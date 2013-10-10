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LaCie ve Porsche Design yeni USB belleğini duyurdu

5 yıl
1,7b
1
18
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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LaCie ve Porsche Design yeni USB belleğini duyurdu

Veri depolama konusunda uzman firmalardan LaCie, Porsche Design ile birlikte geliştirdiği yeni USB 3.0 bellek modelini resmi olarak duyurdu. Bilindiği gibi LaCie ve Porsche Design 2003 yılından bu yana ortak USB bellek ürünleri geliştiriyor. 

Porsche Design USB Key olarak isimlendirilen model piyasadaki en küçük USB 3.0 belleklerden birisi olarak gösteriliyor. Porsche Design'ın tasarım estetiğini sergileyen ürün saniyede 95MB'a kadar okuma ve yazma hızlarına ulaşabiliyor. 

Ürün 256 bitlik şifreleme imkanı sunarken, Wuala Secure bulut depolama alanı da bir yıl ücretsiz olarak sunuluyor. Porsche Design USB Key ürünü 16GB ve 32GB depolama seçeneği sunarken, 30$ başlangıç fiyatına sahip. 

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bellair 5 yıl en beğenilen
porsche design olup 30$ dolar dan başlamasına şaşırdım. gözüm bir an 3 haneli rakam aramadı değil.
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acbold 5 yıl
Şifreleme özellikli ürünlerin artık ülkemizde yaygın olarak satılmasını beklerken bir tane bile ürün bulamıyoruz.Bu ürün umarım gelir.yazma hızları fiyatına bakacak olursak ideal. toshiba "aşırı" yüksek hızda yazma/okuma hızına sahip bellekler geçenlerde tanıtıldı 300$ seviyesindeydi yanlış hatırlamıyorsam.
Ayrıca lacie markası abartılacak bir marka değil, ülkemizde çok zor rastlarsınız o ayrı.Diğer harici disk kutucu firmalar gibi bir marka,tek farkı porshe design yazıyor... verbatim,codegen,adata,transcend,sliconpower bu markalar gibi sadece kutulama yapan bir firma.
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gfbekir 5 yıl
Zaten anca usb, mont, ayakkabı falan alırız porsche ile ilgili
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Golden Gate 5 yıl
Neresi porsche bunun . Bendeki belleğin üstüne bende yazarım aynı yazıyı .
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Maxthon 5 yıl
Fantastik. Kingston'un altın kaplama 16GB modelini de tasarımı için almıştım, bunu da alabilirim 3.0 da olsun, hernekadar 750GB taşınabiliri kullansam da..
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Kulak Misafiri 5 yıl Maxthon
J.Maharaja
Fantastik. Kingston'un altın kaplama 16GB modelini de tasarımı için almıştım, bunu da alabilirim 3.0 da olsun, hernekadar 750GB taşınabiliri kullansam da..

64 GB IPhone 5S'i ne zaman alıyon kanka.
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Kulak Misafiri 5 yıl
Son zamanlarda üretilen USB bellekler hoşuma gitmiyor. Bazı imkanlar sunuyorlar ama bu bilgisayarın geç algılamasını sağlıyor, programı açmak için zaman harcıyor. Bu da USB belleklerin hızlı hemen iş gören yapısını bozuyor. Ayrıca hepsinin değişik arayüzü oluyor.

USB dediğin taktın mı açılacak içine atıp çıkacaksın.
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Illustrious. 5 yıl
Fiyatı normal bence de.
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Pi 5 yıl
Kapaksiz flaslar cok itici geliyor bana.
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Proximity 5 yıl
İyi güzel de, burada satılacak mı önemli olan o. Satılmayacaksa bize tüm bunlardan.
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Reddemon35 5 yıl
kingstonımı andırıyor yuvarlak arkası olan 3 tane var bende çelik
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gdervisoglu 5 yıl
777_E

Tasarımı güzel, lakin hep aynı. Porsche designdaki diyalogları düşünemiyorum:Şef, lacieden tasarım teklifi geldi. Ne yapalım?Dümdüş, köşeli dikdörtgen gibi birşey yapın. Anahtarlığa falan takarlar, deliği de köşeli yap, kare gibi. Sen bizim logoyu koyduğunda her halukarda satar. Gönder gitsin


güzel skeç yazmışsın..

fakat bir flash belleği daha nasıl tasarlayabilirler.. ben piyasada buna benzeyen bir flash göremiyorum.. farklı olmasını isterken, zaten piyasada onca farklı uçuk kaçık flashlar var.. (bkz. google görsel: enteresan flash bellekler) Porsche Design'ın çizgileri bellidir. Çok acayip bir şey beklemenin bir anlamı yok..

Bence şu tasarımı ve fiyatıyla gayet alınası bir flash olmuş..
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777_E 5 yıl
Tasarımı güzel, lakin hep aynı. Porsche designdaki diyalogları düşünemiyorum:
"Şef, lacie'den tasarım teklifi geldi. Ne yapalım?"
"Dümdüş, köşeli dikdörtgen gibi birşey yapın. Anahtarlığa falan takarlar, deliği de köşeli yap, kare gibi. Sen bizim logoyu koyduğunda her halukarda satar. Gönder gitsin"
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MrKemal17 5 yıl
300$ gibi bir fiyat beklerken, 30$ baya iyi
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