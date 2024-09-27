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    Xiaomi, devasa ekranlı 4K QLED televizyonunu tanıttı

    Xiaomi TV Max 100 2025 modeli tanıtıldı. Xiaomi'nin yeni 100 inç televizyonu, 4K 144 Hz yenileme hızı, Google TV, Dolby Vision, Dolby Atmos desteği ve fazlasıyla geliyor.
    Xiaomi TV Max 100 2025 modeli tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Eylül ayı etkinliğinde Xiaomi 14T ve Redmi Note 14 serisi telefonları, Redmi Buds 6 kulaklık, akıllı robot süpürge Robot Vacuum X20 Max ile birlikte TV Max 100 2025 olarak adlandırdıkları yeni televizyonu tanıttı. Xiaomi TV Max 100 2025 ve TV Max 85 2025 modelleri, ultra büyük QLED ekran, yüksek yenileme hızı, premium ev sineması deneyimi sunuyor.

    Xiaomi TV Max 100 2025 özellikleri ile neler sunuyor?

    Xiaomi TV Max 100 2025 model özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, daha önce 120 Hz'de zirveye ulaştığını belirtmişken, TV Max 100'ün 144 Hz yenileme hızına sahip olduğunu iddia ediyor. Televizyon, gelişmiş kontrast için tam dizi yerel karartma özelliğine sahip QLED teknolojisi sunuyor ve DCI-P3 renk gamının %94'ünü kapsıyor. Diğer dikkat çekici özellikler arasında; MEMC hareket yumuşatma ve Dolby Vision, HDR10+ ve HLG desteği yer alıyor. Ayrıca TV'de Dolby Atmos ve DTS ile uyumlu iki adet yerleşik 15 W hoparlör bulunuyor.

    Xiaomi TV Max 100, YouTube, Amazon Prime Video ve Apple TV gibi popüler akış uygulamalarını indirmenizi sağlayan Google TV üzerinde çalışıyor. Chromecast ve Miracast ile telefonunuzdaki içerikleri paylaşabiliyorsunuz. Televizyondaki bağlantı noktaları arasında; HDMI 2.1 CEC, USB 2.0 ve Ethernet bulunuyor.

    Xiaomi TV Max 100 2025 fiyatı ne kadar?

    Xiaomi TV Max 100 2025 fiyatı kaç dolar Tam Boyutta Gör
    Xiaomi TV Max 100 2025 modeli, Avrupa ülkelerinde 2000 euroya satışa çıkacak. 85 inçlik model de 1300 euro fiyat etiketine sahip. Ancak yeni TV'lerin ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli değil.

    Xiaomi TV Max 100 (2025) teknik özellikleri

    Xiaomi TV Max 100 (2025) teknik özellikleri

    • Ekran: 100 inç, 4K, 144Hz, HDR10+, HLG, Dolby Vision, QLED
    • Hoparlörler: 2 x 15W, Dolby Atmos desteği
    • İşletim sistemi: Google TV
    • Platform: 3GB RAM, 32GB ROM, Mali-G52 (2EE) MC1 GPU, Quad Cortex A73 CPU
    • Akıllı Ev: Yerleşik Google Asistan, Chromecast, Miracast desteği, Apple AirPlay
    • Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.2, WiFi 6
    • Bağlantı noktaları: HDMI 2.1 x 3, USB x 2, Ethernet (Lan), Optik Dijital Ses Çıkışı, 3.5mm ses jakı
    • Güç: 450W
    • Renk: Koyu gri
    • Boyut ve ağırlık: 2229 x 473 x 1344mm, 59.6 kg
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 5 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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