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LG Watch Urbane 2'nin neden piyasadan toplandığı belli oldu

LG, Watch Urbane 2 akıllı saatini piyasaya sürdükten hemen sonra flaş bir karar ile toplatmış ve satışını durdurmuştu. Şirket konu ile ilgili ilk kez açıklama yaparak flaş kararın sebebini duyurdu.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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LG Watch Urbane 2'nin neden piyasadan toplandığı belli oldu
 
Elektronik devi LG geçtiğimiz günlerde benzerine pek rastlamadığımız bir olaya imza attı. Android Wear işletim sistemi ile çalışan yeni akıllı saati Watch Urbane 2'yi ABD'de piyasaya süren üretici, diğer pazarlar için de dağıtımları yapmış ve piyasaya çıkmaya hazırlanmıştı. Son dakikada alınan karar ise tüm saatlerin toplatılmasına sebep oldu.
Kafalarda soru işareti yaratan bu hareket üzerine LG'den ilk resmi açıklama geldi. Açıklamaya göre akıllı saatin geri çağrılmasının asıl sebebi ekran kalitesinin istenen düzeyde olmaması. Akıllı saatin kullanıcısına zarar verebilecek herhangi bir problemi bulunmadığının altı çizilirken, ekran kalitesinin uzun süreli kullanımlarda azalabileceği belirtiliyor. Bu durumun kullanıcılara kötü bir deneyim yaşatacağını düşünen üretici ise çareyi saatleri piyasadan toplatmakta bulmuş.

Akıllı saatlerinin ekran panelleri ne zaman değiştirilecek ve yeniden ne zaman piyasaya sürülecek gibi sorular henüz cevapsız. LG geri çekmeyi tam anlamıyla piyasaya çıkmadan yaptığı için şanslı sayılır, zira saatler satıldıktan sonra binlerce kullanıcının aynı sebeple şirketin kapısını çalması daha kötü bir senaryo olabilirdi. 

http://www.telegraph.co.uk/technology/LG/12011763/LG-says-faulty-screen-component-behind-smartwatch-recall.html Yorum Yaz
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SHADOW 3 yıl en beğenilen
Dagitimi yapana kadar anlayamamislar mi ekranin kötü oldugunu.
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smart1978 3 yıl
Renkli e-ink ( e- mürekkep ) kullanılsa AMOLED ekran yanmaları da olmaz hem de sürekli ekran açık olurdu tıpkı gerçek saatler gibi ve pil tüketimi de e-ink lerde dramatik düşüktür .
Akıllı saatlerde AMOLED mantıklı değil kısacası .
AMOLED ler suya rutubete filan çok hasastılar hemen bozulurlar ...
Renkli e-ink ( e- mürekkep ) kullanılsa AMOLED ekran yanmaları da olmaz hem de sürekli ekran açık olurdu tıpkı gerçek saatler gibi ve pil tüketimi de e-ink lerd...
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Kefelon 3 yıl smart1978
smart1978

Renkli e-ink ( e- mürekkep ) kullanılsa AMOLED ekran yanmaları da olmaz hem de sürekli ekran açık olurdu tıpkı gerçek saatler gibi ve pil tüketimi de e-ink lerde dramatik düşüktür .


Akıllı saatlerde AMOLED mantıklı değil kısacası .

AMOLED ler suya rutubete filan çok hasastılar hemen bozulurlar ...

Benimde durmadan aklımı karıştıran konu bu. Yani piyasada %80-90 seviyesinde daha az enerji tüketen bir e-ink teknolojisi duruyorken neden amoled ekran kullanılmaya çalışılır ki? Bence onlarda farkında ama kullanıcıdan alabilecekleri her parayı almak istiyorlar. İlk önce bu modellerle oyalasınlar ilerde çıkarırız bir e-ink ekranlı 1 hafta ekranı hiç kapanmadan çalışabilen akıllı saat asıl ekmeği ondan yeriz diye düşünüyorlar kesinlikle...
smart1978Renkli e-ink ( e- mürekkep ) kullanılsa AMOLED ekran yanmaları da olmaz hem de sürekli ekran açık olurdu tıpkı gerçek saatler g...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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senersongur 3 yıl
AkÄ±llÄ± saatlere 99 dolar falan gibi mantÄ±klÄ± ve makul fiyat biÃ§medikleri sÃ¼rece anlamsÄ±z Ã¼rÃ¼nler olarak kalacaklar.
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DH Misafiri 3 yıl
Piyasada ekran ve görüntü teknolojisi üzerine LG nin eline su dökecek pek fazla rakip olmadığını düşünüyorum.Bir çok dev firmaya bu konuda LG den ürün tedarik ettiğinide biliyoruz. Bu saatin geri çekilme sebebinin ekranı olması beni şaşırttı açıkcası. Bunun altında başka bir sebep yok ise arıza ile ilgili uzman olduğu bir konuyu kısa zamanda çözeceği ve tekrar piyasaya kısa zamanda döneceğini düşünüyorum.
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Batarer 3 yıl
Ekran ve görüntü teknolojisi üzerine uzmanlaşmış ve bir çok dev elektronik firmanın ürün tedariği yaptığı bir şirketin bu saati geri çekme konusunda sıkıntısının ekran olması beni şaşırttı doğrusu.Altında başka bir neden yok ise ekran üzerine işini en iyi yapan LG nin bu sıkıntıyı kolay aşacağı kaanatindeyim.
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Gopc@ 3 yıl
Demekki LG Ekran konusunda çok çalışman lazım daha çook. G2 telefonlarda meydana gelen Sarı Ekran sorunu cihaz ekranları değişse bile bir süre sonra yeniden ortaya çıkıyor. LG ekran panellerine pek güvenmemek lazım anlaşılan.
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mustafa412 3 yıl
Güneş Enerjisiyle çalışan yok mu
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suslu76 3 yıl
e-ink'lerin renkli modelleri cok nadir sanirim, bir de yenileme hizlari cok dusuk diye biliyorum. ayrica amoledlerin de oversaturated oldugunu dusunuyorum. su anki guzel lcd ekranlarin renkleri gercege daha yakin gorunuyor
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SHADOW 3 yıl en beğenilen
Dagitimi yapana kadar anlayamamislar mi ekranin kötü oldugunu.
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Patren 3 yıl
dogru karar almislar zaten cok satmadiklari icin pek zarar etmemislerdir
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Mağdur Adam 3 yıl
holografik ekran açılmadan bu saatler tırtingen şıtrayz


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fleischman 3 yıl
E-ink ekran ile amoled ekranlardaki vivid renk paletine yeterince yaklasamadıkları icin kullanmıyorlar...
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Erik Lehnsherr 3 yıl
Lg umarim en kisa zamanda sorunu cozer ve yeniden satisa cikarir urbane 2nd edition u cunku cidden piyasadaki en guzel akilli saat ve kesinlikle almak istiyorum
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