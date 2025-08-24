2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın 2025 iPhone modelleri halihazırda 25W kablosuz şarjı destekliyor olsa da bu, yalnızca MagSafe şarj cihazıyla mümkün olabiliyor. iOS 26, bunu değiştiriyor.

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max, 25W hıza kadar kablosuz şarj edilebiliyor. Ancak daha hızlı şarj yalnızca Apple'ın yeni MagSafe şarj aygıtıyla sağlanabiliyor.

Google Pixel 10 serisinin Qi2 kablosuz şarj hızları ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

iOS 26, iPhone 16 modellerine 25W Qi2 kablosuz şarj desteği getiriyor

Kablosuz Güç Konsorsiyumu, bu yılın Temmuz ayında Qi2 25W'ı duyurarak daha fazla cihazda daha hızlı Qi kablosuz şarjın önünü açtı. iOS 26 ile Apple, iPhone 16e hariç tüm iPhone 16 modellerinde Qi2 25 W şarj özelliğini etkinleştirecek.

En son iOS 26 beta sürümüyle bu özellik eklendi. Ancak, daha hızlı kablosuz şarj hızlarından yararlanmak için uyumlu Qi2 25 W aksesuarı kullanmak gerekiyor. Mevcut Qi2 şarj cihazları iPhone'u yalnızca 15W hızda şarj edebiliyor. Şu anda piyasada sınırlı sayıda Qi2 25 W şarj cihazı bulunuyor. Belkin, yakın zamanda Qi2 25 W kablosuz şarj desteğine sahip iPhone standı piyasaya sürerek ilklerden biri oldu.

Dahili donanım farklılıkları nedeniyle Apple, Qi2 25W desteğini iPhone 15 veya daha eski modellere genişletmeyecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iOS 26 ile iPhone 16 serisi daha hızlı kablosuz şarj olacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: