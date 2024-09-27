Xiaomi, devasa ekranlı 4K QLED televizyonunu tanıttı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

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Xiaomi TV Max 100 2025 özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Xiaomi, daha önce 120 Hz'de zirveye ulaştığını belirtmişken, TV Max 100'ün 144 Hz yenileme hızına sahip olduğunu iddia ediyor. Televizyon, gelişmiş kontrast için tam dizi yerel karartma özelliğine sahip QLED teknolojisi sunuyor ve DCI-P3 renk gamının %94'ünü kapsıyor. Diğer dikkat çekici özellikler arasında; MEMC hareket yumuşatma ve Dolby Vision, HDR10+ ve HLG desteği yer alıyor. Ayrıca TV'de Dolby Atmos ve DTS ile uyumlu iki adet yerleşik 15 W hoparlör bulunuyor.

Xiaomi TV Max 100, YouTube, Amazon Prime Video ve Apple TV gibi popüler akış uygulamalarını indirmenizi sağlayan Google TV üzerinde çalışıyor. Chromecast ve Miracast ile telefonunuzdaki içerikleri paylaşabiliyorsunuz. Televizyondaki bağlantı noktaları arasında; HDMI 2.1 CEC, USB 2.0 ve Ethernet bulunuyor.

Xiaomi TV Max 100 2025 fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Xiaomi TV Max 100 2025 modeli, Avrupa ülkelerinde 2000 euroya satışa çıkacak. 85 inçlik model de 1300 euro fiyat etiketine sahip. Ancak yeni TV'lerin ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli değil.

Xiaomi TV Max 100 (2025) teknik özellikleri

Ekran : 100 inç, 4K, 144Hz, HDR10+, HLG, Dolby Vision, QLED

: 100 inç, 4K, 144Hz, HDR10+, HLG, Dolby Vision, QLED Hoparlörler : 2 x 15W, Dolby Atmos desteği

: 2 x 15W, Dolby Atmos desteği İşletim sistemi : Google TV

: Google TV Platform : 3GB RAM, 32GB ROM, Mali-G52 (2EE) MC1 GPU, Quad Cortex A73 CPU

: 3GB RAM, 32GB ROM, Mali-G52 (2EE) MC1 GPU, Quad Cortex A73 CPU Akıllı Ev : Yerleşik Google Asistan, Chromecast, Miracast desteği, Apple AirPlay

: Yerleşik Google Asistan, Chromecast, Miracast desteği, Apple AirPlay Bağlanabilirlik : Bluetooth 5.2, WiFi 6

: Bluetooth 5.2, WiFi 6 Bağlantı noktaları : HDMI 2.1 x 3, USB x 2, Ethernet (Lan), Optik Dijital Ses Çıkışı, 3.5mm ses jakı

: HDMI 2.1 x 3, USB x 2, Ethernet (Lan), Optik Dijital Ses Çıkışı, 3.5mm ses jakı Güç : 450W

: 450W Renk : Koyu gri

: Koyu gri Boyut ve ağırlık: 2229 x 473 x 1344mm, 59.6 kg

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Xiaomi TV Max 100 2025 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı