LG de G Watch R modelini lanse etti





Henüz IFA 2014 fuarı başlamadı ancak fuarda yer alacak cihazların şimdiden arka arkaya lanse edildiğini görüyoruz. Samsung'dan sonra LG de G Watch R adlı akıllı saatini resmiyete kavuturdu.





Firmanın ipuçlarını verdiği gibi cihaz yuvarlak hatlara sahip ve Moto 360'dan biraz daha yuvarlak olduğu belirtiliyor. Cihazın 1.3 inçlik plastik OLED ekranında 320x320 piksel çözünürlük yer alıyor. POLED ekran sayesinde cihaz hem her koşulda daha iyi bir görüntü kalitesi sunuyor hem de sağlamlık konusunda öne çıkıyor. Yine bu saatte de IP67 sertifikasını görüyoruz. Cihaz toza ve 1.5 metreye kadar suya dayanıklılık sunuyor.





Cihaz kullanıcının pek çok fitness değerini ölçebiliyor. Ayrıca deri üzerinden kan değişimini daha az maliyetli ve doğru olarak ölçebilen photoplethysmography - PPG sensörü de saatte yerini almış.





Cihazda 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon yongaseti, 410mAh gücünde batarya, Android Wear işletim sistemi, paslanmaz çelik çerçeve ve deri değiştirilebilir kayışlar şeklinde diğer özellikleri mevcut. Cihazın yıl sonuna doğru piyasaya çıkacağı belirtilirken diğer detaylar haftaya açıklanacak.

http://www.phonearena.com/news/LG-G-Watch-R-fully-unveiled-the-first-Android-Wear-smartwatch-with-a-truly-round-display_id59904