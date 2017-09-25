Labirent benzeri çip ile kanser hücreleri tespit edilebilir

Kanserin tedavisi için öncelikle kanser hücrelerinin tespit edilmesi gerekiyor ancak milyarlarca kan hücresinin içinde kanserli hücreleri bulmak son derece zor. Bir milyar kan hücresinde sadece bir adet kanserli hücreye rastlanıldığını kaydeden araştırmacılar, farklı yöntemler geliştirerek kanserli hücrelerin tespitini kolay hale getirmeye çalışıyor. Aynı amaçla yola çıkan Michigan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ise kanser tedavisinde yeni bir dönemi başlatabilecek nitelikte basit ve uygulanması son derece kolay olan kanserli hücreleri tespit metodu geliştirdi.





Kanserli Hücreler Hızlıca Tespit Ediliyor

Kanserli hücreleri kan dolaşımından ayırmak ve kanseri vücutta hızlı bir şekilde yayan kök hücreleri tespit etmek isteyen araştırmacılar, dairesel bir labirentten oluşan mikro akışkan çip geliştirdi. Labirentin kullanımı esnasında fizikten yararlanan ekip, normal hücrelere kıyasla nispeten büyük olan kanserli hücrelerin labirentteki eğriler tarafından ileriye doğru itildiğini ve böylece hızlıca bir noktada toplanırken sağlıklı kan hücrelerinin eğrilere tutunduğunu ve daha yavaş bir şekilde toplandığını gözlemledi. Bununla birlikte dairesel labirentte kan akışı gerçekleşirken eğrilerin, küçük beyaz kan hücrelerinin çok daha hızlı bir şekilde ideal konumlarına gelmesini sağladığı tespit edildi.





Geliştirilen metod sayesinde hastadan alınan kan örnekleri hızlı bir şekilde analiz edilebiliyor ve kandaki hücrelerde kanserli hücre olup olmadığı tespit edilebiliyor. Böylece hızla akan kanda kanserli hücreyi tespit etmek sadece birkaç dakika sürüyor. İşaretleyiciler ve tuzakların kullanıldığı ve kanserli hücrelerin kademe kademe tespit eden geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha hızlı olan labirent yöntemi ayrıca kolayca tekrar edilebiliyor. Örneğin kanda kanserli hücre olup olmadığıyla ilgili daha net bir sonuç istenildiğinde sadece yeni dairesel labirentler ekleyerek tespitteki başarı yüzdesi artırılabiliyor.





Bu yöntem sayesinde kanserli hücreler tek tek tespit edilirken hücreler incelenebilir ve vücuttaki kanserin nasıl tedavi edileceği ile ilgili daha iyi fikirler ortaya konabilir. Örneğin bir kanseri tedavisinde uygulanan yöntemlerin kanserli hücrelerde yapısal ve sayısal olarak bir değişiklik yaratıp yaratmadığı kolayca gözlemlenebilir.

https://www.engadget.com/2017/09/24/maze-like-chip-helps-spot-aggressive-cancer-cells/