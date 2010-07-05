LG'den Android v2.2 işletim sistemli alt segment modeller: Optimus Chic ve Optimus One

LG Mobile, bugün Optimus serisine alt segmentte konumlandırdığı iki yeni üye ekledi: Optimus One ve Optimus Chic

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in en güncel versiyonu v2.2 (Froyo) ile birlikte piyasaya sürülmesi planlanan akıllı telefonların basın açıklamasında ilginç şekilde hiçbir teknik detayına yer verilmemiş. Duyuruda Optimus Q ile Optimus Z'nin Froyo güncellemesi alacağı ve LG Mobile'ın şu aralar ''Windows Phone 7'' işletim sistemli yeni bir model üzerinde çalıştığı belirtilmiş. Telefonlarla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeyi kaldığımız yerden sürdüreceğiz.

Soldan sağa: Optimus Chic - Optimus One

http://www.lge.co.kr/cokr/pr/pr_news/FrontBoardDetailCmd.laf?seq=10932&catCode=N01&mncode=NEWS&actcode=NEWS