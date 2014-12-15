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LG Tab Book Duo tablet modeli resmiyet kazandı

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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LG Tab Book Duo tablet modeli resmiyet kazandı

LG'nin bir süre önce kurumsal pazara yönelik olarak Surface konseptine benzeyen bir tablet modeli üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti. LG, Tab Book Duo adındaki bu Windows 8.1 tablet modeline resmiyet kazandırdı. 

Uzun süre tablet pazarından uzak duran LG, geçen yıl Windows 8 işletim sistemli Tab Book, Android işletim sistemli G Pad 8.3 ve sonrasında serinin diğer modelleri ile birlikte yeniden bir atılım gerçekleştirmişti. Tab Book Duo firmanın ilk Windows 8.1 tableti olacak. 

LG Tab Book Duo istendiği takdirde Bluetooth klavyesi ile birlikte bir dizüstü kullanıyormuş gibi çalışmalarınıza devam etmenize olanak tanıyor. Klavyeyi tek bir tıklama ile tabletle eşleştirebiliyorsunuz. Tablet yaklaşık olarak 11 saat kullanım ömrü sunuyor. Tabletin arka kısmında mini bir stand da mevcut. 

10 inçlik IPS LCD ekrana sahip olan Tab Book Dup, muhtemelen Bay Trail veya Core M tabanlı 4 çekirdekli bir Intel işlemcisinden gücünü alıyor. Kablo bağlantıları için USB 3.0 ve microHDMI portları da mevcut. 

LG Tab Book Duo modeli şimdilik Güney Kore sınırları içerisinde 670$ yaklaşık fiyat seviyesinden satışa sunulacak. Global olarak satışı konusunda bir bilgi yok ancak gelecek yıl başlarında cihazın diğer ülkelere de gönderileceği tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/LG-outs-the-Tab-Book-Duo-light-Windows-8-convertible-with-11-hours-of-battery-life_id63811 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
LG, Tab Book Duo adındaki bu Windows 8.1 tablet modeline resmiyet kazandırdı
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1BilimAdamı 4 yıl
500 dolar seviyesinde efsane olabilirdi
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doctor_bey 4 yıl
Güzel makine,ram miktarını göremedim;bilgisi olan varmı?
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DarkHellKnightX 4 yıl
Core M ile gelirse alınabilir.
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Guest-25CF1EFB4 4 yıl
670$ Oha! Fiyata bak :)
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Umutcan 4 yıl Guest-25CF1EFB4
ebuzen

670$ Oha! Fiyata bak :)

Oha'yı ucuz anlamında mı kullandınız? Bence core serisi işlemcili diğer üst seviye windows tabletlere göre gayet ucuz çünkü. Lg yine yapacağını yapmış. Bu cihazlar ultrabook donanımına sahip, ekstrası dokunmatik ekran olmaları. Bahsi geçen cihaz da windows 8.1 ve intel core M işlemcisiyle geliyor.
670$'dan gelirse f/p olur zira Surface pro 3'ler yurtdışında 1199$ dan başlıyor. Neredeyse yarı fiyatı...
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arel.gr 4 yıl
cok dogru !
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ø 4 yıl
iPad bile umut vermiyor. Tablet piyasası hiç sıcak gelmiyor. Markalar bu çukura ayağını bile bile sokuyor.
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