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LG ilk OLED stop lambasını piyasaya sürdüğünü açıkladı

LG Electronics, büyük bir Avrupalı otomotiv üreticisinin (Mercedes) zaten araçlarında kullanmaya başladığını söylediği, şirketin ilk OLED stop lambalarını piyasaya sürdüğünü açıkladı.
1 yıl
13,9b
2
31
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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LG Electronics Almanya, büyük bir Avrupalı otomobil üreticisi tarafından hali hazırda kullanılmaya başlanan ilk OLED stop lambası ürününü piyasaya sürdüğünü açıkladığı kısa bir bildiri yayınladı.
Yukarıdaki resimden ve aşağıdaki videodan da görebileceğiniz gibi, geçen ay tanıtılan 2018 Mercedes-Benz S-Serisi Coupe ve Cabrio modellerinde LG tarafından üretilen OLED arka stop lambalar kullanılmış durumda. Modül hakkında çok fazla bilgi yok, sadece her birinde 33 bağımsız kontrol edilebilir kırmızı OLED panel bulunduğunu biliyoruz.
Ayrıca Bkz. "Toyota'dan SUV-Van karışımı araç: Tj Cruiser"
LG'nin OLED arka lambası, geleneksel aydınlatma modüllerinden daha kompakt bir yapıya sahip. Ayrıca daha az ısı üretmesi dayanıklılığı ve kullanım ömrünü arttırıyor. LG, yeni OLED stop lambalara ek olarak, AV navigasyon sistemleri, bilgi-eğlence sistemi, ADAS kameralar, LCD gösterge panelleri ve elektrikli kompresörler gibi ürünler de sunacak.

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1ses1 1 yıl en beğenilen
Ne güzel sadece okumak ve izlemek ile yetiniyorum. Ötv kalksa döviz engeli var döviz düzelse kazanç engeli var tek engeli olmuyan rüyalar. Yakında onada birşeyler getiriler tam olur.
Ne güzel sadece okumak ve izlemek ile yetiniyorum. Ötv kalksa döviz engeli var döviz düzelse kazanç engeli var tek engeli olmuyan rüyalar. Yakında onada birşeyl...
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Angelica 1 yıl
Ama avrupada domatesin tanesi 1 euro.
Yok lan o burda degildi
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ceo-tr 1 yıl
o stop lambası, ikinci el orta bir araba fiyatı olur herhalde :)
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yusuf24. 1 yıl
Arkadan bir dokundursalar hasar kaydı 20bin.
Aman kalsın
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mehmetyilmaz77 1 yıl yusuf24.
Mercedes s class in serviste boyasi ve tamponu sadece 20bini gecer bence.
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mehmetyilmaz77 1 yıl
Acil durumlar icin kullanilabilir. surucu yanliz basina iken kalp, seker, sara krizi geciriyordur. Diger suruculer yardima kosabilir. Baska ne ise yarar bulamadim. led lambadan cok da farkli bi durum goremedim.
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N KUL 1 yıl
O led plus da yolda😺
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engurlu 1 yıl
Her konuda fakir edebiyatı yapanlar ve ülkesine bok atanlar sanki ötv olmasa alabilecekler

Lan dünyada herşey herkes alabilsin diye üretilmiyor.. Bunu alacaklar ötv mötv takmaz..Kendi çevremden biliyorum adam gecede 3000 5000 tl yemek parası veriyor..
Yurtdışında her insan da sandığınız gibi son model araçlarla gezmiyor..Adamlar ihtiyacı kadar alıyor..
Bizdekiler götünü silmeye mendil alamazken oled farlı Mercedes hayali kuruyor..
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N KUL 1 yıl engurlu
engurlu
Her konuda fakir edebiyatı yapanlar ve ülkesine bok atanlar sanki ötv olmasa alabilecekler

Lan dünyada herşey herkes alabilsin diye üretilmiyor.. Bunu alacaklar ötv mötv takmaz..Kendi çevremden biliyorum adam gecede 3000 5000 tl yemek parası veriyor..
Yurtdışında her insan da sandığınız gibi son model araçlarla gezmiyor..Adamlar ihtiyacı kadar alıyor..
Bizdekiler götünü silmeye mendil alamazken oled farlı Mercedes hayali kuruyor..


Aynen öyle👍 Avrupalı iett,metro kullanıyor Ülkemde her evde bir iki otomobil var. Şimdi de oled lacaklar😂😂
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JrMakyol 1 yıl
Ghost screen çıkmasın bunda da.
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HEKTOR-NG 1 yıl
ulan işiniz gücünüz bizim memlekette yok felan fistan. neyin peşindesiniz laa. az biraz vatansever olun.
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emRRRe 1 yıl HEKTOR-NG
HEKTOR-NG

ulan işiniz gücünüz bizim memlekette yok felan fistan. neyin peşindesiniz laa. az biraz vatansever olun.

vatanseverlik nedir? bi açıklasana.. senin dediğin koyunseverlik!! daha iyisi daha adili olabilecekken neden sorgulamayalım neden talep etmeyelim neden!!!!!!!
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KiriN 1 yıl
acaba buda bootloop olur mu ?
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froster2006 1 yıl
Lg telefonlari fethetti tv leri cag atlatti bir araclar kalmisti bulasmadigi.
Aman uzak kal
sin evlerden irak.
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AlicanNalbat 1 yıl
Adamlar her alada devrim yapıyor. Peki biz...
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Tem_Mus 1 yıl
Mümkünse arabamda bile olmasın LG
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