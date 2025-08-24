Giriş
    Vivo Y500, 8.200 mAh bataryasıyla Vivo’nun en güçlü telefonu olacak

    Vivo Y500, 8.200 mAh dev bataryası ve Dimensity 7300 yonga setiyle yakında piyasaya çıkıyor. İşte Vivo'nun şimdiye kadarki en büyük bataryalı telefonu hakkında tüm detaylar:

    Vivo Y500 8200 mAh bataryasıyla Vivo’nun en güçlü telefonu olacak Tam Boyutta Gör
    Vivo, geçtiğimiz hafta Çin’de yeni akıllı telefonu Vivo Y500’ü yakında piyasaya süreceğini resmi olarak doğruladı. Şirket, daha önce Çin dışındaki pazarlarda Y400 serisi telefonlarını tanıtmış olsa da Y500, Aralık 2024’te çıkan Vivo Y300’ün halefi olacak. Yeni cihazın çıkış tarihi henüz açıklanmamış olsa da Vivo’nun paylaştığı ilk tanıtım görseli cihazın dairesel bir kamera modülüne, dayanıklı bir gövdeye ve modern bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor.

    Vivo Y500, güçlü batarya ve Dimensity 7300 ile geliyor: İşte tüm bilinenler

    Geçtiğimiz günlerde tipster Digital Chat Station, Weibo üzerinden paylaştığı bir gönderiyle Vivo Y500’ün önemli teknik detaylarını ortaya çıkardı. Paylaşıma göre 8.200 mAh kapasiteli dev bataryaya sahip olacak cihaz, bugüne kadar bir Vivo akıllı telefonda kullanılan en büyük batarya ile gelecek. Bu kapasite, uzun süreli kullanım isteyen kullanıcılar için ciddi bir avantaj sağlarken özellikle oyun ve video akışı gibi yüksek enerji tüketen işlemler için cihazı daha cazip hale getiriyor.

    Sızıntılara göre Vivo Y500, MediaTek Dimensity 7300 yonga setinden güç alacak. Bu işlemci, enerji verimliliğiyle bilinen 6nm mimarisi üzerine inşa edilmiş olup hem günlük kullanımda yüksek performans hem de oyunlarda stabil bir deneyim sunmayı hedefliyor. Cihazın ön tarafında ise 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran bulunması bekleniyor.

    Vivo Y500’ün bir diğer öne çıkan özelliği ise IP68 sertifikalı bir tasarıma sahip olacağı yönündeki iddialar. Bu sertifika, cihazın toza ve suya karşı dayanıklı olacağını gösteriyor. Böylece kullanıcılar, günlük kullanımda olası sıvı temasları ve zorlu çevre koşullarına karşı daha güvenli bir deneyim yaşayacak.

    Vivo, şu an için Y500’ün çıkış tarihi ve fiyatı hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak önceki modellerin konumlandırmasına bakıldığında, Y500’ün orta-üst segment bir cihaz olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Son olarak Y300’ün çıkış fiyatı göz önüne alındığında, Vivo Y500’ün de yaklaşık 450 ila 550 dolar bandında olabileceği tahmin ediliyor.

