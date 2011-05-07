LG'den USB 3.0 desteği sunan iki yeni harici depolama sürücüsü

ARM ile lisans anlaşması yapan ve önümüzdeki yıllarda aynı Samsung gibi ürünlerinde kendi tasarladığı işlemcileri kullanmayı planlayan LG, ürün gamına USB 3.0 destekli iki yeni harici depolama sürücüsü ekledi. XE1 ve XE2 isimlerini taşıyan 2.5-inç boyutundaki yeni sürücüler, USB 3.0 destekli cihazlar ile yüksek hızda veri transferi yapabiliyorlar.

LG'den yapılan açıklamaya göre 500GB, 750GB ve 1TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile gelen sürücüleri kasa renkleri ayırıyor. XE1 modelinde daha parlak bir kasayı tercih eden LG, XE2 modelinde ise dış görünümde daha mat bir hava tercih etmiş. LG'nin USB 3.0 destekli sürücüleri Güney Kore'de 92$ - 148$ seviyesinden fiyatlandırılıyorlar.