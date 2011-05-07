Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'den USB 3.0 desteği sunan iki yeni harici depolama sürücüsü

8 yıl
5,6b
1
1
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ARM ile lisans anlaşması yapan ve önümüzdeki yıllarda aynı Samsung gibi ürünlerinde kendi tasarladığı işlemcileri kullanmayı planlayan LG, ürün gamına USB 3.0 destekli iki yeni harici depolama sürücüsü ekledi. XE1 ve XE2 isimlerini taşıyan 2.5-inç boyutundaki yeni sürücüler, USB 3.0 destekli cihazlar ile yüksek hızda veri transferi yapabiliyorlar.

LG'den yapılan açıklamaya göre 500GB, 750GB ve 1TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile gelen sürücüleri kasa renkleri ayırıyor. XE1 modelinde daha parlak bir kasayı tercih eden LG, XE2 modelinde ise dış görünümde daha mat bir hava tercih etmiş. LG'nin USB 3.0 destekli sürücüleri Güney Kore'de 92$ - 148$ seviyesinden fiyatlandırılıyorlar.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Klasör.:X:. 8 yıl
ekransız telefona benzemiş xD
USB3.0 stardart oluyor....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HTC Wildfire S video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -8- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim