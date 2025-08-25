Android 16 sonrasında güncelleme almayacak Oppo telefonlar: İşte liste

Android 17 almayacak Oppo telefonlar
Oppo, ColorOS 16 beta testlerini halihazırda birçok cihazda başlattı ve yakında kararlı sürüme geçiş yapması bekleniyor. Güncelleme bir dizi yeni özellik, kullanıcı arayüzünde görsel değişiklikler ve sayısız iyileştirme sunacak. Ancak bazı modeller, bu sürümle birlikte yazılım desteğinin sonuna gelecek. Bu cihazlar arasında ise, Oppo Reno 11F &12 F, Oppo A5 serisi, Oppo F27, F25 ve K12 dahil olmak üzere 15'ten fazla cihaz yer alıyor.
Tabii ki bu modeller yine de bir süre daha ara sürümleri almaya devam edecek. Ancak bundan sonra büyük Android güncellemelerini alamayacak ve yalnızca küçüp çaplı yenilikler olduğunda veya ciddi bir güvenlik açığı durumunda güncelleme alacaklar. İşte ColorOS 16 sonrasında güncelleme desteği bitecek Oppo telefon ve tabletler:
- Oppo Reno 12 F
- Oppo Reno 12 F 4G
- Oppo Reno 11 F
- Oppo A5
- Oppo A5 4G
- Oppo A5 Pro
- Oppo A5 Pro 4G
- Oppo A5x
- Oppo A5x 4G
- Oppo A5 Enerji
- Oppo F27
- Oppo F27 Pro+
- Oppo F25 Pro
- Oppo K12
- Oppo K12x
- Oppo K12 Plus
- Oppo Pad 3 Pro