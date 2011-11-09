LG'nin tasarımıyla dikkat çeken üst seviye akıllı televizyonu ortaya çıktı

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan CES için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi teknoloji tutkunlarını Ocak ayı içerisinde Las Vegas'a çekecek olan fuar öncesinde "Yenilikçilik Ödülleri" dağıtıldı. Güney Kore merkezli elektronik devi, CES 2012 için akıllı televizyon, akıllı uygulamalar ve akıllı telefon kategorilerinde 12 ödüle layık görüldü.

Ödüller çerçevesinde LG'nin amiral gemisi olacak yeni nesil akıllı televizyonu da gün ışığına çıkmış oldu. Cinema 3D TV 55LM9600 model adını taşıyan televizyon, LG'nin Nano Full LED teknolojisini temel alıyor ve yüksek görüntü kalitesi vaad ediyor. 2D ve 3D görüntü modlarına sahip olan televizyon aynı zamanda ince süper-ince çerçeveli tasarımı ile şık bir görünüm sergiliyor. Görüntüden de anlaşılabileceği üzere neredeyse tam ekran olan 55-inç boyutundaki televizyonun aynı zamanda Nano Full LED olmayan versiyonu da olacak.

LG aynı zamanda yeni iPod hoparlör beşiği ile de dikkat çekecek gibi görünüyor. Powerful Sound iPod Docking Speaker olarak isimlendirilen ND8520 kodlu yeni cihaz, rubik küp benzeri tasarımı ile bu segmente yeni bir soluk getirme hedefinde. Aynı zamanda Apple'ın AirPlay teknolojisiyle uyumlu olan cihazın diğer detayları hakkında net bir bilgi bulunmuyor.