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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'nin mobil fotoğraf yazıcısı Pocket Photo, nisan ayında Avrupa'ya geliyor

6 yıl
1,5b
1
10
Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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LG'nin mobil fotoğraf yazıcısı Pocket Photo, nisan ayında Avrupa'ya geliyor
Güney Kore'nin teknoloji devlerinden LG, Pocket Photo olarak isimlendirdiği mobil fotoğraf yazıcısını Avrupa pazarına sunmaya hazırlanıyor.
LG'nin anavatanı Güney Kore'de 189.000 Won (~312 TL) fiyat etiketiyle sattığı Pocket Photo, 120.9 mm x 71.8 mm x 23.8 mm boyutlarında tasarıma ve gümüş, turuncu, pembe renk alternatiflerine sahip. Mobil fotoğraf yazıcısını kullanmaya başlamadan önce Google Play üzerinden Android platformlu akıllı telefonunuza veya tabletinize Pocket Photo uygulamasını ücretsiz şekilde indirebiliyorsunuz. Bu uygulama sayesinde çektiğiniz fotoğraflara yazılar veya QR kodları ekleyebiliyor; fotoğraflara Instagram tarzı filtrelerle farklılık katabiliyorsunuz.
Pocket Photo ile NFC (Yakın alan iletişim) ve Bluetooth'un yanı sıra USB portuyla da bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Mobil fotoğraf yazıcısı, fotoğrafların baskısı için mürekkep kartuşlarına ihtiyaç duymuyor. İşin sırrı fotoğraf kağıtlarının beraberinde getirdiği Zink (Zero Ink) teknolojisinde. Fotoğraf kağıtlarının üzerinde farklı renk kristallerinden oluşan bir katman söz konusu. Renk kristalleri, mobil fotoğraf yazıcısı tarafından yayılan ısıyla etkileşime geçiyor.

7.5 cm x 5 cm'lik baskı alabildiğimiz Pocket Photo'nun önümüzdeki nisan ayından itibaren 130 Euro civarında satışa sunulması bekleniyor.
LG'nin mobil fotoğraf yazıcısı Pocket Photo, nisan ayında Avrupa'ya geliyor

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KAOSEM 5 yıl
Satınalmayı düşünen varsa...
urun.gittigidiyor.com/...
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Mükemmel teknoloji.
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DH Misafiri 6 yıl
kağıtlar ebayda 90 tanesi $70 dan satılıyor.
ebay.com/...
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HectorBarbossa 6 yıl
Kartuş yok. Akıllı telefon büyüklüğünde , koy çantanda dursun. Güzel ürün. Türkiye ye gelirse 750 tl yi geçmesin iyi satar.
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huawéi 6 yıl HectorBarbossa
master_axe

Kartuş yok. Akıllı telefon büyüklüğünde , koy çantanda dursun. Güzel ürün. Türkiye ye gelirse 750 tl yi geçmesin iyi satar.

bırak 750 yi 250 olsun yine satamaz.
Bizim ülkede tutmaz...
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Bilgisayar Bağımlısı 6 yıl
Boyutu oldukça iyi
Eğer kaliteli fotoğraflarda çıkartabiliyorsa ne güzel
Her eve lazım'lık
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WmGMD 6 yıl
KAĞIT NE KADAR OLACAK ACABA ?
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