LG ilk OLED stop lambasını piyasaya sürdüğünü açıkladı

LG Electronics Almanya, büyük bir Avrupalı otomobil üreticisi tarafından hali hazırda kullanılmaya başlanan ilk OLED stop lambası ürününü piyasaya sürdüğünü açıkladığı kısa bir bildiri yayınladı.

Yukarıdaki resimden ve aşağıdaki videodan da görebileceğiniz gibi, geçen ay tanıtılan 2018 Mercedes-Benz S-Serisi Coupe ve Cabrio modellerinde LG tarafından üretilen OLED arka stop lambalar kullanılmış durumda. Modül hakkında çok fazla bilgi yok, sadece her birinde 33 bağımsız kontrol edilebilir kırmızı OLED panel bulunduğunu biliyoruz.

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LG'nin OLED arka lambası, geleneksel aydınlatma modüllerinden daha kompakt bir yapıya sahip. Ayrıca daha az ısı üretmesi dayanıklılığı ve kullanım ömrünü arttırıyor. LG, yeni OLED stop lambalara ek olarak, AV navigasyon sistemleri, bilgi-eğlence sistemi, ADAS kameralar, LCD gösterge panelleri ve elektrikli kompresörler gibi ürünler de sunacak.