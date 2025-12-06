Giriş
    Xiaomi, bütçe dostu yeni QLED TV'sini Avrupa'da satışa sundu

    Xiaomi, Nisan ayında 55 inç, 65 inç ve 75 inç ekran boyutuyla sunduğu TV A Pro 2026 serisine yeni bir model ekledi. Xiaomi TV A Pro 32 2026, küresel olarak satışa sunuldu.

    uygun fiyatlı QLED TV Xiaomi TV A Pro 32 2026 Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, TV A Pro 2026 serisine yeni 32 inç QLED seçeneği ekleyerek uygun fiyatlı TV serisini sessiz sedasız yeniledi. Xiaomi TV A Pro 32 2026, Google TV ve  yerleşik Google Asistan sunuyor, Dolby Audio, DTS-X ve DTS-Virtual ses teknolojilerini destekliyor ve çift bantlı WiFi ve Ethernet bağlantısıyla geliyor.

    Xiaomi TV A Pro 32 2026 modeli neler sunuyor?

    Xiaomi QLED TV A Pro 2026 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi TV A Pro 32 2026 modeli, rakip LED TV'lere göre üstün parlaklık ve renk doğruluğu sağlayan QLED panele sahip. Xiaomi, yeni 32 inç TV’nin HDR10 ve HLG formatlarını destekleyerek %90 DCI-P3 renk alanı kapsamı sunduğunu iddia ediyor. Ne yazık ki, TV yalnızca 60 Hz yenileme hızıyla 1366 × 768 piksel çözünürlük sunuyor.

    Xiaomi TV A Pro 32 2026, Mali-G31 MP2 grafik kartıyla eşleştirilmiş dört çekirdekli ARM Cortex-A53 işlemci, 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı içeriyor. TV, Bluetooth 5.0, çift bantlı Wi-Fi, iki adet HDMI bağlantı noktası, tek USB 2.0 Type-A bağlantı noktası ve Ethernet gibi bağlantı özellikleriyle Google TV yüklü olarak geliyor.

    Bununla birlikte, Xiaomi TV A Pro 32 2026 ses kalitesini artıran Dolby Audio, DTS-X ve DTS-Virtual işlemcili çift 10 W hoparlörün yanı sıra Google Asistan, Google Cast ve Miracast desteği sunuyor.

    Xiaomi TV A Pro 2026 serisi Türkiye fiyatı ne kadar?

    Xiaomi TV A Pro 32 2026 şu anda Almanya'da 229 euro fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Xiaomi TV A Pro 2026, Türkiye’de 75 inç, 65 inç ve 55 inç boyut seçeneğiyle satışta.

    • Xiaomi TV A Pro 75” 2026: 54.999 TL
    • Xiaomi TV A Pro 65” 2026: 42.999 TL
    • Xiaomi TV A Pro 55” 2026 30.999 TL

    Xiaomi TV A Pro 32 2026 özellikleri

    Xiaomi TV A Pro 32 2026 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran türü: QLED
    • Çözünürlük: HD, 1366 x 768
    • Renk gamı: DCI-P3 %90 (Tipik)
    • Renk derinliği: 16.7 Milyon
    • Yenileme hızı: 60 Hz
    • Görüntüleme açısı: 178° (Y)/178° (D)
    • Hoparlör: 2 x 10W, Dolby Audio / DTS-X, DTS-Virtual
    • İşletim sistemi: Google TV
    • İşlemci: Dörtlü cortex A53 (CPU), Mali-G31 MP2 (GPU)
    • Bellek: 1 GB RAM
    • Depolama: 8 GB
    • Diğer: Dahili Google Asistan, Google Cast, Miracast
    Kaynakça https://www.mi.com/global/product/xiaomi-tv-a-pro-32-2026/ https://www.mi.com/tr/product-list/tvs-ha/tv/
