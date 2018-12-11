Lav ile suyun buluştuğu an

Yanardağı patlamalarının, özellikle su yakınındaysa, çevrede yaşayan insanlar üzerindeki olumsuz etkileri katlanarak artıyor. Suyla buluşan lavlar kimi zaman çok büyük patlamalara sebebiyet verebiliyor. Kimi zaman da suyun içerisinde sessizce ilerliyor ya da sönüyor.



Bu durumu araştırmak isteyen Bufalo Üniversitesi’nden bilim adamları laboratuvar ortamında yapay lav oluşturmuşlar. Bunun için bazalt kullanan araştırmacılar, kayaları 1,316°C’de eritmişler. 38 litre hacminde lav elde eden bilim adamları bu lavları yükseklikleri 20 ila 46 cm arasında çelik kasalara dökmüşler.



Lavların suyla farklı etkileşimlerini incelemek isteyen bilim adamları 12 farklı senaryo oluşturmuşlar. Kimi zaman suyu hızlı kimi zaman yavaş vermişler. Bu hız saniyede 1,8 metre ile 9,1 metre arasında değişmiş. Bilim adamları ayrıca gönderilen suyun miktarını da değiştirmişler.



Yapılan testlerde aynı gerçek hayattaki gibi kimi zaman patlamalar meydana gelirken kimi zaman da su sadece buharlaşmış. Bilim adamlarının elde ettiği verilere göre su ne kadar hızlıysa patlamalar da o denli büyük olmuş. Ayrıca su enjekte edilen tank ne kadar büyürse patlamalar da büyüme eğilimi göstermiş.



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Her ne kadar patlamaların neden olduğu incelenmese de bilim adamlarının teorisine göre su lavla yavaş buluşursa etrafında koruyucu bir kalkan oluşuyor. Bu sayede suyun tamamı bir anda buharlaşmıyor ve patlamalara neden olmuyor. Ancak, hızlı verildiğinde suyun tamamı bir anda buharlaşıyor büyük bir lav kütlesinin patlamasına neden oluyor. Yapılan testlerde aynı gerçek hayattaki gibi kimi zaman patlamalar meydana gelirken kimi zaman da su sadece buharlaşmış. Bilim adamlarının elde ettiği verilere göre su ne kadar hızlıysa patlamalar da o denli büyük olmuş. Ayrıca su enjekte edilen tank ne kadar büyürse patlamalar da büyüme eğilimi göstermiş.Her ne kadar patlamaların neden olduğu incelenmese de bilim adamlarının teorisine göre su lavla yavaş buluşursa etrafındaoluşuyor. Bu sayede suyun tamamı bir anda buharlaşmıyor ve patlamalara neden olmuyor. Ancak, hızlı verildiğinde suyun tamamı bir anda buharlaşıyor büyük bir lav kütlesinin patlamasına neden oluyor.

https://newatlas.com/lab-made-lava-explosive-water-tests/57604