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LG Stylo 5'in resmi basın görseli yayınlandı

Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen LG Stylo 5'in basın görsel internete düştü. Gri renkte karşımıza çıkan akıllı telefonla ilgili son bilgiler haberimizde.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG Stylo 4 geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmüştü. Koreli şirket şimdi ise telefonun devam modelini çıkarma hazırlanıyor. Kısa süre önce LG Stylo 5'in tasarımını açığa çıkaran kılıf görselleri yayınlanmıştı. Şimdi ise cihazın basın görselleri internete düştü.
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Android Headlines tarafından yayınlanan görüntüler akıllı telefonu Platin Gri renkte sergiliyor. Daha önceki görseller LG Stylo 5'in siyah versiyonunu açığa çıkarmıştı. Bununla birlikte cihazın Stylo 4'e oldukça benzer bir tasarımla geleceğini belirtelim.

15 Temmuz'da tanıtılabilir

Görseller telefonun sağ ve sol çerçevelerinin ince olduğunu ancak alt ve üst çerçevelerinin biraz kalın olduğunu gösteriyor. Ayrıca cihazın stylus kalem ile sunulacağını belirtelim. LG Stylo 5'in kilit ekranında 15 Temmuz tarihi dikkat çekiyor. Muhtemelen şirket telefonu bu tarihte tanıtacak.

https://www.gsmarena.com/lg_stylo_5_leaked_render-news-37626.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WaylandIZMIR 4 gün
Bu tasarım ile satacağını mı sanıyor ghost dostu LG
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smart1978 5 gün
Note9 a kalkisma mi desek ? Olmaz cunki islemcisi vasat olacak ve kalemi de vasat ve kalem odakli arayuzu de vasat olacak... Oncekilerinden belli nasil birsey ile cikacagi...
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