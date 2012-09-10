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LaCie profesyonellere yönelik 2big Quadra ve 4big Quadra çoklu RAID çözümlerini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Şık tasarıma sahip depolama ürünleriyle tanıdığımız LaCie, yeni Mac bilgisayarlarla en iyi performansı yakalamak için yeniden tasarlanmış harici depolama çözümleri 2big ve 4big Quadra'yı resmi olarak tanıttı.

USB 3.0 bağlantı arabirimi sunan çözümler USB eklenmiş SCSI protokolü - UAS ve 7200 devir/dakika hard diskler ile 210MB/s yazma, 245MB/s okuma hızlarına ulaşabiliyor. Bu hızlarda 10GB boyutunda bir veriyi transfer etmek bir dakikadan daha az bir süre alıyor.

Final Cut X Pro veya Premiere gibi yazılımlarla aynı anda birden fazla HD video akışı oynatılabilirken, büyük fotoğraf kütüphaneleri üzerinde Aperture veya Lightroom gibi yazılımlarla gecikme yaşanmaksızın düzenleme yapılabiliyor.

USB 2.0 ve FireWire 800 bağlantı desteği sunan çözümler, Mac ve PC ile uyumlu. LaCie 2big Quadra, ısıyı dağıtan alüminyum kasa barındıran gelişmiş bir soğutma tasarımı kullanırken, LaCie 4big Quadra üzerinde en iyi hava akışını sunan Noctua soğutma sistemi yer alıyor.

RAID 0 çözümünün yer aldığı ürünlerden sadece LaCie 2big Quadra üzerinde RAID 1, sadece LaCie 4big Quadra üzerinde ise RAID 5 çözümü bulunuyor. Ürünler, Kensington kilit sistemi uyumlu ve disk sürücüleri arasında kolaylıkla geçiş yapılabiliyor. 

LaCie 2big Quadra 4TB ve 6TB seçenekleri ile 499$, LaCie 4big Quadra ise 8TB ve 12TB seçenekleri ile 1099$ başlangıç fiyatına sahip. Ürünlerin satışına Ekim ayında başlanacak.
LaCie profesyonellere yönelik 2big Quadra ve 4big Quadra çoklu RAID çözümlerini duyurdu
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http://www.lacie.com/us/products/range.htm?id=10061 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
King ov Hell 7 yıl
Quadra diyince bi an yazım hatası zannettim.Bide aniden gözüme 2 bg / 4 gb çarptı.Affet beni DH.
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MxFxOx 7 yıl
Güzel tasarım.
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JrMaster 7 yıl
üsteki büyük resim ön izleme resmi olarak gözüküyordu vallahi subwoofer sandım :D yazıyı okuamasam
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