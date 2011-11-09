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LG'nin tasarımıyla dikkat çeken üst seviye akıllı televizyonu ortaya çıktı

7 yıl
29,7b
1
35
Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin tasarımıyla dikkat çeken üst seviye akıllı televizyonu ortaya çıktı
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Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan CES için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi teknoloji tutkunlarını Ocak ayı içerisinde Las Vegas'a çekecek olan fuar öncesinde "Yenilikçilik Ödülleri" dağıtıldı. Güney Kore merkezli elektronik devi, CES 2012 için akıllı televizyon, akıllı uygulamalar ve akıllı telefon kategorilerinde 12 ödüle layık görüldü.
Ödüller çerçevesinde LG'nin amiral gemisi olacak yeni nesil akıllı televizyonu da gün ışığına çıkmış oldu. Cinema 3D TV 55LM9600 model adını taşıyan televizyon, LG'nin Nano Full LED teknolojisini temel alıyor ve yüksek görüntü kalitesi vaad ediyor. 2D ve 3D görüntü modlarına sahip olan televizyon aynı zamanda ince süper-ince çerçeveli tasarımı ile şık bir görünüm sergiliyor. Görüntüden de anlaşılabileceği üzere neredeyse tam ekran olan 55-inç boyutundaki televizyonun aynı zamanda Nano Full LED olmayan versiyonu da olacak.
LG aynı zamanda yeni iPod hoparlör beşiği ile de dikkat çekecek gibi görünüyor. Powerful Sound iPod Docking Speaker olarak isimlendirilen ND8520 kodlu yeni cihaz, rubik küp benzeri tasarımı ile bu segmente yeni bir soluk getirme hedefinde. Aynı zamanda Apple'ın AirPlay teknolojisiyle uyumlu olan cihazın diğer detayları hakkında net bir bilgi bulunmuyor.
LG'nin tasarımıyla dikkat çeken üst seviye akıllı televizyonu ortaya çıktı
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Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
Full led ekranlarda led ışıklar yalnızca kenarlarda değil panelin her yerinde bulunuyor ve daha iyi aydınlatma sağlıyor ayrıca çerçevesiz tasarım kesinlikle çok iyi hem tasarım hem izlerken dikkat dağınıklığının önüne geçilmesini sağlıyor ve filmin atmosferini pekiştiriyor açıkçası LG tv sektöründe kesinlikle çok başarılı ayrıca pasif 3d ile 3d pazarını da büyük ölçüde eline almış durumda ve fpr teknolojisinin yanında açıkçası aktif gözlüklerin hiç şansı yok diğer firmalar ancak gözlüksüz 3d sayesinde LG ile rekabet edebilir ancak bu konuda da LG çalışmaları var ve optimus 3D ile oldukça başarılı olduğunu bize gösterdi ..Kısacası bence Tv alırken LG ilk tercih edilecek firma diyebilirim..
Full led ekranlarda led ışıklar yalnızca kenarlarda değil panelin her yerinde bulunuyor ve daha iyi aydınlatma sağlıyor ayrıca çerçevesiz tasarım kesinlikle ço...
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shimoda 7 yıl
Bugünlerde ihtiyacım olan en son şey belki de yeni bir televizyon almak. Ama bu cihazın gerçekten dehşet bir albenisi var tasarı anlamında. Özellikleri de bu tasarımla çelişmeyecek kadar iyidir muhtemelen. Birebir görüp incelesem sanırım dayanamayıp hemen " Sarın bir tane" diyebilirim o kadar yani :)
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yusuftaner 7 yıl
çerçeve/çerçevesizlik olayı resmen d8000 ile aynı hatta bu LG de ekranın alt kenarında boydan boya siyah şerit var d8000 de oda yok bence d8000 daha şık

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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dreamblue35 7 yıl
24" veya 27" monitörlerde çıkasa bu kasa dizaynı ile çok güzel olur
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zotti52 7 yıl
Haaklısınız, bilgisayar için süper olur
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Stanislas Xavier 7 yıl
keremyo
bende samsung 55d8000 var ve inanılmaz tasarım ve görüntü.3D aktif gözlükler de inaılmaz rahat gözü hiç rahatsız etmiyor. LG daha yeni çıkarıyor bu tip tasarım tv.samsung kendi panelini kendi üretiyor bu arada

