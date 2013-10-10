LaCie ve Porsche Design yeni USB belleğini duyurdu





Veri depolama konusunda uzman firmalardan LaCie, Porsche Design ile birlikte geliştirdiği yeni USB 3.0 bellek modelini resmi olarak duyurdu. Bilindiği gibi LaCie ve Porsche Design 2003 yılından bu yana ortak USB bellek ürünleri geliştiriyor.





Porsche Design USB Key olarak isimlendirilen model piyasadaki en küçük USB 3.0 belleklerden birisi olarak gösteriliyor. Porsche Design'ın tasarım estetiğini sergileyen ürün saniyede 95MB'a kadar okuma ve yazma hızlarına ulaşabiliyor.





Ürün 256 bitlik şifreleme imkanı sunarken, Wuala Secure bulut depolama alanı da bir yıl ücretsiz olarak sunuluyor. Porsche Design USB Key ürünü 16GB ve 32GB depolama seçeneği sunarken, 30$ başlangıç fiyatına sahip.