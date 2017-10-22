LTE destekli Surface Pro'nun çıkış tarihi ertelendi

Microsoft, kısa süre önce LTE destekli Surface Pro'nun Aralık başında geleceğini söylemişti ancak Microsoft Store sayfasında yayınlanan bilgilere göre şirket bu tarihi sessizce değişmiş gibi görünüyor. Surface Pro ürün sayfasının Sık Sorulan Sorular bölümünde, LTE'li Surface Pro'nun 2018 baharında satışa sunulacağı yazıyor.

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LTE desteğine sahip Surface Pro, Wi-Fi imkanının olmadığı yerlerde internet bağlantısı sağlayabilmesi de dahil olmak üzere bir dizi avantajlar getirecek. LTE desteği Intel Core i5 işlemcili Surface Pro konfigürasyonlarında sunulacak ve piyasaya çıkış tarihi netleştiğinde fiyatlandırma konusunda bilgi sahibi olabileceğiz.

Surface Pro, 12.3 inçlik PixelSense ekran, 7. nesil Intel Core m3, i5 ve i7 olmak üzere üç farklı işlemci seçeneği, 16GB'a kadar RAM ve maksimum 1 TB depolama alanı ile birlikte geliyor. 128GB depolama alanı ve 4GB RAM'e sahip m3 işlemcili başlangıç modelinin fiyatı 799 dolar. Intel Core i7 işlemi, 1 TB SSD depolama ve 16 GB RAM ile donatılmış tepe modelde ise bu fiyat 2.699 dolara kadar çıkıyor.

https://www.microsoft.com/en-us/store/d/surface/8NKT9WTTRBJK/C2HQ?tduid=(4c0ca069b902f80b8e27661a6c118347)(263915)(2775081)()()