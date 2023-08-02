Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung'un 39.000 dolarlık 8K televizyonu TCL'in ekran panelini kullanıyor

    Samsung'un geçtiğimiz ay tanıttığı üst seviye televizyonu QNC990 hakkında ilginç bir detay ortaya çıktı. 98 inç 8K Neo QLED TV modeli, TCL ekran panelini kullanıyor.
    Oy Ver
    Samsung 98 inç Neo QLED TV TCL panel Tam Boyutta Gör
    Samsung’un 39.000 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkardığı 98 inç 8K televizyon modeli QNC990, TCL’in CSOT birimi tarafından üretilen ekran panelini kullanıyor. QN900C olarak Kore dışında pazarlarda da satılacak TV hakkında tüm detaylar haberimizde.

    TCL'in ekran paneli neler sunuyor?

    TCL, CSOT bölümünün Samsung’un amiral gemisi 8K TV’si için ekran panelleri ürettiğini açıkladı. Bilmeyenler için, CSOT, TCL’in ekran paneli üretim bölümü ve LCD panelleriyle ünlü. Samsung QNC990 modelinde kullanılan VA panel, CSOT’un kendi bünyesinde geliştirdiği HVA teknolojisini kullanıyor. HVA, gelişmiş yenileme hızı, tepki süresi, ışık sızıntısı performansı sunan polimer stabilize dikey hizalamayı ifade ediyor. TCL, ekran panelinin önceki nesil panellere kıyasla gözü daha yorduğunu söylüyor.

    Samsung QNC990 8K Neo QLED TV özellikleri

    Samsung’un 98 inç 8K Neo QLED TV’si, renk doğruluğu ve arka ışık kontrolünü iyileştiren kuantum nokta katmanına sahip VA tabanlı Mini LED panel kullanıyor. Televizyonun ulaşabildiği en yüksek parlaklık 4000 nit. HDR10+, 144Hz değişken yenileme hızı, AMD FreeSync Premium Pro, parlama önleyici kaplama, 120W ses çıkışına sahip 6.4.4 kanalı hoparlör, AirPlay 2, WiFi 6, Bluetooth 5.2, kablosuz Dolby Atmos, televizyonun diğer özellikleri arasında.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    M
    maygar 2 saat önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone arama tuş sesi kapatma californication ne demek işte limit nedir 2k monitör tavsiyesi atmosferik motora yazılım atılır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi A2
    Xiaomi Redmi A2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Gaming
    HP Victus Gaming
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız