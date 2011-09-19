LG Optimus Q2; 1.2 GHz Tegra 2 işlemci, 4.0-inç ekran ve QWERTY klavye bir arada

Eylül ayının başına doğru internette sürpriz şekilde karşımıza çıkan LG Optimus Note'un, bugün itibarıyla LU2300 Optimus Q2 adı altında resmi olarak tanıtımı gerçekleştirildi. LG Mobile'ın, kısa vadede Samsung ile herhangi bir problem yaşamamak için (bknz: Galaxy Note) akıllı telefonun adında son anda değişiklik yapmış olabileceğini düşünüyoruz.



12.3 mm kalınlığında ve yaklaşık 147 gram ağırlığında tasarıma sahip Optimus Q2'ye yayınlanan basın duyurusuna göre 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformu güç veriyor ve akıllı telefon 4-satır kızaklı QWERTY klavye donanımıyla geliyor.



Google'ın gün geçtikçe popülerliği artan mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanan akıllı telefonda, 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde, IPS panelli dokunmatik ekrana yer verildiğini görüyoruz. Ekran, sunduğu 700-nit parlaklık seviyesiyle rakipleri arasından sıyrılıyor.



Bu bilgilerin dışında CDMA / EV-DO ağlarıyla uyumlu çalışabilen akıllı telefonun ön yüzünde VGA çözünürlüğünde, arka yüzünde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılmış durumda. Arkadaki kameraya loş mekanlarda çekim için LED flaş eşlik ediyor.



LG LU2300 Optimus Q2'nin, önümüzdeki haftadan itibaren siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle Güney Kore pazarında satışa sunulması beklenirken fiyatla ilgili bilgi verilmemiş. LG Mobile'ın, akıllı telefonun global versiyonunu hazırlayıp hazırlamayacağı ise bilinmemekte.

