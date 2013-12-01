Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LaCie, Rugged USB 3.0 / Thunderbolt'ta kapasite çıtasını 2 TB'a yükseltti

5 yıl
2b
1
13
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LaCie, Rugged USB 3.0 / Thunderbolt'ta kapasite çıtasını 2 TB'a yükseltti
Başarılı veri depolama çözümleriyle yakından tanınan LaCie, Thunderbolt serisi altında hazırladığı Rugged USB 3.0 taşınabilir sabit disklerinde kapasite çıtasını 1 TB'tan 2 TB'a yükseltti.
Yaklaşık olarak 140 mm x 89 mm x 24 mm boyutlarında tasarlanan ve tasarımında Neil Poulton'ın imzasını taşıyan Rugged USB 3.0, 1.2 metre kadar yükseklikten düşmeye karşı dayanıklılık gösterebiliyor. Gerek USB 3.0 arayüzüne gerekse Intel tarafından geliştirilen Thunderbolt arayüzüne destek veren taşınabilir sabit disk, saniyede 110 MB'a varan veri transfer hızına olanak tanıyor. Rugged USB 3.0 ile gelen yazılım sayesinde, önemli dosyalarınızı üçüncü şahıslara karşı şifre ile koruma altında alabildiğiniz gibi (256-bit AES şifreleme) bilgisayarınızdaki dosyalarınızı otomatik olarak yedekleyebiliyorsunuz. Ayrıca 1 yıl boyunca Wuala'nın bulut tabanlı veri depolama hizmetinden faydalanabiliyorsunuz. Verilerin depolanması için 10 GB'lık alan sunulmuş durumda.
LaCie, 2 TB'lık Rugged USB 3.0'ın ABD satış fiyatını 299.99$ olarak belirlemiş. Merak edenler için LaCie'nin ürünleri Apple Store Türkiye'de satılıyor. 1 TB sabit diskli model 699 TL'den satılırken, 256 GB SSD'li modelde fiyat 1.299 TL'ye çıkıyor. Rugged USB 3.0 için 50 cm uzunluğunda Thunderbolt kablosunun hediye edildiğini not düşelim.
LaCie, Rugged USB 3.0 / Thunderbolt'ta kapasite çıtasını 2 TB'a yükseltti

http://www.lacie.com/products/product.htm?id=10599 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl
Led Zeppelin
bimeks.com.tr/...

Haklısın kardeşim türkiye piyasasında varmışlar.
Bimeks Seagate nin 30 , WD nin 36 ürününü satışa sunmuş.
Bu markanın sadece TEK ürünü var :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cellat87 5 yıl
ben ilk kez duydum oda ne oyle. ama hosumada gitmedi degil hani gel gelelim fiyatlar tavan degil tavanı delmiş gök yüzüne ulaşmış oda ne öyle yaa..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YordleKing 5 yıl
Uzaktan bakınca gemilerdeki acil botlara benziyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crazywinner3 5 yıl
tasarımı çok sevimli geldi bana güzel olmuşta biraz kalın mı ne
(param yok bari b*k atayım ayağına söylenmiştir son kelimeler)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Thomassee 5 yıl
Ben de hiç duymamıştım adını.
Seagate geçen yıl satın almış.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 5 yıl
bende duymamıştım adını. tasarımı hoş olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SuperSantorelli 5 yıl Thomassee
Porsche adına da şık ve zarif external depolama aygıtlar üreten bir firma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl
yakından tanımak değil adını ilk defa duydum.Türkiye pazarına girmedikleri içinmidir bilmem ama ben Western Digital ve Sagateyi yakından tanırım
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..Knight.. 5 yıl YüzüğüKayıpFrodo
Merhaba, LaCie'nin ürünleri Türkiye'de de satılıyor.

store.apple.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2032 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, lacie
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Snapdragon 805, Galaxy S5 haberleri, 8 çekirdekli "gerçek" mobil işlemci, en hızlı Android telefon ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim