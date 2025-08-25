Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android 16 sonrasında güncelleme almayacak Oppo telefonlar: İşte liste

    Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesi çok yakında geliyor. Ancak bazı Oppo modelleri için bu sürüm son büyük güncelleme olacak. İşte destek süresi sona erecek cihazlar…

    Android 16, bu Oppo telefonlar için son büyük güncelleme olacak Tam Boyutta Gör
    Android 16 tabanlı ColorOS 16 için geri sayım başladı. Oppo'nun yeni arayüz güncellemesi önümüzdeki haftalarda dağıtıma çıkacak. Ancak her Oppo cihazı bu sürüme geçiş yapamayacak ya da sonrasında desteklenmeyecek. Yani ColorOS 16, birçok model için son büyük yazılım güncellemesi olacak. Peki ColorOS 16 sonrasında güncelleme desteği kesilecek Oppo telefonlar neler? İşte liste

    Android 17 almayacak Oppo telefonlar

    Oppo, ColorOS 16 beta testlerini halihazırda birçok cihazda başlattı ve yakında kararlı sürüme geçiş yapması bekleniyor. Güncelleme bir dizi yeni özellik, kullanıcı arayüzünde görsel değişiklikler ve sayısız iyileştirme sunacak. Ancak bazı modeller, bu sürümle birlikte yazılım desteğinin sonuna gelecek. Bu cihazlar arasında ise, Oppo Reno 11F &12 F, Oppo A5 serisi, Oppo F27, F25 ve K12 dahil olmak üzere 15'ten fazla cihaz yer alıyor.

    Tabii ki bu modeller yine de bir süre daha ara sürümleri almaya devam edecek. Ancak bundan sonra büyük Android güncellemelerini alamayacak ve yalnızca küçüp çaplı yenilikler olduğunda veya ciddi bir güvenlik açığı durumunda güncelleme alacaklar. İşte ColorOS 16 sonrasında güncelleme desteği bitecek Oppo telefon ve tabletler:

    • Oppo Reno 12 F
    • Oppo Reno 12 F 4G
    • Oppo Reno 11 F
    • Oppo A5
    • Oppo A5 4G
    • Oppo A5 Pro
    • Oppo A5 Pro 4G
    • Oppo A5x
    • Oppo A5x 4G
    • Oppo A5 Enerji
    • Oppo F27
    • Oppo F27 Pro+
    • Oppo F25 Pro
    • Oppo K12
    • Oppo K12x
    • Oppo K12 Plus
    • Oppo Pad 3 Pro
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    based ne demek tanımlanmamış ne demek toyota corolla cross flame x-pack ile passion arasındaki fark şaftta boşluk olursa ne olur yakalamalı aracı saklamak suç mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 13
    Xiaomi Redmi 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 255 G8
    HP 255 G8
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum