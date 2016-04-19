LaCie’den 96TB kapasiteli RAID depolama birimi

Son kullanıcıya yönelik tasarım odaklı depolama ürünleri ile tanıdığımız LaCie, kurumlara yönelik de önemli ürünler geliştiriyor. RAID konfigürasyonunu temel alan yeni cihaz, buna son örnek.

LaCie 12big Thunderbolt 3 adındaki yeni cihaz, 12 yuvaya sahip RAID destekli bir depolama ünitesi. 96TB seviyesine kadar sürücü takabileceğiniz cihaz, RAID kontrolcüsü ile RAID 5 yapısında bağlantı kuruyor. Böylece 2400MB/s-2600MB/s veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor.

Ünite içerisinde Seagate markalı 7200RPM HDD sürücülerden yararlanılıyor. Arka kısımda 2 adet Thunderbolt 3 çıkışı var ve teorik olarak 40Gbps aktarım hızları mümkün. Ayrıca USB 3.1 bağlantısı da mevcut. Alüminyum alaşımlı kasa, ısıyı en iyi şekilde dışarı atacak şekilde dizayn edilmiş.

Ön taraftan kolayca erişilebilen yuvaların yanında, LED bildirimleri ile sürücülerin ve RAID yapısının durumu görülebiliyor. Sürücülerin çalışma ömrü, yıllık olarak ortalama 8760 saat hesap edilmiş. Thunderbolt bağlantısı ile zincirleme olarak 6 ünite daha bağlayabildiğiniz 12big, böylece 576TB seviyesine ulaşabiliyor.

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Üniteden en iyi şekilde yararlanmak için Thunderbolt 3 destekli bir bağlantı sahibi olmanız şart. USB 3.1 üzerinden ise 10Gbps teorik veri hızlarına ulaşabilirsiniz. LaCie 12big Thunderbolt 3 ürünü, 48TB, 72TB ve 96TB kapasiteler ile yaz aylarında satışa sunulacak.