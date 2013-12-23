LG, Pocket Photo fotoğraf yazıcısını güncelliyor





LG'nin küçük boyutları ve pratikliği ile dikkat çeken Pocket Photo fotoğraf yazıcısı, Mobilite programımızda da küçük bir demo ile karşımıza çıkmıştı. LG daha gelişmiş bir devam modelini gelecek ay tanıtacağını açıkladı.





CES 2014 fuarında lanse edilecek Pocket Photo 2, önceki versiyona göre önemli iyileştirmeler barındırıyor. Pocket Photo 2 30 fotoğraf kağıdına kadar gövdesinde saklayabiliyor. Ayrıca model farklı inceliklere sahip iki versiyon ile gelecek.

Modelin bir versiyonu 76mm x 120mm x 20mm şeklinde ölçülere sahip olacak. Diğer versiyonun ise çok daha ince bir yapıda olacağı belirtiliyor. Fotoğraf çıktıları ise 313x600 dpi çözünürlüğüne sahip.





Android, iOS ve Windows ile uyumlu olan cihaz uygulaması yoluyla fotoğrafları düzenlemenizi, efektler vermenizi ve filtrelemenizi sağlıyor. Bluetooth ile bağlantı kurabilirken, NFC ile hem uygulamayı çalıştırabiliyor hem de anlık baskı gönderebiliyorsunuz.





Pocket Photo konseptinde LG, Zink adındaki bir teknolojiden yararlanıyor. Zero ink diye tanımlanan teknoloji kağıdı ısıtarak doğru renk kombinasyonunu yakalıyor ve fotoğraf kağıdına baskılıyor. Üründe bu yüzden mürekkep veya kartuş ihtiyacı oluşmuyor.





Pocket Photo 2 modeli CES 2014 fuarının ardından Ocak ortalarında Güney Kore'de satışa sunulacak. Sonrasında ise global dağıtım başlayacak.

http://www.slashgear.com/lg-pocket-photo-2-to-slim-down-mobile-photo-printing-for-2014-22309820/