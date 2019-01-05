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LG UltraGear monitör serisine 27 inçlik yeni üye

CES 2019 tüketici elektroniği fuarında UltraGear ve UltraWide monitörlerini tanıtacak olan LG hem büyük boyutlarda hem de küçük boyutlarda ekrana sahip modeller hazırlamış.
4 ay
5,9b
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6
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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LG’nin oyuncular için geliştirdiği ve büyük boyutlu modellerden oluşan Ultra monitör serisine yeni bir üye daha eklendi. LG bu kez boyutları oldukça küçülterek daha kompakt bir panel tercih etmiş.

LG UltraGear 27GL850G özellikleri

Kısa bir süre önce tanıtılan yeni oyuncu monitörleri 49 inçlik UltraWide ve 38 inçlik UltraGear modellerinden oluşuyordu. CES 2019 fuarında sergilenecek olan bu monitörlerin yanında 27 inçlik bir model daha olacak.

Ayrıca Bkz. "Gigabyte Aorus yeni bir oyuncu monitörü hazırlıyor"

LG UltraGear 27GL850G modeli daha canlı renkler üretebilen Nano IPS panel kullanıyor ve 2560 x 1440 piksel çözünürlük sunuyor. 144Hz tazeleme hızı yazılım ile 160Hz seviyesine aşırtılabiliyor.

Nvidia G-Sync desteği sayesinde 30 - 160Hz arasında değişebilen tazeleme hızları ile yırtılma ve gecikmelerin önüne geçiliyor. Fosfor destekli arka aydınlatma titreşimi engelleyen bir yapıya sahip. Arka kapakta ise kırmızı aydınlatma mevcut.

1000:1 kontrast oranına sahip olan monitör 1x DP, 1x HDMI, 2x USB 3.0 portları barındırıyor. Bunlardan birisi hızlı şarj desteği de sunuyor. Yeni modellerin fiyatları CES 2019 fuarında belli olacak.


https://www.techpowerup.com/251166/lg-to-introduce-the-27gl850g-ultragear-monitor-160-hz-wqhd-nano-ips-g-sync Yorum Yaz
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-SKYNET- 4 ay
Fiyat tahminlerini alalım?

Kıçında başında ışığı yok gibi gözüküyor. Belki acırlar müşteriye,fiyatı uygun olur mu dersiniz?
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hsngencer 4 ay
fiyat merakla bekleniyor
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arda505 4 ay
Fiyatı ne olacak acaba 27" qhd ips g-sync çeşitliliğin artması dileğiyle diyelim
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TheNewAtilla 4 ay
Freesynclisi çıksın bakarız
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Shagrath 4 ay
Hıımmm şurada gaming yazıyor kafadan ekle 100$ sonra fiyatı belirle.
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Galatas4ray 4 ay Shagrath
100 $ ekleseler yine iyi :D
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