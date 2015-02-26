LG Watch Urbane'in LTE destekli modeli özel işletim sistemi kullanacak

LG Watch Urbane modelinde Android Wear işletim sistemi kullanılacakken LG Watch Urbane LTE modelinde ise LG'nin kendi geliştirdiği işletim sistemi kullanılacak. Ancak şirket bu farklı işletim sisteminin WebOS olmadığını belirtti. Dünyanın ilk LTE destekli akıllı saati olacak model yine Android telefonlarla iletişime geçebilecekken hücresel ağ desteği ile arama, sms ve veri aktarımı gerektirecek diğer işlemleri de tek başına yapabilecek.
LTE desteği dışında saatin pili de 710 mAh'a yükseltilirken NFC desteğine de sahip olacak. Ayrıca diğer modeldeki kalp atışı,jiroskop, atmosfer basıncı, ivmeölçer, pusula sensörleriyle birlikte gelecekken LTE modelinde bu özelliklere GPS desteği de ekleniyor. Akıllı saat pazar günü başlayacak Mobil Dünya Kongresinde tanıtılacak.
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Kullanım olarak pebble çok daha iyi.
Akıllı saate LTE kamera vs vs koymanın amacı nedir ki??
Ama pebble de tasarım ve malzeme kalitesinde kaybediyor.
Samsung LG HTC Sony gibi firmalar e-paper'lı bataryası 10-15 gün giden saat neden yapmazlar anlamıyorum.