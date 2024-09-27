Xiaomi, devasa ekranlı 4K QLED televizyonunu tanıttı

- Xiaomi TV Max 100 2025 özellikleri ile neler sunuyor?
- Xiaomi TV Max 100 2025 fiyatı ne kadar?
- Xiaomi TV Max 100 (2025) teknik özellikleri
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Xiaomi TV Max 100 2025 özellikleri ile neler sunuyor?
Xiaomi TV Max 100, YouTube, Amazon Prime Video ve Apple TV gibi popüler akış uygulamalarını indirmenizi sağlayan Google TV üzerinde çalışıyor. Chromecast ve Miracast ile telefonunuzdaki içerikleri paylaşabiliyorsunuz. Televizyondaki bağlantı noktaları arasında; HDMI 2.1 CEC, USB 2.0 ve Ethernet bulunuyor.
Xiaomi TV Max 100 2025 fiyatı ne kadar?
Xiaomi TV Max 100 (2025) teknik özellikleri
- Ekran: 100 inç, 4K, 144Hz, HDR10+, HLG, Dolby Vision, QLED
- Hoparlörler: 2 x 15W, Dolby Atmos desteği
- İşletim sistemi: Google TV
- Platform: 3GB RAM, 32GB ROM, Mali-G52 (2EE) MC1 GPU, Quad Cortex A73 CPU
- Akıllı Ev: Yerleşik Google Asistan, Chromecast, Miracast desteği, Apple AirPlay
- Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.2, WiFi 6
- Bağlantı noktaları: HDMI 2.1 x 3, USB x 2, Ethernet (Lan), Optik Dijital Ses Çıkışı, 3.5mm ses jakı
- Güç: 450W
- Renk: Koyu gri
- Boyut ve ağırlık: 2229 x 473 x 1344mm, 59.6 kg
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu