    iOS 26 ile iPhone 16 serisi daha hızlı kablosuz şarj olacak

    Apple tarafından henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, yaklaşan iOS 26 güncellemesi, iPhone 16e hariç tüm iPhone 16 modellerine Qi 2.2 desteği ekleyecek.     

    ios 26 25W Qi2 kablosuz şarj desteği iphone 16 Tam Boyutta Gör
    Apple'ın 2025 iPhone modelleri halihazırda 25W kablosuz şarjı destekliyor olsa da bu, yalnızca MagSafe şarj cihazıyla mümkün olabiliyor. iOS 26, bunu değiştiriyor.

    iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max, 25W hıza kadar kablosuz şarj edilebiliyor. Ancak daha hızlı şarj yalnızca Apple'ın yeni MagSafe şarj aygıtıyla sağlanabiliyor.

    iOS 26, iPhone 16 modellerine 25W Qi2 kablosuz şarj desteği getiriyor

    Kablosuz Güç Konsorsiyumu, bu yılın Temmuz ayında Qi2 25W'ı duyurarak daha fazla cihazda daha hızlı Qi kablosuz şarjın önünü açtı. iOS 26 ile Apple, iPhone 16e hariç tüm iPhone 16 modellerinde Qi2 25 W şarj özelliğini etkinleştirecek.

    En son iOS 26 beta sürümüyle bu özellik eklendi. Ancak, daha hızlı kablosuz şarj hızlarından yararlanmak için uyumlu Qi2 25 W aksesuarı kullanmak gerekiyor. Mevcut Qi2 şarj cihazları iPhone'u yalnızca 15W hızda şarj edebiliyor. Şu anda piyasada sınırlı sayıda Qi2 25 W şarj cihazı bulunuyor. Belkin, yakın zamanda Qi2 25 W kablosuz şarj desteğine sahip iPhone standı piyasaya sürerek ilklerden biri oldu.

    Dahili donanım farklılıkları nedeniyle Apple, Qi2 25W desteğini iPhone 15 veya daha eski modellere genişletmeyecek.

    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

