Android 16 sonrasında güncelleme almayacak Oppo telefonlar: İşte liste

Tam Boyutta Gör Android 16 tabanlı ColorOS 16 için geri sayım başladı. Oppo'nun yeni arayüz güncellemesi önümüzdeki haftalarda dağıtıma çıkacak. Ancak her Oppo cihazı bu sürüme geçiş yapamayacak ya da sonrasında desteklenmeyecek. Yani ColorOS 16, birçok model için son büyük yazılım güncellemesi olacak. Peki ColorOS 16 sonrasında güncelleme desteği kesilecek Oppo telefonlar neler? İşte liste

Android 17 almayacak Oppo telefonlar

Oppo, ColorOS 16 beta testlerini halihazırda birçok cihazda başlattı ve yakında kararlı sürüme geçiş yapması bekleniyor. Güncelleme bir dizi yeni özellik, kullanıcı arayüzünde görsel değişiklikler ve sayısız iyileştirme sunacak. Ancak bazı modeller, bu sürümle birlikte yazılım desteğinin sonuna gelecek. Bu cihazlar arasında ise, Oppo Reno 11F &12 F, Oppo A5 serisi, Oppo F27, F25 ve K12 dahil olmak üzere 15'ten fazla cihaz yer alıyor.

Tabii ki bu modeller yine de bir süre daha ara sürümleri almaya devam edecek. Ancak bundan sonra büyük Android güncellemelerini alamayacak ve yalnızca küçüp çaplı yenilikler olduğunda veya ciddi bir güvenlik açığı durumunda güncelleme alacaklar. İşte ColorOS 16 sonrasında güncelleme desteği bitecek Oppo telefon ve tabletler:

Oppo Reno 12 F

Oppo Reno 12 F 4G

Oppo Reno 11 F

Oppo A5

Oppo A5 4G

Oppo A5 Pro

Oppo A5 Pro 4G

Oppo A5x

Oppo A5x 4G

Oppo A5 Enerji

Oppo F27

Oppo F27 Pro+

Oppo F25 Pro

Oppo K12

Oppo K12x

Oppo K12 Plus

Oppo Pad 3 Pro

