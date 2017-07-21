Microsoft akıllı termostat geliştirdi

Donanım tarafında Microsoft’un Surface haricinde farklı bir marka ürettiğine alışık değiliz. Lumia markası artık mevcut değil ve Band adındaki fitness bilekliği de rafa kaldırıldı. Bununla birlikte firma sürpriz bir hamle yaptı ve bir akıllı termostat tanıttı.

Cortana destekli

Akıllı termostat sistemleri uzun süredir pazarda yer alıyor. Segmentin çıkışı ise iPhone’un babası olarak bilinen Tony Fadell’in Nest adındaki ürünü ile olmuştu. Akıllı termostatlar evdeki klima veya ısıtma sistemlerini kontrol ederek duruma göre otomatik olarak arttırıyor veya azaltıyor.

Dünyanın önemli iklimleme sistemleri üreticisi Johnson Controls ortaklığında geliştirilen GLAS adındaki akıllı termostat, Windows 10 IoT Core sürümünün potansiyelini anlatma amacını güdüyor. Termostat hem Cortana ile uyumlu hem de bulut üzerinden diğer akıllı cihazlarla haberleşebiliyor.

Rakiplerinin aksine geniş bir dokunmatik ekran barındıran GLAS bu sayede daha kolay ve ayrıntılı bir kontrol sunuyor. Kullanıcılar evdeki iklimlendirmeyi dokunmatik ekran üzerinden kontrol edebilirken, Cortana çalıştıran cihazlardan da uzaktan erişebiliyor.

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Windows 10 IoT Core ayrıca bulut altyapısını kullanarak ortamdaki havanın kalitesini analiz ediyor ve en kaliteli hale getirmek için iklimlendirme cihazlarını buna göre ayarlıyor. Ayrıca kullanıcının evde olup olmadığını da anlayabiliyor ve sistemleri kapalı duruma getiriyor. Bulut altyapısı ise Microsoft’un Azure platformunu temel alıyor.

Microsoft ve Johnson Controls şimdilik akıllı termostat için bir çıkış tarihi veya fiyat bilgisi paylaşmış değil. Muhtemelen yıl sonuna kadar cihazın çıkışı da netlik kazanmış olacak.