Evet Samsung panelini kendi üretir ve emin değilim ama 4 yada 5 yıldır en büyük tv üreticisi unvanını taşır...
Ancak çerçevesiz tasarımlı cihazları ilk olarak LG tanıtmış ve piyasaya sürmüştür uzun süredir de bu tarz modeller piyasadadır.
Tabi kısa süre sonra da Samsung benzer ürünler çıkarmıştır bu biraz Samsung un ahlakı diyebiliriz rakip ne tanıtırsa aynısını yapar hatta bazen rakipten önce piyasaya sürer..

Kasım 2009 ilk çerçevesiz Led tv modeli SL9000
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Burada da derginin tanıtım haberi;
log.com.tr/...
LG’nin ‘dünyanın ilk çerçevesiz LED LCD TV’si’ unvanına sahip olan SL9000, tanıtıldı. Çerçevesiz tasarımıyla adeta sınırları ortadan kaldıran SL9000, evde sinema seyretmeyi özgürlüğe dönüştürmesiyle ve çarpıcı yapısıyla dikkat çekiyor
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mehmetfahriguven 7 yıl
Bu TV, gerçekten güzel!
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keremyo 7 yıl
uLtRaTRim
stiiSamsung zaten yapmıştı bu tasarımı bkz.
http://img263.imageshack.us/img263/2315/samsungd80001.jpg
Samsungun parlak panelleri de bana göre 1 numara.Tv de Samsung diyorum
şimdi sen o gösterdiğinle lg nin televizyonuna aynı mi diyosun? lütfen en yakındaki optiğe gidermisin, gözlerinde bir sorun var herhalde.hem samsung tvlerde sharp ve lg panelleri kullanır.

bende samsung 55d8000 var ve inanılmaz tasarım ve görüntü.3D aktif gözlükler de inaılmaz rahat gözü hiç rahatsız etmiyor. LG daha yeni çıkarıyor bu tip tasarım tv.
samsung kendi panelini kendi üretiyor bu arada.
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Highminded 7 yıl
TV çok tipsiz bence...
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SuCh 7 yıl
Mükemmel bir televizyon olmuş. Nano Ledi bilmiyordum bunu da öğrenmiş oldum. youtube.com/... Tr değil ama görüntüden anlaşılıyor nanoledin ne demek olduğu.Gerçekten güzel teknolojiymiş ama iç çekmekten başka bir şey yapamayız ne yazık ki :((
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Recharged 7 yıl
Tasarım konusunda LG ve Samsung'un üstüne tanımam.Müthiş bir TV yine.
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Virtual Reality 7 yıl
Dünya üzerindeki en iyi tasarıma sahip tv olmuş

LG tasarım konusundaki tüm eleştirilerden bir ders çıkarmış

Fakat işlemci kaliteside bu kadar iyi olacak mı? Bu tv nin input lagı ne olacak. Ayriyeten ışık sızması, bulutlanma, vs. gibi kronik sorunlar bu yeni tv de ne ölçüde olacak.

Şuan bu tv dış görüntü olarak 10 numara ya içi ?

Seneye hepimiz görecez. Ne zaman çıkar tam olark bilen var mı? Bana göre seneye gelir Türkiye ye
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Pardus Linux 7 yıl
LG aynı tasarım ekibini telefonlarını tasarlarken de kullansa herhalde telefon pazarınada hakim olurdu...
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djxray 7 yıl
deniztoyota
bir adaya düşsem yanıma alacağım 3 ayrı şey (adetlere takılmayın)1- 6adet bu televizyon 2- hd6990*4 crossfire ve devamı3- güç reaktörü ....sonra gelsin oyunlar .....

Yanına alacağın 3 şeyide almışsın zaten yani oyunlara yer kalmamış (:
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