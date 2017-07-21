Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft akıllı termostat geliştirdi

Microsoft akıllı asistanı Cortana’yı farklı alanlarda kullanmaya devam ediyor. Şimdi sırada Johnson Controls ortaklığında geliştirilen GLAS adındaki akıllı termostat var.
1 yıl
1,3b
1
4
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft akıllı termostat geliştirdi

Donanım tarafında Microsoft’un Surface haricinde farklı bir marka ürettiğine alışık değiliz. Lumia markası artık mevcut değil ve Band adındaki fitness bilekliği de rafa kaldırıldı. Bununla birlikte firma sürpriz bir hamle yaptı ve bir akıllı termostat tanıttı.

Cortana destekli

Akıllı termostat sistemleri uzun süredir pazarda yer alıyor. Segmentin çıkışı ise iPhone’un babası olarak bilinen Tony Fadell’in Nest adındaki ürünü ile olmuştu. Akıllı termostatlar evdeki klima veya ısıtma sistemlerini kontrol ederek duruma göre otomatik olarak arttırıyor veya azaltıyor.

Dünyanın önemli iklimleme sistemleri üreticisi Johnson Controls ortaklığında geliştirilen GLAS adındaki akıllı termostat, Windows 10 IoT Core sürümünün potansiyelini anlatma amacını güdüyor. Termostat hem Cortana ile uyumlu hem de bulut üzerinden diğer akıllı cihazlarla haberleşebiliyor.

Rakiplerinin aksine geniş bir dokunmatik ekran barındıran GLAS bu sayede daha kolay ve ayrıntılı bir kontrol sunuyor. Kullanıcılar evdeki iklimlendirmeyi dokunmatik ekran üzerinden kontrol edebilirken, Cortana çalıştıran cihazlardan da uzaktan erişebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Snapchat, 10 saniyelik kayıt sınırını kaldırıyor"

Windows 10 IoT Core ayrıca bulut altyapısını kullanarak ortamdaki havanın kalitesini analiz ediyor ve en kaliteli hale getirmek için iklimlendirme cihazlarını buna göre ayarlıyor. Ayrıca kullanıcının evde olup olmadığını da anlayabiliyor ve sistemleri kapalı duruma getiriyor. Bulut altyapısı ise Microsoft’un Azure platformunu temel alıyor.

Microsoft ve Johnson Controls şimdilik akıllı termostat için bir çıkış tarihi veya fiyat bilgisi paylaşmış değil. Muhtemelen yıl sonuna kadar cihazın çıkışı da netlik kazanmış olacak.


 

http://hexus.net/ce/news/gadgets/108118-microsoft-johnson-controls-show-glas-smart-thermostat/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Infinitum 1 yıl
Akıllı termostatın arayüzü akıllı telefonlarından daha güzel, onlar ne zaman akıllanacak acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaazto28 1 yıl
Güne yine fakir olduğumuzu hatırlayarak başladık... :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
Saçma fiyat etiketi olduğu sürece internette resimlerine bakılır sadece.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 1 yıl
microsoft argesi iyi calisiyor, guzel fikirler urunler uretiyor ama microsoft yonetimi bir urunu cikartirken kullaniciyi hice sayarak, bazen dalga gecercesine asiri yuksek kar, tekel hedefleriyle garip uygulamalar yapiyor. ya urunun donanim ozellikleri cok kisiliyor, ya gereksiz sacma uygulamalar kisitlamalar konuyor, yada isin kullanim boyutunu hic dusunmeyen tasarimlar, arayuzler hazirlaniyor. buyuk oranda yonetimin yanlis kararlari ve politikalari yuzunden urun kisa sure sonra rafa kalkiyor. bu sebeblerden yakin zamanlarda basariya ulasmis yeni microsoft istirakini gormek zordur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Intel'in 6 çekirdekli Coffee Lake işlemcisinden CPU-Z görüntüsü geldi 1 yıl BMW M3 CS, 460 beygir güçle 2018'de geliyor 1 yıl MIT’den yemekleri tanıyan yapay zeka 1 yıl Türk bilim adamının da bulunduğu ekipten yapay zeka ile şizofreni teşhisi 1 yıl Microsoft'tan yüzde 15'lik gelir artışı: Office ve bulut servisinden önemli başarı 1 yıl Xiaomi Mi 5X'in fiyatı Mi 5s'in çıkış fiyatıyla aynı olacak 1 yıl Sağlık sektöründe mobil teknoloji ve IoT kullanımına dair istatistikler 1 yıl Mobilde gizlilik vadeden Firefox Focus güncellendi 1 yıl Yeni Testere filmi Jigsaw'un ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Apple, iOS 10.3.3'le Broadcom güvenlik açığını kapattı 1 yıl Google Play Music uygulamasına CarPlay desteği geldi 1 yıl Audi, 850 bin otomobilini geri çağırdı 1 yıl Meizu Pro 7 ikinci ekranı detaylı olarak incelendi 1 yıl 2018 Nissan LEAF tek pedalla sürüş deneyimi sunacak 1 yıl LG'nin robotları havalimanında çalışmaya başladı 1 yıl Google'ın GIF uygulaması Motion Stills, Android için yayında 1 yıl Asus'un en kaslı AMD anakartı artık hazır: Karşınızda X399 Zenith Extreme 1 yıl Amazon'un dijital asistanı Alexa, Android'e geliyor 1 yıl Ethereum soygunlarının ardı arkası kesilmiyor 1 yıl Intel, giyilebilir cihaz bölümünü kapattı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Microsoft akıllı termostat geliştirdi Sonraki Samsung Bixby hoparlörü rafa kalktı 1 yıl Arctic Ryzen Threadripper uyumlu yeni soğutucularını satışa sundu 1 yıl Elon Musk: New York- Washington hyperloop ağı için onay alındı 1 yıl Resmi: Samsung Galaxy Note 8, 23 Ağustos'ta tanıtılıyor 1 yıl Google Street View şimdi de uzayda "Uzay İstasyonu'nda küçük bir tura çıkın" 1 yıl Nokia 8, şirketin resmi web sitesinde görüldü 1 yıl Clover Trail işlemcilerin Windows 10 sorununa Microsoft'tan açıklama 1 yıl ADATA SU800 Ultimate incelemesi "Segmentinde F/P'si en iyi SSD" 1 yıl WhatsApp'a sadece Android O'da çalışan yeni bir özellik geldi 1 yıl Nokia 8 lansmanı öncesinde HMD Global CEO'su görevi bıraktı 1 yıl Razer akıllı telefonu yeniden gündemde 1 yıl LG Q8: Küçük LG V20 1 yıl Eski Tesla mühendislerinden üç boyutlu haritalama şirketi: Lvl5 1 yıl Remix OS’un geliştirilmesi durduruldu 1 yıl Milestone Systems, Türkiye planlarını açıkladı 1 yıl Yüksek performanslı Ryzen işlemcili GTX 1080 Ti'li sistem topluyoruz 1 yıl Google Play Protect, Android cihazları zararlı yazılımlardan koruyacak 1 yıl AMD Ryzen için çılgın anakart: Asus Crosshair VI Extreme 1 yıl SpaceX, aynı roketi 24 saat içerisinde 2 kez kullanmak istiyor 1 yıl Apple iPhone ve HomePod için akıllı dock patenti aldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim