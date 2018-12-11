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Yüksek sıcaklıkta çalışabilen elektronik devreler geliyor

Isındıklarında performans kaybeden ve belli bir sıcaklığın üzerinde çalışmayan elektronik bileşenler teknolojinin önündeki en büyük engellerden biri. Bilim adamları buna bir çare geliştirdiler.
5 ay
9,1b
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11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Yüksek sıcaklıkta çalışabilen elektronik devreler geliyor
Elimizdeki mobil cihazlardan Mars’a gönderilen uzay aracına kadar, elektronik devrelerin çalışabileceği belli bir sıcaklık aralığı bulunmaktadır. Purdue Üniversitesi’nden bilim adamları geliştirdikleri iki organik maddenin bileşiminden oluşan bir bileşenle, elektronik devrelerin yüksek sıcaklıklarda çalışmalarını mümkün hale getirdiklerini belirtiyorlar.

Kimya Profesörü Jianguo Mei, ticari elektroniklerin genel itibariyle -40 / +85°C aralığında çalıştıklarını, bu sınırların ötesinde düzgün çalışmamaya ya da bozulmaya başladıklarını, geliştirdikleri yeni polimerin bu sınırı oldukça yukarılara, 220°C’ye taşıdığını belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "Büyük Hadron Çarpıştırıcısı daha heybetli çarpışmalar için bakıma alınıyor"

Polimerin içerisinde biri yarı iletken diğeri de yalıtkan iki malzeme bulunuyor. Ancak bu malzemeleri bir araya getirmek sanıldığı kadar kolay olmuyor. Öncelikle malzemelerin birlikte işlevsel olması, daha sonra doğru oranla karıştırılarak birbirlerinin işlevlerini gölgelememeleri gerekiyor. Bilim adamları neredeyse eşit oradan bir araya getirdikleri polimer sayesinde elektrik akımını kesintisiz iletebilirken, yüksek sıcaklıklarda şeklini korumasını sağlayabilmişler.

Yüksek sıcaklıkta çalışan elektroniklerin bir diğer sıkıntısı da performans kayıpları yaşaması. Yeni geliştirilen polimer sayesinde devreler çok yüksek sıcaklıkta çalışmalarının yanı sıra performanslarından da ödün vermiyor. Yeni bileşen Antarktika ve Sahara Çölü gibi ekstrem sıcaklara sahip coğrafyalarda görev alan araştırmacıların, yüksek sıcaklık üretim yapan firmaların oldukça işine yarayabilir.

Örneğin araçlardaki egzoz sensörü çok yüksek sıcaklık nedeniyle geriye konumlandırıldığından tam doğru netice veremez. Bu yeni polimer sayesinde bu sorun ortadan kalkabilir. Ya da binlerce sensörün bulunduğu uçaklarda bu durum daha da kullanışlı bir hal alabilir. Güneş panelleri, transistörler ve her türlü sensör yeni ürünün olası kullanım alanları içerisinde yer alıyor.

Bilim adamları çalışmalarına devam ederek polimerin sınırlarını daha netleştirmek istiyorlar. Profesör Mei, çok düşük sıcaklıklarda çalışan devre üretmenin çok yüksek sıcaklıklarda çalışan devre üretmekten daha zor olduğunu belirtiyor.

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/12/181206141212.htm Yorum Yaz
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cengiz7 5 ay en beğenilen
Nvidia ve pubg ye gün doğdu desenize :DdD
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pUnduli 4 ay
Ticari elektronik komponentlerin -40 ve +85 arasında çalışmasının en önemli sebebi ticari olmaları zaten, yoksa military grade / aerospace grade / industrial grade ürünler halihazırda var. Haberin ve Lassie'nin esas anlatmaya çalıştığı şey bu tür gradelerin daha kolay veya maliyeti düşük olarak üretilmesini sağlamak olsa gerek
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erturkcan2 4 ay
Sıcaklık enerjinin lüzumsuz yere ısıya dönüştüğünü gösteriyor zaten faturalar kol gibi, faturayı arttıracağınıza verimliliği arttırın
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DH Misafiri 5 ay
uzay kaç derece atmosfere girerken sıcaklık kaç derece devreler kaça kadar dayanır
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kayamtky 5 ay
İşte buluş diye buna derim ben.
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SEO-Uzmanı 5 ay
devrede her zaman klasik leyim bağlantısına bağlı ısı çatlağı oluşur,
onun için uzaya yollanılan yapay uydularda altın la leyim leniyor
bakınız göresel nasa arşivlerine :)
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tosuntosun 5 ay
yüksek sıcaklıkta çalışacak elektronik devreler !!!!!
herkes bunu ekran kartı ve overclock olarak düşünmüş ve yorumlamış....
benim ise aklıma gelen ise Termodinamik Kanunları oldu.
çünkü..... eğer yüksek sıcaklık yerine çok yüksek sıcaklık olarak düşünüldüğünde olay mükemmel olur. düşünün devasa motor veya termik enerji hatlarındaki güç - ısı - akış kontrolleri mekanik olmakdan çıkacak ve sensörler ile artık daha hassas ve anlık kontrol sahibi olabileceğiz.
aynı noktaya kamera eklediğimizi düşünün
hatta herkesin deneyimleyebileceği bir fantezim olsun...
evdeki odun - kömür sobasının içine 4-6-8 adet kamera sokarak ateşi tüm aşamaları ile görüntülediğimizi hesaba katın.
sıcağın tersi olan soğuk için ise... daha ince katman ile hem uzaya hemde buzulların altında çok daha hafif bir şekilde seyahat edildiğini düşünün.
kısacası dostum
sıcağın tersi olan soğuk için de hem kontrol hemde daha hafif malzeme ile enerji tüketimi azaltılmış olacak
sınırların +-1k seviyelerine; mümkün ise +-5k seviyelerinin kontrolleri günlerinin en kısa sürede son kullanıcı seviyesine gelebilmesi ümidi ile...
selamlar hürmetler
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takami59 5 ay
AMD bunu beğendi.
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yorumculuklar 5 ay
Madde yüksek sıcaklığa dayanıklı olsa bile enerji tüketimi konusunda bir madde belirtilmemiş. Bu sebeple son tüketici ürünlerde yer alması şimdilik mantıksız. Fakat yer altı araştırmaları, uzay araştırmaları ve ağır endüstriyel üretimlerde kullanılabilir bir ürün olacaktır.
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apodur 5 ay
artık overclok ürün satıcıları düşünsün.
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Tommy Shelby 5 ay
85 dereceden 220'ye
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10 etiket daha yüksek sıcaklık düşük sıcaklık performans polimer plastik yarı iletken Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Kerem Ardıçlı Popüler
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