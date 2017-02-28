LG yeni bir sanal gerçeklik kaskı geliştiriyor

Geçen yıl G5 amiral gemi modelinin yanında tanıttığı sanal gerçeklik gözlüğü ile sektöre giriş yapan LG, bu yıl ise vites yükseltiyor. Firma tam donanımlı bir sanal gerçeklik kaskı geliştiriyor.

Oculus ve Vive ile rakip olacak

Yapılan açıklamaya göre LG yeni kaskı için Valve ile işbirliği yapıyor. İşbirliği kapsamında Valve’nin SteamVR adındaki takip sistemi LG kaskına entegre edilecek. HTC de Vive kaskı için aynı teknolojiyi entegre etmişti.

SteamVR herkese açık bir sanal gerçeklik platformu. Valve kullanıcıyı daha fazla sanal alana entegre edebilmek için geliştirdiği platformu, dev isimlerin kullanımına sundu. HTC ve LG teknolojiyi ilk kullanacak firmalar.

Platform kapsamında elde tutulan kontrolcüler ve odaya yerleştirilen sensörler yer alıyor. Böylece kullanıcı tüm oda ile birlikte sanal gerçekliğin içerisine dahil ediliyor ve daha yoğun bir tecrübe yaşatılıyor.

LG henüz kaskı ile ilgili detaylı bilgiler vermedi. Bu hafta başlayacak oyun geliştiricileri konferansında kaskın sergilenmesi bekleniyor. Teknik detaylar ve satış fiyatı da bu etkinlikte belli olacak.

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Tam donanımlı kask segmenti kalabalık değil. Maliyetlerin yüksek olması ve fazla yatırım gerektirmesi nedeniyle üreticiler mobil gözlük tarafından yürümeyi tercih ediyor. Sony PS VR, HTC Vive ve Oculus Rift şimdilik segmentin en iyi oyuncuları durumunda. Maliyetler yüksek olsa da doğru bir strateji ile sağlam bir gelir modeli oluşturmak mümkün.