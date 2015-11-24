LG Watch Urbane 2'nin neden piyasadan toplandığı belli oldu

Elektronik devi LG geçtiğimiz günlerde benzerine pek rastlamadığımız bir olaya imza attı. Android Wear işletim sistemi ile çalışan yeni akıllı saati Watch Urbane 2'yi ABD'de piyasaya süren üretici, diğer pazarlar için de dağıtımları yapmış ve piyasaya çıkmaya hazırlanmıştı. Son dakikada alınan karar ise tüm saatlerin toplatılmasına sebep oldu.
Kafalarda soru işareti yaratan bu hareket üzerine LG'den ilk resmi açıklama geldi. Açıklamaya göre akıllı saatin geri çağrılmasının asıl sebebi ekran kalitesinin istenen düzeyde olmaması. Akıllı saatin kullanıcısına zarar verebilecek herhangi bir problemi bulunmadığının altı çizilirken, ekran kalitesinin uzun süreli kullanımlarda azalabileceği belirtiliyor. Bu durumun kullanıcılara kötü bir deneyim yaşatacağını düşünen üretici ise çareyi saatleri piyasadan toplatmakta bulmuş.
Akıllı saatlerinin ekran panelleri ne zaman değiştirilecek ve yeniden ne zaman piyasaya sürülecek gibi sorular henüz cevapsız. LG geri çekmeyi tam anlamıyla piyasaya çıkmadan yaptığı için şanslı sayılır, zira saatler satıldıktan sonra binlerce kullanıcının aynı sebeple şirketin kapısını çalması daha kötü bir senaryo olabilirdi.
Akıllı saatlerinin ekran panelleri ne zaman değiştirilecek ve yeniden ne zaman piyasaya sürülecek gibi sorular henüz cevapsız. LG geri çekmeyi tam anlamıyla piyasaya çıkmadan yaptığı için şanslı sayılır, zira saatler satıldıktan sonra binlerce kullanıcının aynı sebeple şirketin kapısını çalması daha kötü bir senaryo olabilirdi.
http://www.telegraph.co.uk/technology/LG/12011763/LG-says-faulty-screen-component-behind-smartwatch-recall.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Akıllı saatlerde AMOLED mantıklı değil kısacası .
AMOLED ler suya rutubete filan çok hasastılar hemen bozulurlar ...
Benimde durmadan aklımı karıştıran konu bu. Yani piyasada %80-90 seviyesinde daha az enerji tüketen bir e-ink teknolojisi duruyorken neden amoled ekran kullanılmaya çalışılır ki? Bence onlarda farkında ama kullanıcıdan alabilecekleri her parayı almak istiyorlar. İlk önce bu modellerle oyalasınlar ilerde çıkarırız bir e-ink ekranlı 1 hafta ekranı hiç kapanmadan çalışabilen akıllı saat asıl ekmeği ondan yeriz diye düşünüyorlar kesinlikle...