LG Tab Book Duo tablet modeli resmiyet kazandı





LG'nin bir süre önce kurumsal pazara yönelik olarak Surface konseptine benzeyen bir tablet modeli üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti. LG, Tab Book Duo adındaki bu Windows 8.1 tablet modeline resmiyet kazandırdı.





Uzun süre tablet pazarından uzak duran LG, geçen yıl Windows 8 işletim sistemli Tab Book, Android işletim sistemli G Pad 8.3 ve sonrasında serinin diğer modelleri ile birlikte yeniden bir atılım gerçekleştirmişti. Tab Book Duo firmanın ilk Windows 8.1 tableti olacak.





LG Tab Book Duo istendiği takdirde Bluetooth klavyesi ile birlikte bir dizüstü kullanıyormuş gibi çalışmalarınıza devam etmenize olanak tanıyor. Klavyeyi tek bir tıklama ile tabletle eşleştirebiliyorsunuz. Tablet yaklaşık olarak 11 saat kullanım ömrü sunuyor. Tabletin arka kısmında mini bir stand da mevcut.





10 inçlik IPS LCD ekrana sahip olan Tab Book Dup, muhtemelen Bay Trail veya Core M tabanlı 4 çekirdekli bir Intel işlemcisinden gücünü alıyor. Kablo bağlantıları için USB 3.0 ve microHDMI portları da mevcut.





LG Tab Book Duo modeli şimdilik Güney Kore sınırları içerisinde 670$ yaklaşık fiyat seviyesinden satışa sunulacak. Global olarak satışı konusunda bir bilgi yok ancak gelecek yıl başlarında cihazın diğer ülkelere de gönderileceği tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/LG-outs-the-Tab-Book-Duo-light-Windows-8-convertible-with-11-hours-of-battery-life_id63811