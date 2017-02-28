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LG yeni bir sanal gerçeklik kaskı geliştiriyor

MWC 2017 fuarında amiral gemi modeli G6’yı lanse eden LG’nin söyleyecekleri henüz bitmedi. Firma tam donanımlı sanal gerçeklik kaskı segmentine de adım atıyor.
2 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl G5 amiral gemi modelinin yanında tanıttığı sanal gerçeklik gözlüğü ile sektöre giriş yapan LG, bu yıl ise vites yükseltiyor. Firma tam donanımlı bir sanal gerçeklik kaskı geliştiriyor.

Oculus ve Vive ile rakip olacak

Yapılan açıklamaya göre LG yeni kaskı için Valve ile işbirliği yapıyor. İşbirliği kapsamında Valve’nin SteamVR adındaki takip sistemi LG kaskına entegre edilecek. HTC de Vive kaskı için aynı teknolojiyi entegre etmişti.

SteamVR herkese açık bir sanal gerçeklik platformu. Valve kullanıcıyı daha fazla sanal alana entegre edebilmek için geliştirdiği platformu, dev isimlerin kullanımına sundu. HTC ve LG teknolojiyi ilk kullanacak firmalar.

Platform kapsamında elde tutulan kontrolcüler ve odaya yerleştirilen sensörler yer alıyor. Böylece kullanıcı tüm oda ile birlikte sanal gerçekliğin içerisine dahil ediliyor ve daha yoğun bir tecrübe yaşatılıyor.

LG henüz kaskı ile ilgili detaylı bilgiler vermedi. Bu hafta başlayacak oyun geliştiricileri konferansında kaskın sergilenmesi bekleniyor. Teknik detaylar ve satış fiyatı da bu etkinlikte belli olacak.

Ayrıca Bkz. "Huawei Watch 2 duyuruldu"

Tam donanımlı kask segmenti kalabalık değil. Maliyetlerin yüksek olması ve fazla yatırım gerektirmesi nedeniyle üreticiler mobil gözlük tarafından yürümeyi tercih ediyor. Sony PS VR, HTC Vive ve Oculus Rift şimdilik segmentin en iyi oyuncuları durumunda. Maliyetler yüksek olsa da doğru bir strateji ile sağlam bir gelir modeli oluşturmak mümkün. 

 

http://www.techradar.com/news/lgs-steamvr-headset-is-real-and-its-being-shown-off-at-gdc-this-week Yorum Yaz
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axaxa 2 yıl
Bunun geleceği fena olacak gibi.
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MetalWave 2 yıl
şuanda en çok ilgi duyduğum teknoloji.
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lawbreaker 2 yıl MetalWave
aynen benim de, yıllar önce hayalin bu tarz gözlüklerle gözün alabildiği büyüklükte ekran olmadan film izlemekti, oyunları da sahada gibi oynamak -tabii teknolojisi tam oturunca - müthiş bir deneyim olacak
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kadirirdem 2 yıl
Rekabet iyidir bizlere yarar gelsin bakalım...
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