LG Stylo 5'in resmi basın görseli yayınlandı

LG Stylo 4 geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmüştü. Koreli şirket şimdi ise telefonun devam modelini çıkarma hazırlanıyor. Kısa süre önce LG Stylo 5'in tasarımını açığa çıkaran kılıf görselleri yayınlanmıştı. Şimdi ise cihazın basın görselleri internete düştü.

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Android Headlines tarafından yayınlanan görüntüler akıllı telefonu Platin Gri renkte sergiliyor. Daha önceki görseller LG Stylo 5'in siyah versiyonunu açığa çıkarmıştı. Bununla birlikte cihazın Stylo 4'e oldukça benzer bir tasarımla geleceğini belirtelim.

15 Temmuz'da tanıtılabilir

Görseller telefonun sağ ve sol çerçevelerinin ince olduğunu ancak alt ve üst çerçevelerinin biraz kalın olduğunu gösteriyor. Ayrıca cihazın stylus kalem ile sunulacağını belirtelim. LG Stylo 5'in kilit ekranında 15 Temmuz tarihi dikkat çekiyor. Muhtemelen şirket telefonu bu tarihte tanıtacak.

https://www.gsmarena.com/lg_stylo_5_leaked_render-news-37626.php