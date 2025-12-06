Xiaomi, bütçe dostu yeni QLED TV'sini Avrupa'da satışa sundu

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, TV A Pro 2026 serisine yeni 32 inç QLED seçeneği ekleyerek uygun fiyatlı TV serisini sessiz sedasız yeniledi. Xiaomi TV A Pro 32 2026, Google TV ve yerleşik Google Asistan sunuyor, Dolby Audio, DTS-X ve DTS-Virtual ses teknolojilerini destekliyor ve çift bantlı WiFi ve Ethernet bağlantısıyla geliyor.

Xiaomi TV A Pro 32 2026 modeli neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Xiaomi TV A Pro 32 2026 modeli, rakip LED TV'lere göre üstün parlaklık ve renk doğruluğu sağlayan QLED panele sahip. Xiaomi, yeni 32 inç TV’nin HDR10 ve HLG formatlarını destekleyerek %90 DCI-P3 renk alanı kapsamı sunduğunu iddia ediyor. Ne yazık ki, TV yalnızca 60 Hz yenileme hızıyla 1366 × 768 piksel çözünürlük sunuyor.

Xiaomi TV A Pro 32 2026, Mali-G31 MP2 grafik kartıyla eşleştirilmiş dört çekirdekli ARM Cortex-A53 işlemci, 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı içeriyor. TV, Bluetooth 5.0, çift bantlı Wi-Fi, iki adet HDMI bağlantı noktası, tek USB 2.0 Type-A bağlantı noktası ve Ethernet gibi bağlantı özellikleriyle Google TV yüklü olarak geliyor.

Bununla birlikte, Xiaomi TV A Pro 32 2026 ses kalitesini artıran Dolby Audio, DTS-X ve DTS-Virtual işlemcili çift 10 W hoparlörün yanı sıra Google Asistan, Google Cast ve Miracast desteği sunuyor.

Xiaomi TV A Pro 2026 serisi Türkiye fiyatı ne kadar?

Xiaomi TV A Pro 32 2026 şu anda Almanya'da 229 euro fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Xiaomi TV A Pro 2026, Türkiye’de 75 inç, 65 inç ve 55 inç boyut seçeneğiyle satışta.

Xiaomi TV A Pro 75” 2026: 54.999 TL

Xiaomi TV A Pro 65” 2026: 42.999 TL

Xiaomi TV A Pro 55” 2026 30.999 TL

Xiaomi TV A Pro 32 2026 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran türü : QLED

: QLED Çözünürlük : HD, 1366 x 768

: HD, 1366 x 768 Renk gamı : DCI-P3 %90 (Tipik)

: DCI-P3 %90 (Tipik) Renk derinliği : 16.7 Milyon

: 16.7 Milyon Yenileme hızı : 60 Hz

: 60 Hz Görüntüleme açısı : 178° (Y)/178° (D)

: 178° (Y)/178° (D) Hoparlör : 2 x 10W, Dolby Audio / DTS-X, DTS-Virtual

: 2 x 10W, Dolby Audio / DTS-X, DTS-Virtual İşletim sistemi : Google TV

: Google TV İşlemci : Dörtlü cortex A53 (CPU), Mali-G31 MP2 (GPU)

: Dörtlü cortex A53 (CPU), Mali-G31 MP2 (GPU) Bellek : 1 GB RAM

: 1 GB RAM Depolama : 8 GB

: 8 GB Diğer: Dahili Google Asistan, Google Cast, Miracast

