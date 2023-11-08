Güney Kore’de bir robot yanlışlıkla insan öldürdü

Güney Kore’de robot cinayeti
Yonhap haber ajansının verdiği bilgilere göre Güney Kore'deki Donggoseong Tarımsal İhracat Kompleksi’nde gerçekleşen olayda; kolileri kaldırıp taşıma kayışına koymakla görevli bir robot, koli sandığı bir adamı öldürdü.
Robot kolun denetim görevini yapan 40’lı yaşlarındaki bir adamı sebze kolisi olarak algıladığı ve havaya kaldırdıktan sonra taşıma kayışına bastırarak vücudunu ezdiği belirtiliyor. Görevli hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Aslında robot kolun tesislere entegrasyonu öncesinde testlerinin yapılması planlandığı ancak sensörlerde oluşan sorunlar nedeniyle ertelendiği belirtiliyor. Görevli kişi de testlerden önce robot koluna sensörlerini kontrol ediyordu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.