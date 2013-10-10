LaCie ve Porsche Design yeni USB belleğini duyurdu

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Veri depolama konusunda uzman firmalardan LaCie, Porsche Design ile birlikte geliştirdiği yeni USB 3.0 bellek modelini resmi olarak duyurdu. Bilindiği gibi LaCie ve Porsche Design 2003 yılından bu yana ortak USB bellek ürünleri geliştiriyor.
Porsche Design USB Key olarak isimlendirilen model piyasadaki en küçük USB 3.0 belleklerden birisi olarak gösteriliyor. Porsche Design'ın tasarım estetiğini sergileyen ürün saniyede 95MB'a kadar okuma ve yazma hızlarına ulaşabiliyor.
Ürün 256 bitlik şifreleme imkanı sunarken, Wuala Secure bulut depolama alanı da bir yıl ücretsiz olarak sunuluyor. Porsche Design USB Key ürünü 16GB ve 32GB depolama seçeneği sunarken, 30$ başlangıç fiyatına sahip.
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Ayrıca lacie markası abartılacak bir marka değil, ülkemizde çok zor rastlarsınız o ayrı.Diğer harici disk kutucu firmalar gibi bir marka,tek farkı porshe design yazıyor... verbatim,codegen,adata,transcend,sliconpower bu markalar gibi sadece kutulama yapan bir firma.
64 GB IPhone 5S'i ne zaman alıyon kanka.
USB dediğin taktın mı açılacak içine atıp çıkacaksın.
güzel skeç yazmışsın..
fakat bir flash belleği daha nasıl tasarlayabilirler.. ben piyasada buna benzeyen bir flash göremiyorum.. farklı olmasını isterken, zaten piyasada onca farklı uçuk kaçık flashlar var.. (bkz. google görsel: enteresan flash bellekler) Porsche Design'ın çizgileri bellidir. Çok acayip bir şey beklemenin bir anlamı yok..
Bence şu tasarımı ve fiyatıyla gayet alınası bir flash olmuş..
"Şef, lacie'den tasarım teklifi geldi. Ne yapalım?"
"Dümdüş, köşeli dikdörtgen gibi birşey yapın. Anahtarlığa falan takarlar, deliği de köşeli yap, kare gibi. Sen bizim logoyu koyduğunda her halukarda satar. Gönder gitsin"
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