LG’den profesyoneller için ultra geniş monitör

CES 2019 fuarının öne çıkan trendlerinden birisi de ultra geniş monitör modelleri oldu. Birden fazla ekran varmış gibi çoklu uygulamalar üzerinde çalışmaya imkân tanıyan ultra geniş monitörlere bir örnek de LG’den geldi.

LG 49WL95C özellikleri

LG 49WL95C monitör modeli 49 inçlik ekranında 5120x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Böylece iki 2K ekranın yan yana getirilmiş hali gibi oluyor. Resim içerisinde resim desteği sayesinde uygulamaları ekranlara bölerek çalışabiliyorsunuz.

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32:9 görüntü oranı sunan monitör ayrıca HDR10 teknolojisi ile daha canlı renklere ve görüntülere imza atıyor. İki adet 10W hoparlör ile ses kalitesi arttırılırken Rich Bass desteği de buna katkı yapıyor.

USB Tip-C girişine yer veren monitörün kaidesi ise döndürme ve yüksekliğini ayarlamaya yardımcı oluyor. LG 49WL95C monitör modeli için henüz bir fiyat ve çıkış tarihi açıklanmadı. Bunun yanında daha önce tanıtılan UltraGear ve UltraWide oyuncu monitörleri de sahneye çıktı.