Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG de G Watch R modelini lanse etti

4 yıl
389
1
26
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG de G Watch R modelini lanse etti

Henüz IFA 2014 fuarı başlamadı ancak fuarda yer alacak cihazların şimdiden arka arkaya lanse edildiğini görüyoruz. Samsung'dan sonra LG de G Watch R adlı akıllı saatini resmiyete kavuturdu.

Firmanın ipuçlarını verdiği gibi cihaz yuvarlak hatlara sahip ve Moto 360'dan biraz daha yuvarlak olduğu belirtiliyor. Cihazın 1.3 inçlik plastik OLED ekranında 320x320 piksel çözünürlük yer alıyor. POLED ekran sayesinde cihaz hem her koşulda daha iyi bir görüntü kalitesi sunuyor hem de sağlamlık konusunda öne çıkıyor. Yine bu saatte de IP67 sertifikasını görüyoruz. Cihaz toza ve 1.5 metreye kadar suya dayanıklılık sunuyor. 

Cihaz kullanıcının pek çok fitness değerini ölçebiliyor. Ayrıca deri üzerinden kan değişimini daha az maliyetli ve doğru olarak ölçebilen photoplethysmography - PPG sensörü de saatte yerini almış.

Cihazda 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon yongaseti, 410mAh gücünde batarya, Android Wear işletim sistemi, paslanmaz çelik çerçeve ve deri değiştirilebilir kayışlar şeklinde diğer özellikleri mevcut. Cihazın yıl sonuna doğru piyasaya çıkacağı belirtilirken diğer detaylar haftaya açıklanacak.  

http://www.phonearena.com/news/LG-G-Watch-R-fully-unveiled-the-first-Android-Wear-smartwatch-with-a-truly-round-display_id59904 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Man Down 4 yıl
phonearena da olmasa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarthLuca 4 yıl
Bu saatle ilgili tek ümidim G3 ile eşleştirilince quick circle özelliğini saatin ekranına verebilirmi? Samsung tablette yapıyor bunu, telefon ekrana geliyor ve herşeyi kontrol edilebiliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl
Saat gibi saat...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Güzel saat
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinoka 4 yıl
Moto 360'ın ekranın alt kısmında boşluk var aşağıdaki resimdeki siyah alan, o yüzden daha yuvarlak veya tam yuvarlak ekran deniyor. Ama bana göre moto 360 daha şık görünüyor..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şeker Hapı 4 yıl
Su geçirmezliği çok az bir saatte en çok önem verdiğim detaylardan biri en az 10atm su geçirmez olması bu yüzden şu an swiss military kullanıyorum hem ucuz hem sağlam ortalama 500 lira gibi fiyatlara şık ve kaliteli bir saat markası uygun bir deri kordon ile kombin edince daha da güzel oluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xpow3r 4 yıl
"daha yuvarlak" cümlesine neden tepki veriyorsunuz, doğru daha yuvarlak moto 360'ın ekranı yuvarlak mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
307kd 4 yıl
Bildiğin kol saati bu yaw. Anlatılanla alakasını çözemedim ben, ekran nerede? Bu arayüze falan benzemiyor saatçilerde satılan kol saati...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veteriner69 4 yıl 307kd
O analog saat gibi gözüken tamamen dijital ekran görüntüsü. Yani istediğin arayüze döndürebileceksin, Analog saat görüntüsü var ekranda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
janparey 4 yıl
benim anlamadığım yuvarlak ekran nasıl 320x320 oluyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
McLaren64 4 yıl
Samsung'un saati de, bu saatte güzel olmuş. Bakalım Apple'ın saati nasıl olacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DubSteq 4 yıl
Cihazda 4 çekirdekli 1.2ghz Snapdragon 400 kullanılacağı söylenmişti ama habere eklenmemiş. Snapdragon 400 nedir ya.Sanki Real Racing oynayacapız küçücük saatte.Koy işte Cortex a7'li çift çekirdek mtk yongası hem pili uzun gitsin hem maliyet azalsın.Yok arkadaş ben bu firmaları anlamıyorum.Biz saat istiyoruz onlar bize akıllı telefon donanımlı bileklik veriyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
389 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları 28 Ağustos 2014 4 yıl Huawei Ascend P7 sadece Vodafone’da 4 yıl OnePlus One video inceleme "Tam bir seri katil" 4 yıl WD Red 6TB & Red Pro 4TB NAS Diskleri Video İnceleme 4 yıl Philips BR-1X Test Masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim