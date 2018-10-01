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LG'nin hibrit akıllı saati 3 Ekim'de tanıtılabilir

LG, yeni amiral gemisi telefonunu 3 Ekim'de resmen tanıtacak. Güney Koreli şirketin LG V40 ThinQ ile birlikte Wear OS çalıştıran LG Watch W7 isimli bir hibrit saat de duyurabileceği söyleniyor.
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Son birkaç aydır LG'nin Wear OS işletim sistemine sahip bir "hibrit akıllı saat" çıkarmaya hazırlandığı söyleniyor. Güney Koreli şirketin yeni saati aynı zamanda klasik akrep ve yelkovanlı mekanik saat deneyimi de sunacak. LG Watch W7 ismiyle piyasaya sürülmesi beklenen hibrit saatin 3 Ekim'de resmen tanıtılacağı söyleniyor.
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Güvenilir sızıntılarıyla teknoloji haberlerine konu olan Evan Blass (@evleaks), şirketin yeni akıllı saatini LG V40 ThinQ ile birlikte tanıtacağını öne sürdü. Blass'in tweetine göre hibrit saat Güney Koreli teknoloji devinin yeni amiral gemisi telefonunun yanında LG Watch W7 olarak lanse edilecek.

LG Watch W7 özellikleri

Cihazın tasarımı ve teknik özellikler hakkında çok fazla bilgi yok. Söylentilere göre Snapdragon Wear 2100 platformu ile güçlendirilecek saat 1.2 inç LCD ekrana sahip olacak. Ayrıca 768 MB RAM ve 4 GB depolama alanı ile piyasaya sürüleceği de gelen haberler arasında. Fiziksel akrep ve yelkovan cihazın daha iyi pil ömrü sunmasına yardımcı olacak.
LG, 3 Ekim tarihinde üç arka, iki ön olmak üzere üzere toplamda beş kamera ile donatılmış LG V40 ThinQ amiral gemisini tanıtacak. LG Watch W7'nin de bu etkinlikte yeni akıllı telefon ile birlikte duyurulması bekleniyor. 

https://twitter.com/evleaks/status/1045546705633124352 Yorum Yaz
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