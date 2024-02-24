Mercedes, ultra lüks Mythos serisi seneye görücüye çıkıyor

Mercedes, ultra lüks model ailesi Mythos'u 2022 yılında tanıtmıştı. Tanıtımın ardından yeni bir bilgi paylaşılmamasının ardından, 2023 yılı mâli raporlarının paylaşıldığı toplantı sırasında Mythos modellerinden ilkinin 2025 yılında geleceği açıklandı.
SL modelini temel alan bir speedster olacağı açıklanan ilk model, Maybach modellerinden daha gösterişli olacak. SL modelinin Maybach versiyonu da üreticinin planları arasında olduğu için ilk olarak o modelin satışa sunulmasını ve ardından Mythos'un listelere yerleşmesini bekliyoruz. 2022 yılının ortalarında yayınlanan görseller, tasarım hakkında soru işaretlerini yok edebilir.
AMG SL 43 modeli bile 10 milyon ₺ seviyesinde bir başlangıç fiyatına sahip durumda. Üst modeli AMG SL 63 ise fiyat çizgisini 19 milyon ₺'ye çekiyor. Maybach versiyonunun SL 63'ü temel alacağını var sayarsak 25 milyon ₺ gibi bir başlangıç fiyatı ve Mythos versiyonu için 35 milyon ₺ seviyesinde bir fiyatı olabilir.
Alman otomotiv devi Mercedes, Mythos markasını "aşırı özel ve koleksiyonluk modeller" üretmek için tasarlıyor. Üretim sayıları sınırlı olan modeller; Ferrari, Bentley ve McLaren gibi üreticilerin seviyesinde olacak ve yalnızca "Mercedes-Benz tutkunlarına" satılacak, yani daha öncesinde Mercedes müşterisi olmayan kişilere bu araç satışı yapılmayacak.
Bütçesi geniş müşteriler ile birlikte daha büyük kârlar yakalamayı hedefleyen Mercedes, 2023 yılında Maybach kanadındaki gelirini önceki yıla kıyasla %19 artırmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.