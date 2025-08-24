Vivo Y500, 8.200 mAh bataryasıyla Vivo’nun en güçlü telefonu olacak

Vivo Y500, güçlü batarya ve Dimensity 7300 ile geliyor: İşte tüm bilinenler
Geçtiğimiz günlerde tipster Digital Chat Station, Weibo üzerinden paylaştığı bir gönderiyle Vivo Y500’ün önemli teknik detaylarını ortaya çıkardı. Paylaşıma göre 8.200 mAh kapasiteli dev bataryaya sahip olacak cihaz, bugüne kadar bir Vivo akıllı telefonda kullanılan en büyük batarya ile gelecek. Bu kapasite, uzun süreli kullanım isteyen kullanıcılar için ciddi bir avantaj sağlarken özellikle oyun ve video akışı gibi yüksek enerji tüketen işlemler için cihazı daha cazip hale getiriyor.
Sızıntılara göre Vivo Y500, MediaTek Dimensity 7300 yonga setinden güç alacak. Bu işlemci, enerji verimliliğiyle bilinen 6nm mimarisi üzerine inşa edilmiş olup hem günlük kullanımda yüksek performans hem de oyunlarda stabil bir deneyim sunmayı hedefliyor. Cihazın ön tarafında ise 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran bulunması bekleniyor.
Vivo Y500’ün bir diğer öne çıkan özelliği ise IP68 sertifikalı bir tasarıma sahip olacağı yönündeki iddialar. Bu sertifika, cihazın toza ve suya karşı dayanıklı olacağını gösteriyor. Böylece kullanıcılar, günlük kullanımda olası sıvı temasları ve zorlu çevre koşullarına karşı daha güvenli bir deneyim yaşayacak.
Vivo, şu an için Y500'ün çıkış tarihi ve fiyatı hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak önceki modellerin konumlandırmasına bakıldığında, Y500'ün orta-üst segment bir cihaz olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Son olarak Y300'ün çıkış fiyatı göz önüne alındığında, Vivo Y500'ün de yaklaşık 450 ila 550 dolar bandında olabileceği tahmin ediliyor.