Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Optimus Q2; 1.2 GHz Tegra 2 işlemci, 4.0-inç ekran ve QWERTY klavye bir arada

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,2b
1
17
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG Optimus Q2; 1.2 GHz Tegra 2 işlemci, 4.0-inç ekran ve QWERTY klavye bir arada
Tam Boyutta Gör
Eylül ayının başına doğru internette sürpriz şekilde karşımıza çıkan LG Optimus Note'un, bugün itibarıyla LU2300 Optimus Q2 adı altında resmi olarak tanıtımı gerçekleştirildi. LG Mobile'ın, kısa vadede Samsung ile herhangi bir problem yaşamamak için (bknz: Galaxy Note) akıllı telefonun adında son anda değişiklik yapmış olabileceğini düşünüyoruz.
12.3 mm kalınlığında ve yaklaşık 147 gram ağırlığında tasarıma sahip Optimus Q2'ye yayınlanan basın duyurusuna göre 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformu güç veriyor ve akıllı telefon 4-satır kızaklı QWERTY klavye donanımıyla geliyor.
Google'ın gün geçtikçe popülerliği artan mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanan akıllı telefonda, 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde, IPS panelli dokunmatik ekrana yer verildiğini görüyoruz. Ekran, sunduğu 700-nit parlaklık seviyesiyle rakipleri arasından sıyrılıyor.
Bu bilgilerin dışında CDMA / EV-DO ağlarıyla uyumlu çalışabilen akıllı telefonun ön yüzünde VGA çözünürlüğünde, arka yüzünde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılmış durumda. Arkadaki kameraya loş mekanlarda çekim için LED flaş eşlik ediyor.
LG LU2300 Optimus Q2'nin, önümüzdeki haftadan itibaren siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle Güney Kore pazarında satışa sunulması beklenirken fiyatla ilgili bilgi verilmemiş. LG Mobile'ın, akıllı telefonun global versiyonunu hazırlayıp hazırlamayacağı ise bilinmemekte.
LG Optimus Q2; 1.2 GHz Tegra 2 işlemci, 4.0-inç ekran ve QWERTY klavye bir arada
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
baysan240 8 yıl en beğenilen
bu makinaya 3 değişiklik daha lazımdı
1. 5 satır klavye
2.kızağınıda htc touch pro 2 gibi yapacaklardi
yani şu kasa yapısı
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


3. yön tuşlarının olduğu alana küçük bir touch pad (xperia x2 deki gibi hem tuş hem touc pad)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


o zaman breh breh breh hiç ekran çözünürlüğü diye atıp tutmata gerek yok 42" te 1920 1080 çözünürlüğü beğeniyorsunuzda 4" 800 x 480 azmı geliyor online seyredilen filmlerin dizilerin çoğu 6xx/2-3xx çözünürlükte
bence hala 800x 480 bir telefon için yeterde artar
bile
bu makinaya 3 değişiklik daha lazımdı1. 5 satır klavye2.kızağınıda htc touch pro 2 gibi yapacaklardiyani şu kasa yapısı...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 8 yıl
Global satışı olmalı çünkü hem güçlü hem klavyeli pek cihaz yok piyasada özellikleri güzel tasarım daha iyi olabilirmiş ama kötü değil beyaz renkli olan daha güzel durur klavye kapalı iken optimus black ten ayırt etmek zor ayrıca klavyeli bir telefon için 12 mm kalınlık gayet iyi
Global satışı olmalı çünkü hem güçlü hem klavyeli pek cihaz yok piyasada özellikleri güzel tasarım daha iyi olabilirmiş ama kötü değil beyaz renkli olan daha gü...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SystemApps 8 yıl
fiziksel klavyeli telefonlara hastayım telefon hoşumada gitti türkiyeye gelemz sanırım :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sizler için 8 yıl
kızlar iyimiş
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chn 8 yıl
tipi optimus black in aynisi.
optimus black in de gingerbread i olsa artik cok guzel olacak
uvey kaldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
golfgti06 8 yıl
iyiki 2.3 gingerbread versiyonuyla geliyo.malum uzun süre yazılım desteği vermeyen bir firma.sonra kullanıcılar madur olmasın :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Scott. 8 yıl
Oldum olası hem dokunmatik ekranı olupta qwery klavye olayını sevmiyorum.2 sinden biri yeterli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jakops. 8 yıl
yazıdan önce kız dikkatimi çekti.konsantire oamdım :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kobrakai 8 yıl
klavyeli telefona gerek duymuyorum. dokunmatik yetiyor ztn :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekabirr 8 yıl
Tasarımını beğendim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artcraft35 8 yıl
Muse00
yahu bunun ısmı lg optımus note degılmıydı ?

yazıyı okudunmu acaba
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Castiel 8 yıl artcraft35
artcraft35

Muse00

yahu bunun ısmı lg optımus note degılmıydı ?


yazıyı okudunmu acaba


dıkkat etmemısım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgacem 8 yıl
Böyle klavyeli telefonları seviyorum. ne olursa olsun sanal klavye ile yazı yazmak bazen bir işkence olabiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 8 yıl
Global satışı olmalı çünkü hem güçlü hem klavyeli pek cihaz yok piyasada özellikleri güzel tasarım daha iyi olabilirmiş ama kötü değil beyaz renkli olan daha güzel durur klavye kapalı iken optimus black ten ayırt etmek zor ayrıca klavyeli bir telefon için 12 mm kalınlık gayet iyi
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karaköy_soğancısı 8 yıl
samsungla başa çıkılırmı be ekran teknolojisinde sony bile samsung ile başa çıkamıyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baysan240 8 yıl en beğenilen
bu makinaya 3 değişiklik daha lazımdı
1. 5 satır klavye
2.kızağınıda htc touch pro 2 gibi yapacaklardi
yani şu kasa yapısı
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


3. yön tuşlarının olduğu alana küçük bir touch pad (xperia x2 deki gibi hem tuş hem touc pad)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


o zaman breh breh breh hiç ekran çözünürlüğü diye atıp tutmata gerek yok 42" te 1920 1080 çözünürlüğü beğeniyorsunuzda 4" 800 x 480 azmı geliyor online seyredilen filmlerin dizilerin çoğu 6xx/2-3xx çözünürlükte
bence hala 800x 480 bir telefon için yeterde artar
bile
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10233 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg mobile
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Sony Vaio C Video İnceleme 8 yıl Samsung Wave 3'ü inceledik 8 yıl Samsung'un en ince tableti Galaxy Tab 7.7'yi inceledik 8 yıl Sony'nin yeni nesil tablet bilgisayarlarını inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim