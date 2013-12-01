LaCie, Rugged USB 3.0 / Thunderbolt'ta kapasite çıtasını 2 TB'a yükseltti

Başarılı veri depolama çözümleriyle yakından tanınan LaCie, Thunderbolt serisi altında hazırladığı Rugged USB 3.0 taşınabilir sabit disklerinde kapasite çıtasını 1 TB'tan 2 TB'a yükseltti.



Yaklaşık olarak 140 mm x 89 mm x 24 mm boyutlarında tasarlanan ve tasarımında Neil Poulton'ın imzasını taşıyan Rugged USB 3.0, 1.2 metre kadar yükseklikten düşmeye karşı dayanıklılık gösterebiliyor. Gerek USB 3.0 arayüzüne gerekse Intel tarafından geliştirilen Thunderbolt arayüzüne destek veren taşınabilir sabit disk, saniyede 110 MB'a varan veri transfer hızına olanak tanıyor. Rugged USB 3.0 ile gelen yazılım sayesinde, önemli dosyalarınızı üçüncü şahıslara karşı şifre ile koruma altında alabildiğiniz gibi (256-bit AES şifreleme) bilgisayarınızdaki dosyalarınızı otomatik olarak yedekleyebiliyorsunuz. Ayrıca 1 yıl boyunca Wuala'nın bulut tabanlı veri depolama hizmetinden faydalanabiliyorsunuz. Verilerin depolanması için 10 GB'lık alan sunulmuş durumda.



LaCie, 2 TB'lık Rugged USB 3.0'ın ABD satış fiyatını 299.99$ olarak belirlemiş. Merak edenler için LaCie'nin ürünleri Apple Store Türkiye'de satılıyor. 1 TB sabit diskli model 699 TL'den satılırken, 256 GB SSD'li modelde fiyat 1.299 TL'ye çıkıyor. Rugged USB 3.0 için 50 cm uzunluğunda Thunderbolt kablosunun hediye edildiğini not düşelim.



http://www.lacie.com/products/product.htm?id=10599