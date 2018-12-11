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Lav ile suyun buluştuğu an

Yanardağ patlamalarında çevredeki insanların büyük korkusu olan ve kimi zaman suda bile ilerleyen lavları incelemek isteyen bilim adamları laboratuvar ortamında lav oluşturdu.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Yanardağı patlamalarının, özellikle su yakınındaysa, çevrede yaşayan insanlar üzerindeki olumsuz etkileri katlanarak artıyor. Suyla buluşan lavlar kimi zaman çok büyük patlamalara sebebiyet verebiliyor. Kimi zaman da suyun içerisinde sessizce ilerliyor ya da  sönüyor.

Bu durumu araştırmak isteyen Bufalo Üniversitesi’nden bilim adamları laboratuvar ortamında yapay lav oluşturmuşlar. Bunun için bazalt kullanan araştırmacılar, kayaları 1,316°C’de eritmişler. 38 litre hacminde lav elde eden bilim adamları bu lavları yükseklikleri 20 ila 46 cm arasında çelik kasalara dökmüşler.

Lavların suyla farklı etkileşimlerini incelemek isteyen bilim adamları 12 farklı senaryo oluşturmuşlar. Kimi zaman suyu hızlı kimi zaman yavaş vermişler. Bu hız saniyede 1,8 metre ile 9,1 metre arasında değişmiş. Bilim adamları ayrıca gönderilen suyun miktarını da değiştirmişler.

Yapılan testlerde aynı gerçek hayattaki gibi kimi zaman patlamalar meydana gelirken kimi zaman da su sadece buharlaşmış. Bilim adamlarının elde ettiği verilere göre su ne kadar hızlıysa patlamalar da o denli büyük olmuş. Ayrıca su enjekte edilen tank ne kadar büyürse patlamalar da büyüme eğilimi göstermiş.

Ayrıca Bkz. "Yüksek sıcaklıkta çalışabilen elektronik devreler geliyor"

Her ne kadar patlamaların neden olduğu incelenmese de bilim adamlarının teorisine göre su lavla yavaş buluşursa etrafında koruyucu bir kalkan oluşuyor. Bu sayede suyun tamamı bir anda buharlaşmıyor ve patlamalara neden olmuyor. Ancak, hızlı verildiğinde suyun tamamı bir anda buharlaşıyor büyük bir lav kütlesinin patlamasına neden oluyor.

https://newatlas.com/lab-made-lava-explosive-water-tests/57604 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Manhunt Three 5 ay
"koruyucu bir kalkan" Ne kadar da bilimsel bir açıklama.
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HIGHER 5 ay
İlginç gerçekten, neden oluyor merak ettim.
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Emre.isikgoz 5 ay
haber !!
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Guhong01 5 ay
Ne kadar da donanım bir haber...
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eAkman 5 ay
E hani obsidyen oluşuyordu?
(İsmail Abi nin pamuk şekeri sahnesi)
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