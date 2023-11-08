Güney Kore’de bir robot yanlışlıkla insan öldürdü

Tam Boyutta Gör Sinema dünyasının efsanesi Matrix üçlemesini izleyenler, bir robot hizmetçinin sahibini öldürmesi ile başlayan hikâye döngüsünü hatırlayacaktır. Gerçek dünyada da robotların insanları öldürdüğüne şahit oluyoruz.

Güney Kore’de robot cinayeti

Yonhap haber ajansının verdiği bilgilere göre Güney Kore'deki Donggoseong Tarımsal İhracat Kompleksi’nde gerçekleşen olayda; kolileri kaldırıp taşıma kayışına koymakla görevli bir robot, koli sandığı bir adamı öldürdü.

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Robot kolun denetim görevini yapan 40’lı yaşlarındaki bir adamı sebze kolisi olarak algıladığı ve havaya kaldırdıktan sonra taşıma kayışına bastırarak vücudunu ezdiği belirtiliyor. Görevli hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Aslında robot kolun tesislere entegrasyonu öncesinde testlerinin yapılması planlandığı ancak sensörlerde oluşan sorunlar nedeniyle ertelendiği belirtiliyor. Görevli kişi de testlerden önce robot koluna sensörlerini kontrol ediyordu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

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