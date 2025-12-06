Xiaomi, bütçe dostu yeni QLED TV'sini Avrupa'da satışa sundu

Xiaomi TV A Pro 32 2026 modeli neler sunuyor?
Xiaomi TV A Pro 32 2026, Mali-G31 MP2 grafik kartıyla eşleştirilmiş dört çekirdekli ARM Cortex-A53 işlemci, 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı içeriyor. TV, Bluetooth 5.0, çift bantlı Wi-Fi, iki adet HDMI bağlantı noktası, tek USB 2.0 Type-A bağlantı noktası ve Ethernet gibi bağlantı özellikleriyle Google TV yüklü olarak geliyor.
Bununla birlikte, Xiaomi TV A Pro 32 2026 ses kalitesini artıran Dolby Audio, DTS-X ve DTS-Virtual işlemcili çift 10 W hoparlörün yanı sıra Google Asistan, Google Cast ve Miracast desteği sunuyor.
Xiaomi TV A Pro 2026 serisi Türkiye fiyatı ne kadar?
Xiaomi TV A Pro 32 2026 şu anda Almanya'da 229 euro fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Xiaomi TV A Pro 2026, Türkiye’de 75 inç, 65 inç ve 55 inç boyut seçeneğiyle satışta.
- Xiaomi TV A Pro 75” 2026: 54.999 TL
- Xiaomi TV A Pro 65” 2026: 42.999 TL
- Xiaomi TV A Pro 55” 2026 30.999 TL
Xiaomi TV A Pro 32 2026 özellikleri
- Ekran türü: QLED
- Çözünürlük: HD, 1366 x 768
- Renk gamı: DCI-P3 %90 (Tipik)
- Renk derinliği: 16.7 Milyon
- Yenileme hızı: 60 Hz
- Görüntüleme açısı: 178° (Y)/178° (D)
- Hoparlör: 2 x 10W, Dolby Audio / DTS-X, DTS-Virtual
- İşletim sistemi: Google TV
- İşlemci: Dörtlü cortex A53 (CPU), Mali-G31 MP2 (GPU)
- Bellek: 1 GB RAM
- Depolama: 8 GB
- Diğer: Dahili Google Asistan, Google Cast, Miracast
