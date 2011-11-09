LG'nin tasarımıyla dikkat çeken üst seviye akıllı televizyonu ortaya çıktı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan CES için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi teknoloji tutkunlarını Ocak ayı içerisinde Las Vegas'a çekecek olan fuar öncesinde "Yenilikçilik Ödülleri" dağıtıldı. Güney Kore merkezli elektronik devi, CES 2012 için akıllı televizyon, akıllı uygulamalar ve akıllı telefon kategorilerinde 12 ödüle layık görüldü.
Ödüller çerçevesinde LG'nin amiral gemisi olacak yeni nesil akıllı televizyonu da gün ışığına çıkmış oldu. Cinema 3D TV 55LM9600 model adını taşıyan televizyon, LG'nin Nano Full LED teknolojisini temel alıyor ve yüksek görüntü kalitesi vaad ediyor. 2D ve 3D görüntü modlarına sahip olan televizyon aynı zamanda ince süper-ince çerçeveli tasarımı ile şık bir görünüm sergiliyor. Görüntüden de anlaşılabileceği üzere neredeyse tam ekran olan 55-inç boyutundaki televizyonun aynı zamanda Nano Full LED olmayan versiyonu da olacak.
LG aynı zamanda yeni iPod hoparlör beşiği ile de dikkat çekecek gibi görünüyor. Powerful Sound iPod Docking Speaker olarak isimlendirilen ND8520 kodlu yeni cihaz, rubik küp benzeri tasarımı ile bu segmente yeni bir soluk getirme hedefinde. Aynı zamanda Apple'ın AirPlay teknolojisiyle uyumlu olan cihazın diğer detayları hakkında net bir bilgi bulunmuyor.
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Evet Samsung panelini kendi üretir ve emin değilim ama 4 yada 5 yıldır en büyük tv üreticisi unvanını taşır...
Ancak çerçevesiz tasarımlı cihazları ilk olarak LG tanıtmış ve piyasaya sürmüştür uzun süredir de bu tarz modeller piyasadadır.
Tabi kısa süre sonra da Samsung benzer ürünler çıkarmıştır bu biraz Samsung un ahlakı diyebiliriz rakip ne tanıtırsa aynısını yapar hatta bazen rakipten önce piyasaya sürer..
Kasım 2009 ilk çerçevesiz Led tv modeli SL9000
Burada da derginin tanıtım haberi;
log.com.tr/...
bende samsung 55d8000 var ve inanılmaz tasarım ve görüntü.3D aktif gözlükler de inaılmaz rahat gözü hiç rahatsız etmiyor. LG daha yeni çıkarıyor bu tip tasarım tv.
samsung kendi panelini kendi üretiyor bu arada.
LG tasarım konusundaki tüm eleştirilerden bir ders çıkarmış
Fakat işlemci kaliteside bu kadar iyi olacak mı? Bu tv nin input lagı ne olacak. Ayriyeten ışık sızması, bulutlanma, vs. gibi kronik sorunlar bu yeni tv de ne ölçüde olacak.
Şuan bu tv dış görüntü olarak 10 numara ya içi ?
Seneye hepimiz görecez. Ne zaman çıkar tam olark bilen var mı? Bana göre seneye gelir Türkiye ye
Yanına alacağın 3 şeyide almışsın zaten yani oyunlara yer kalmamış (:
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