arkadaşım yurtdışından getirtmişti akrabasına ve ben o zaman 50 TL karşılığında satın almıştım. 3G özelliği vardı telefonda o zaman Türkiye'de samimiyetle söylüyorum yeni yeni renkli ekranlı telefonlar vardı. O telefonu daha sonra ben Samsung un bir modelini alınca abime verdim sağ olsun abim mahvetti kısa sürede. :D Burada şunu da ima ediyorum: Telefon biraz da onu kullanana bağlı olarak performans verir. Anladınız siz kendi örneğimden de verdim nasıl kullanıp servislik yaptığımı. Her neyse aldığım Samsung benim bir yaz çalıştığım parama 850 TL'me mal olmuştu D900 isimli telefon... Çok temiz telefon kullandığımı düşünen birisi olarak Samsung bana sadece 1 yıl civarı gitti. Kızak bozulması, batarya problemleri, Kapak ve kasa kalitesizliği derken telefonu 75 TL'ye satabildim ve yerine LG KF700 ALDIM 4 yıl önce 350 TL'ye. Şu an hala onu kullanmaktayım ve hiçbir öneli problemle karşılaşmadım. Sadece 1,5 yıl falan önce biraz ısınma problemi oluyordu oyun oynarken, şarjdayken ve uygulamalar açıkken. İçindeki bir iletken değiştirildi ve sorun giderildi bunun dışında hiçbir problemle karşılaşmadım dürüstlükle söylüyorum. Hem de bu telefonu son zamanlarda (2 yıldır) resmen tepikliyorum 2-3 katlı ranzalardan düşürüyorum (!) bir türlü bozulmadı. :D Baktım bozulacağı yok yalanla dolanla babama bunun sesi bozuk ses gitmiyor, kapanıp açılıyor gibi bahanelerle gidip, biraz ondan maddi destek alıp biraz da kendim koyum yine LG bir markaya sahip OPTIMUS 2X BLACK P990'ı satın aldım.
Kısaca başka örnekler de vermek gerekirse şunları söyleyebilirim. Acer Laptop aldım 1.5 yıl boyunca hiç kullanamadım bana hayatı zindan etti ama çevremde herkes 10 numara laptop markası dedi ben Acer marka ürün kullanmamaya hatta Acer kelimesini dahi (Türkçe olan acer, yeni manasında) kullanmamaya özen gösteriyorum yanlış falan anlarlar diye. :D Sonra Toshiba Toshiba dediler. Toshiba aldım sadece 1 Hafta sürdü geri iade etmem, aşırı ısınma gürültülü çalışma PC'den gelen sesler ve Ekrandaki piksel hataları yüzünden... Sonra çevremdeki herkesin hayır!!! Asla!!! Alma!! Pişman olursun! Yapma! Türkiye'de her 4 ürününden 1 tanesi 3 ay içinde teknik serviste parça değişim işlemi görüyormuş dedikleri, en kötü bilgisayar üreticisi dedikleri Hewlett-Packard yani HP Marka bir dizüstü aldım. 55 gün sonra tam 1 yaşında olacak ve maşallah diyorum 1 defa dahi teknik servise gitmedi ve tıkır tıkır saat gibi çalışıyor. Kısaca arkadaşlar bir ürün ya da bir modeldeki arızalar yüzünden koca bir şirketi koca, koca bir markayı karalamayın. O firmalar 3 günde kurulup gelmediler o mertebeye, o satış, o ciro rakamlarına...
Her neyse LG OPTIMUS 2X P990'a gelince;
Telefonu Ebay üzerinden Almanya’dan alıp kuzenime kargolattırdım ve henüz dün (14.08.2011) tarihinde kuzenim telefonu memlekette anneme teslim etti. Ben İstanbul’da bulunduğum ve çalışmakta olduğum için telefonu ben henüz alamadım ama 9 gün sonra bende olacak inşallah. Telefonu elime alamadığım için henüz bir yorumda bulunamayacağım performansı hakkında yalnız şunu söyleyebilirim ki; telefonu almadan önce ince eledim sık dokudum nette performans testlerinden tutun da, kamera çekimlerine, flash performanslarına, tarayıcı açma performanslarına overall performanslarına, fiyat-kalite oranına kadar her türlü konuda araştırarak bu telefonu aldım. Telefon şu an dünya üzerinde çalışan en hızlı telefonlardan bir tanesi. Diğeri ise: LG P920 3D. Telefon kamerası hariç diğer her konuda rakiplerinden üstün durumda. Rakipleri: Samsung Galaxy S II, Iphone 4, HTC Sensation 4G, HTC EVO vs. Optimus hakkında son söz olarak da şunu ekleyebilirim ki, şayet o bahsedilen problemler varsa güncellemeyle birlikte giderileceklerini düşünüyorum.
Sözü fazla uzatmaya gerek olmadığını düşünerek kapanış cümlelerimi sarf ediyorum. Hiçbir zaman forumlarda yazan ve bir marka yada bir kuruluş veyahut bir model, ürün konusunda genelleme yapan yorumlara itibar etmeyin. Bir ürünü enine boyuna araştırmadan satın almayın. Ürünü gerçekten almak istiyorsanız bütün riskleri göze alın ve satın alın. Asla kararsızlık içinde ürün satın almayın, korktuğunuz başınıza gelir. Örnek : Ben. :D
Yorumuma son vermeden önce şunu da söyleyim tarafsızlığım belli olsun: Maalesef ki LG Türkiye'de tutulmuyor ve anlamış değilim ki LG kendisi de piyasaya tamamen girmek istemiyor gibi. Sattığım bana yeter havasında bana göre. Diğer bir olumsuzluk LG Türkiye piyasasında bir yere sahip olmadığı LG bir cep telefonunuzu satmak istediğinizde maalesef ama maalesef çok sağlam temiz, yeni ya da birkaç günlük dahi olsa ya satamazsınız ya da hurda fiyatına gider. Ben şu an elimde 4 yıldır kullandığım kaya gibi KF700ü satmak istiyorum P990'ı aldığım için ama teklif veren bile yok ikinci el piyasada. Bu da LG'nin tek olumsuz yönü bana göre.
Umarım yaptığım bu uzunca yorum herkes tarafından üşenilmeden okunur ve faydalı olur. Bol teknolojik ve alışverişli günler dilerim. Hoşçakalın :)
LG memlekete sadece TV departmanına yatırım ve reklam yapıyor. Diğer ürünleriyle seninde dediğin gibi sattığım bana yeter havasında. LG nin türkiyedeki müdür ü de kendi ülkesinden ithal ettiği içinde bu durum oluyor olabilir. Müdür Türk insanını bilmiyor yada tanımıyor ve Turkiyedeki piyasada birşeyler yaparım zarara uğrarım işimden olurum diye de korkuyor olabilir.
LG turkiye müdürü Calvin CHO
Benden uyarması paranızla rezil olma olasılığınız yüksek. Hadi yine buralarda telefon ucuz. Türkiyede 1000tlden aşağı satılmayacağına göre paranızı çöpe atmayın.