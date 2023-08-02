Samsung'un 39.000 dolarlık 8K televizyonu TCL'in ekran panelini kullanıyor

Tam Boyutta Gör Samsung’un 39.000 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkardığı 98 inç 8K televizyon modeli QNC990, TCL’in CSOT birimi tarafından üretilen ekran panelini kullanıyor. QN900C olarak Kore dışında pazarlarda da satılacak TV hakkında tüm detaylar haberimizde.

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TCL'in ekran paneli neler sunuyor?

TCL, CSOT bölümünün Samsung’un amiral gemisi 8K TV’si için ekran panelleri ürettiğini açıkladı. Bilmeyenler için, CSOT, TCL’in ekran paneli üretim bölümü ve LCD panelleriyle ünlü. Samsung QNC990 modelinde kullanılan VA panel, CSOT’un kendi bünyesinde geliştirdiği HVA teknolojisini kullanıyor. HVA, gelişmiş yenileme hızı, tepki süresi, ışık sızıntısı performansı sunan polimer stabilize dikey hizalamayı ifade ediyor. TCL, ekran panelinin önceki nesil panellere kıyasla gözü daha yorduğunu söylüyor.

Samsung QNC990 8K Neo QLED TV özellikleri

Samsung’un 98 inç 8K Neo QLED TV’si, renk doğruluğu ve arka ışık kontrolünü iyileştiren kuantum nokta katmanına sahip VA tabanlı Mini LED panel kullanıyor. Televizyonun ulaşabildiği en yüksek parlaklık 4000 nit. HDR10+, 144Hz değişken yenileme hızı, AMD FreeSync Premium Pro, parlama önleyici kaplama, 120W ses çıkışına sahip 6.4.4 kanalı hoparlör, AirPlay 2, WiFi 6, Bluetooth 5.2, kablosuz Dolby Atmos, televizyonun diğer özellikleri arasında.

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