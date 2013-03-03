LG'nin mobil fotoğraf yazıcısı Pocket Photo, nisan ayında Avrupa'ya geliyor

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden LG, Pocket Photo olarak isimlendirdiği mobil fotoğraf yazıcısını Avrupa pazarına sunmaya hazırlanıyor.



LG'nin anavatanı Güney Kore'de 189.000 Won (~312 TL) fiyat etiketiyle sattığı Pocket Photo, 120.9 mm x 71.8 mm x 23.8 mm boyutlarında tasarıma ve gümüş, turuncu, pembe renk alternatiflerine sahip. Mobil fotoğraf yazıcısını kullanmaya başlamadan önce Google Play üzerinden Android platformlu akıllı telefonunuza veya tabletinize Pocket Photo uygulamasını ücretsiz şekilde indirebiliyorsunuz. Bu uygulama sayesinde çektiğiniz fotoğraflara yazılar veya QR kodları ekleyebiliyor; fotoğraflara Instagram tarzı filtrelerle farklılık katabiliyorsunuz.



Pocket Photo ile NFC (Yakın alan iletişim) ve Bluetooth'un yanı sıra USB portuyla da bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Mobil fotoğraf yazıcısı, fotoğrafların baskısı için mürekkep kartuşlarına ihtiyaç duymuyor. İşin sırrı fotoğraf kağıtlarının beraberinde getirdiği Zink (Zero Ink) teknolojisinde. Fotoğraf kağıtlarının üzerinde farklı renk kristallerinden oluşan bir katman söz konusu. Renk kristalleri, mobil fotoğraf yazıcısı tarafından yayılan ısıyla etkileşime geçiyor.







7.5 cm x 5 cm'lik baskı alabildiğimiz Pocket Photo'nun önümüzdeki nisan ayından itibaren 130 Euro civarında satışa sunulması bekleniyor.

