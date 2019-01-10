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LG’den profesyoneller için ultra geniş monitör

Birden fazla uygulamayı ekranı bölerek kullanabildiğiniz ultra geniş monitör trendine CES 2019 fuarında sık sık rastlıyoruz. LG 49WL95C monitör bunlardan birisi.
4 ay
7,8b
2
5
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2019 fuarının öne çıkan trendlerinden birisi de ultra geniş monitör modelleri oldu. Birden fazla ekran varmış gibi çoklu uygulamalar üzerinde çalışmaya imkân tanıyan ultra geniş monitörlere bir örnek de LG’den geldi.

LG 49WL95C özellikleri

LG 49WL95C monitör modeli 49 inçlik ekranında 5120x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Böylece iki 2K ekranın yan yana getirilmiş hali gibi oluyor. Resim içerisinde resim desteği sayesinde uygulamaları ekranlara bölerek çalışabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "LG UltraGear monitör serisine 27 inçlik yeni üye"

32:9 görüntü oranı sunan monitör ayrıca HDR10 teknolojisi ile daha canlı renklere ve görüntülere imza atıyor. İki adet 10W hoparlör ile ses kalitesi arttırılırken Rich Bass desteği de buna katkı yapıyor.

USB Tip-C girişine yer veren monitörün kaidesi ise döndürme ve yüksekliğini ayarlamaya yardımcı oluyor. LG 49WL95C monitör modeli için henüz bir fiyat ve çıkış tarihi açıklanmadı. Bunun yanında daha önce tanıtılan UltraGear ve UltraWide oyuncu monitörleri de sahneye çıktı.

 

https://www.engadget.com/2019/01/09/lg-49wl95c-38gl950g-27gl850g-monitors/ Yorum Yaz
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Mesutzgvn 4 ay
Çıkarsa alınacak türden. Kavisli mi değil mi o gerekli.
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tolgabes64 4 ay
3 adet 24" 16:9 monitörden, 1 adet samsung 49" 32:9 monitöre geçtim. En boy oranının artı ve eksisini sıralayacak olursam
3 adet 16x9
+ Her ekrana ayrı bir uygulamayı tam ekran sığdırabiliyorsunuz. Bir tarafta tam ekran video izlerken diğer iki tarafta ayrı çalışma yapılabilir.
- Ekranlar arasındaki panel farklılığı, tasarım tarafında renk kalibrasyon sorunlarına yol açıyor
- Daha çok kablo ve kontrol edilecek alan
1 adet 32x9
- Tek ekranımız var ve uygulamaları sadece pencere modunda yazılımla bölebiliyoruz ve sistemde ciddi gecikme sorunlarına yol açıyor. tam ekran film izlerken ayrı bir iş yapılamıyor. sağ ve solda siyah boşluklar kalıyor
- oyunlarda çoğu zaman 32:9 seçeneği yok, yine kenarlarda boşluklar kalıyor veya sığdırmak için ekranı genişletmek yerine üst/alttan kırparak orta alanı görebiliyorsunuz
+ Tek ekran olduğundan daha az karmaşıklık ve sabit renk/parlaklık imkanı
Tasarım veya video montajı ile uğraşanlar için geniş ekran avantajlı gibi algınlansa bile öyle değil. 3Dsmax, After Effect gibi programları kullanıyorum ve bir ekranda multimedya, bir ekranda modelleme, diğer ekranda montajımı kontrol ederken şimdi tek geniş ekran pencereler arası geçiş yaparak işimi çözebiliyorum.
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zolzauza 4 ay
Life is gronik :)
Alıntıdır. Sahibine teşekkürü borç bilirim.
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DH Misafiri 4 ay
Samsung LC49HG90DMMXUF monitör ü gibi
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buraxus 4 ay
Alt yazı dile gelse “noluyoruz moruk niye bitmiyor” der...
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